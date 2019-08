Unisex. Benito Cerati “Nadie está mas autorizado que vos para decidir como llevar tu vida”.

Compartí :-) .







En diciembre de 2018, publicó su tercer disco de estudio junto a su banda Zero Kill, bajo el nombre Unisex, un álbum honesto, desprejuiciado, libre.

Me interesa saber si oriana junco sabe q es consumida ironicamente y si eso le chupa un huevo — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 23 de agosto de 2019

Benito Cerati: “El arte empieza a responder al contexto social”.

Siempre que me encuentro con un tweet de una figura pública politica latinoamericana, los comentarios están PLAGADOS de argentinos por alguna extraña razón diciendo lo que hay que hacer no hay que hacer etc — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 23 de agosto de 2019

Benito Cerati, que recorrerá las canciones de “Unisex” el sábado 31 en el reducto porteño Roseti, consideró “positivo” que el artista tenga interés por la política porque así “el arte empieza a responder al contexto social” y rechazo la agresividad que “existe en las redes sociales”.

resignificar — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 23 de agosto de 2019

Luego del show en Roseti 722, donde compartirá escenario con Mariana Bianchini, el músico actuará el sábado 14 de septiembre en Feliza (Córdoba 3271) y en octubre, el sábado 19 en el marco de Festival en Vorterix (Federico Lacroze 3455) y el viernes 25 en La Tangente (Honduras 5317) junto a Rocco Posca.

Nadie está mas autorizado que vos para decidir como llevar tu vida. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 23 de agosto de 2019

El joven artista es una de las caras que, junto a artistas como Paula Maffia, Bianchini, Marina Fajes y Marilina Bertoldi, forma parte de un circuito independiente que fusiona poesía y sonoridad: “Estamos todos en la misma. Sabemos lo que queremos hacer y lo valoramos, somos una especie de comunidad, y es muy importante porque hay mucha competencia en otros ambientes”, expresó en charla con Télam.

Esa seguridad es la que lleva al compositor a marcar con “Unisex” un punto de inflexión en su vida: “Estoy en un momento en el que se cierra un ciclo profesional, racional y emocional. Avanzo en un tema y después, desde arriba, arraso con todo lo demás. Todo está pasando a la vez y no me puedo quejar”.

Y con la misma decisión con la que se planta en las redes sociales, profundiza: “Cambio de lugares y de grupos humanos para ver de qué se trata todo, busco algo que me ayude a comprender más. Voy por lo que siento que me constituye, y tiene que ver con la realidad social y con la amplitud de pensamiento. Eso me trajo hasta acá”.