Vacaciones de invierno 2019: más de 1.500 propuestas culturales para disfrutar en la Ciudad

Durante el receso escolar, Buenos Aires se colma de actividades de calidad, diversas y accesibles, para recibir a todos. Teatro, danza, música, muestras, ópera, ciencia y tecnología, gastronomía, títeres, juegos, talleres, cine y mucho más. Toda la programación.

Durante las Vacaciones de invierno, se ofrecerán más de 1.500 propuestas culturales para disfrutar la Ciudad y el espacio público en todo su potencial: teatro, danza, música, muestras, ópera, ciencia y tecnología, gastronomía, títeres, juegos, talleres, cine, y shows para los chicos y toda la familia. Además la Calle Corrientes, nuestra principal arteria cultural, ofrece un horario peatonal por vacaciones de invierno: 14 a 02 horas, del 20 de julio al 4 de agosto.

Teatro Colón

Cerrito 628

El Teatro Colón presentará un gran concierto libre, gratuito y abierto el sábado 27 de julio en la plaza Vaticano con 80 músicos en escena, actores, bailarines y proyecciones, invitando a toda la familia, vecinos y visitantes de nuestra Ciudad, a disfrutar de la mejor música en plena avenida 9 de Julio.

Durante las dos semanas de vacaciones ofrecerá una programación de 60 funciones que incluirá: teatro musical, conciertos, talleres para experimentar los oficios teatrales y un espacio de narración de cuentos de autores argentinos de literatura infantil, todo con la calidad de producción y excelencia artística que es un sello del Teatro Colón.

Además, los domingos se presentarán dos conciertos en la sala principal (24 de julio y el 4 de agosto a las 11), con un repertorio pensado especialmente para los chicos y chicas más grandes.

Otra actividad destacada es “Tardes musicales en Avenida Corrientes”: los ensambles de maderas y metales de la Academia Orquestal del Instituto presentarán un programa de música popular para el disfrute de los más pequeños y de toda la familia. La cita es en la Sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Av. Corrientes 1681) los días jueves 25 y viernes 26 de julio y jueves 1 y viernes 2 de agosto a las 16. Actividad gratuita.

La Usina del Arte

Agustín Caffarena 1

La Usina del Arte se prepara para recibir a niños de primera infancia (0-3 años) y a pre-adolescentes (8-12 años) con nuevos espacios especialmente pensados para ellos, como así también para los niños de 4-7 años, aumentando la capacidad de recepción para que nadie se quede afuera.

La Galería y el Atelier serán los espacios del arte, con talleres de diferentes técnicas de artes visuales y la muestra para chicos “Lola Mora, viaje a un tiempo de pioneras”. En la Sala de teatro y la Sala de conciertos se presentarán los mejores grupos y obras infantiles con cinco funciones diarias. En la Pista urbana, estarán las propuestas de hip hop, trap, slackline, break dance y street art. Y en el Club, todo lo relacionado al deporte, con canchas de fútbol, básquet 3 contra 3, fútbol tenis, exhibiciones, partidos, mesas de ping pong y metegoles. En el Boliche, habrá clases de baile, coreos y yoga para todos los gustos; y en la Zona tech, estaciones de juegos gamers, peluquería, maquillaje y ciencia divertida. La Zona cómic será el lugar de las charlas de youtubers y los talleres de historieta, stop motion y animación. Habrá también una Libroteca para descubrir grandes historias; una Avenida, para recorrer la ciudad sin salir de la Usina y una Zona picnic, con clases de cocina, foodtrucks y un espacio con mesas y sillas donde las familias podrán compartir el almuerzo o merienda que traigan de casa y descansar hasta la próxima actividad.

Gran parte de las actividades programadas para chicos y chicas serán accesibles para no videntes, hipoacúsicos y con movilidad reducida. A ellas se sumarán espectáculos en lenguaje de señas y libros en braille y “Misterio en la Usina”, una visita guiada especial con auriculares donde, a través de consignas y sonidos, los chicos descubrirán los secretos del edificio.

Una de las novedades más importantes de estas vacaciones es que la Usina inaugura iUpiiiii, el primer espacio cultural de la Ciudad exclusivo para niños de 0 a 3 años. Los bebés van a poder disfrutar de un lugar especial para ellos, con estaciones y actividades pensadas y diseñadas para potenciar y estimular las necesidades de la edad: la curiosidad, la sorpresa, la sensorialidad y el juego. En iUpiiiii habrá además un lugar de guardado para cochecitos, un lactario, baños especiales y cambiadores. En los demás espacios, durante estas dos semanas también habrá más actividades para bebés de 0 a 3, entre ellas talleres de acercamiento a la literatura y baile con apego.

