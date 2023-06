Meterse con el V&A

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

V&A anuncia la próxima exhibición ‘Thomas J Price en el V&A’, que se inaugurará el 22 de julio. Thomas J Price, uno de los principales escultores de su generación, es célebre por sus esculturas deslumbrantes pero contemplativas que representan a individuos cotidianos. Explora ideas de monumento, representación y valor con una empatía radical que celebra la conexión y la humanidad compartida, utilizando su escultura figurativa para incitar a los espectadores a reflexionar sobre sus ideas preconcebidas sobre el estatus y la apariencia. Esta nueva exhibición gratuita verá estas ideas en diálogo con objetos de la colección histórica de V&A, con ocho obras del artista instaladas en todo el museo.

Describiendo sus figuras como ‘retratos psicológicos’, las esculturas a gran escala de Price representan amalgamas de gente ‘ordinaria’, personajes de ficción compuestos por diferentes individuos que ha encontrado en las calles de Londres. Price selecciona cuidadosamente los materiales, la escala y los métodos de exhibición para subvertir las tradiciones escultóricas, abordando cuestiones de visibilidad, identidad y la cosificación de los negros en la cultura visual y los medios. Profundamente arraigadas en la empatía, las figuras de Price no honran a individuos singulares, sino que son una celebración de la conexión y la humanidad compartida.

Los aspectos más destacados de las figuras en exhibición incluyen Price’s Lay It Down (On the Edge of Beauty). Esta cabeza de mujer esculpida más grande que el tamaño natural lleva la majestuosidad digna de una deidad pero es reconociblemente contemporánea. Hecho de un bronce pulido que brilla como el oro, estará en las galerías Dorothy y Michael Hintze entre bustos pre-victorianos.

También se exhibirá Señales, ubicada en la Sala 25 de las galerías de esculturas junto a Sansón y los filisteos de Vincenzo Foggini. Terminado en una pátina dorada reluciente, el trabajo de Price muestra a un hombre joven que sostiene su teléfono hacia el cielo, en busca de una conexión móvil.

Tres cabezas grandes de mármol y aluminio de la serie Numen (Votivo cambiante) de Price se exhibirán en las galerías Dorothy y Michael Hintze. En latín, numen significa ‘divinidad’ o ‘presencia divina’, mientras que un votivo es un ‘regalo de adoración’. Inspirada en esculturas antiguas, la serie Numen nos invita a considerar a quién admiramos y quién se ha convertido en objeto de culto del público actual. Price combina el proceso tradicional de fundición a la cera perdida con aluminio, un material más comúnmente asociado con la ingeniería moderna. Las obras se proponen desafiar a los detentores tradicionales del poder, cuestionar la procedencia y, en cambio, vincular una experiencia humana con otra de una manera que se sienta inclusiva.

Thomas J Price dijo: “Colaborar con el V&A tiene un profundo significado para mí, habiendo crecido visitando el museo y siendo muy consciente de la ausencia de obras figurativas con las que pudiera identificarme, al tiempo que reconocía la importancia arraigada en la colección. Me he mantenido profundamente interesado en explorar las condiciones filosóficas y materiales que han informado la creación del arte y su significado complejo dentro de la sociedad. La intervención de mi trabajo se esfuerza por cambiar las nociones preconcebidas sobre el estatus y la identidad, encendiendo conexiones nuevas y expansivas entre los objetos a la vista y los visitantes dentro del espacio.’