Todo será gratis y se podrá disfrutar entre las 11 y las 19. Los espectáculos y iUpiiiii requieren reserva previa: para asistir del 20 al 26 de julio la reserva estará disponible a partir del lunes 15 de julio, y para asistir del 27 de julio al 4 de agosto, la reserva online estará disponible a partir del lunes 22 de julio.

Complejo Teatral de Buenos Aires

Av. Corrientes 1530

El Complejo Teatral de Buenos Aires tiene 10 obras en cartel, con propuestas infantiles y visitas guiadas a los teatros: exhibiciones, muestras de fotografía y películas.

En el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) se podrá ver “Recuerdos a la hora de la siesta”, de Emiliano Dionisi, inspirado en el universo poético de María Elena Walsh. Del sábado 20 de julio al domingo 4 de agosto. Funciones: martes a domingos a las 14.30. Localidades desde $180.

“Canciones para Jugar” es otra de las opciones. Se trata de una instalación participativa sobre María Elena Walsh que se podrá ver del sábado 20 de julio al domingo 4 de agosto. Funciones: martes a domingos de 14 a 18. Actividad gratuita con capacidad limitada.

También habrá música con “Tonolec” y un homenaje a María Elena Walsh , el martes 23 y martes 30 de julio a las 19. Actividad gratuita con capacidad limitada. Y siempre está la opción “En el hall” con música en vivo del sábados 20 y 27 de julio a las 17.30. Actividad gratuita con capacidad limitada.

En el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056) se presentará Ulises y Penélope, del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. Del sábado 20 de julio al domingo 4 de agosto. Funciones: martes a domingos a las 15. Localidades desde $180.

En el Teatro de la Ribera (Av. Pedro de Mendoza 1821) se presentará el musical “Hansel y Gretel” del martes 23 de julio al domingo 4 de agosto. Funciones: martes a domingos a las 11. Entrada gratuita.

Habrá un “Taller de narración oral para chicos/as” desde el viernes 26 de julio y 2 de agosto, de 13 a 14 y 14 a 15 horas. Aranceles: $200 (público general) / $100 (socias/os Club Vecinal). Requiere inscripción previa, cupos limitados. A su vez habrá otro taller de narración oral pero en base a Hansel y Gretel. Jueves 25 de julio y jueves 1° de agosto de 13 a 14 horas. Aranceles: $200 (público general) / $100 (socias/os Club Vecinal). Requiere inscripción previa, cupos limitados. Otro de los talleres estará a cargo de Ana Padovani. Y habrá uno de historietas para chicos a cargo de Graciana Urbani desde el jueves 25 de julio y jueves 1° de agosto, de 13 a 14 horas. Actividad arancelada con inscripción previa.

Centro Cultural Recoleta

Junín 1930

El 19 de julio es el lanzamiento de Imaginódromo con la apertura de nuevas muestras y recital en la terraza de Huevo a las 19.

Imaginódromo, es la una nueva campaña del Recoleta pensada para chicos de 8 a 17 años que invita a alimentar, ejercitar y potenciar la imaginación. Las vacaciones son un momento de ocio e inspiración, por eso durante estas semanas las programación del Recoleta presenta más de 250 talleres, muestras, intervenciones, recitales, obras de teatro de títeres para chicos y adultos, un festival de hip hop, películas, ferias y charlas: todas actividades libres y gratuitas.

El grupo de arte electrónico e interactivo Biopus presentará una gran muestra en las salas Cronopios, J y C: una serpiente de gran escala que los visitantes podrán intervenir con textos a través de diferentes dispositivos y un jaguar en un gran mural. Los visitantes también se encontrarán con diferentes universos habitados por criaturas y personajes que van desde figuras antropomorfas y animales fantásticos hasta trash-formers, militantes de la superstición y asesores espirituales, en una muestra colectiva curada por Julián Manzelli y Laura Spivak en las salas 3, 4 y 5.

Las rimas improvisadas, el graffiti y los diferentes estilos de baile urbano también tomarán el edificio en un festival de hip-hop con competencias de freestyle, breaking, workshops y mucho más que convocará a fanáticos de la escena pero que también será una gran muestra de cultura emergente para los visitantes ocasionales.

Mientras tanto, habrá más de 100 talleres pensados para chicos y chicas a partir de los 8 años en los que podrán aprender a realizar memes y gif, armar collages, realizar animación en stop-motion, historietas, clown, máscaras, experimentación sonora, teatro, escritura, stencil, historietas y rap.

También habrás shows de grupos y solistas como La Otra Cara de la Nada, Lucía Tacchetti, Emilita Puey, Daiana Leonelli e Ine Maguire. Un ciclo de cine sobre la imaginación con clásicos como “Fantasma del Paraíso” de Brian de Palma, o “Inteligencia Artificial” de Steven Spielberg. Un ciclo de títeres para niños y adultos, ferias y charlas. Y el Espacio Clave para adolescentes estrenará una nueva intervención de cara a la tercera edición del Festival.

Centro Cultural 25 de Mayo

Av. Triunvirato 4444

Tal como sucedió el año pasado el C.C 25 de Mayo tendrá su ya famoso Camping Cultural. Durante las vacaciones de invierno se convierte en un espacio de juegos y espectáculos para toda la familia, pero por sobre todo para adolescentes. Camping Cultural ofrece una programación divertida y gratuita para que los chicos pasen el día en el CC25. La temática de esta edición será el Cómic y, entre otras actividades, habrá talleres abiertos de videojuegos, cine infantil, un espacio creativo para los chicos y juegos sorpresa. Desde el 20 de julio hasta el 4 de agosto. Martes a domingo, de 11 a 18 horas. Gratis.

Y para los más chiquitos habrá obras infantiles con funciones de martes a domingo con entradas accesibles. Entre ellas, “La gran farándula”, de Gastón Marioni a las 17. Platea: $300. Pullman: $200. Y “Musiquitas” de Maestro y Vainman, con la dirección de Pablo Gorlero a las 15. Platea: $300. Pullman: $200.

El Cultural San Martín

Sarmiento 1551

Bajo el eje temático “Juego” se destacan las siguientes propuestas:

“Saltimbanquis”: la multipremiada obra habla de la unión, del respeto por el otro, la solidaridad y la buena convivencia en comunidad. Cuenta las aventuras de cuatro animales que fueron explotados por sus amos y deciden huir hacia la ciudad para probar suerte como banda musical. Dirige Pablo Gorlero. De miércoles a domingo a las 16.30. Menores de 12 años: $150. Entrada general: $250 / estudiantes y jubilados: $200. Día popular los miércoles $150.

Otra opción es “Invitados a tomar el té” que trae una extraordinaria banda en vivo que recorre las canciones conocidas por niños, padres y abuelos, en la voz de Katie Viqueira, acompañada por proyecciones en vivo, que le ponen imágenes a la magia de María Elena Walsh, deleitando a los chicos. Con apoyo de la Ley de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Del martes 30 de julio al domingo 4 de agosto a las 17. Sala A. Entrada general: $250 / estudiantes y jubilados: $200. Menores de 12 años: $150. Día popular los miércoles $150.

El cine está presente en el Ciclo Vacaciones de Invierno con una curaduría de películas dobladas al español latino: La Gran Aventura Lego, Lego Batman: La Película, Lego Liga de la Justicia: Ataque de la Legión del Mal; Lego Ninjago: La Película; Lego Super Héroes: Flash; Pokémon: La Película, Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses, Pokemon: Lucario y el Misterio de Mew, Dragon Ball Z: La Resurrección de Freezer, Pokemon Heroes, Dragon Ball Super: Broly. Funciones 15 y 17 horas. $70 general, $50 jubilados/estudiantes. Menores de 12 de años gratis.

VerCine Infantil (de la escuela al cine en vacaciones de invierno). Es un ciclo de cortometrajes de animación, ficción y documental producidos y realizados por niños y pre adolescentes en sus escuelas, que propicia una extensión del hacer audiovisual de los niños y niñas, como jurado de las películas exhibidas. Entrada libre y gratuita. Los cortometrajes se proyectarán en el Núcleo Audiovisual Buenos Aires del Cultural San Martín. Podrán participar niños y niñas y adolescentes, acompañados por sus familiares, sin inscripción previa.

Visualizaciones en cabinas sin turno previo de 14 a 18 en continuado. Los espectadores podrán elegir las obras a visualizar de un menú de opciones.

Funciones con pantalla de cine a las 15 y 17 horas. El 5 de agosto a las 15 se celebrará en las instalaciones del Cultural San Martín el conteo de los votos emitidos por los niños, dándose a conocer los ganadores por cada categoría. Funciones: del sábado 20 de julio al 4 de agosto.

Visualizaciones en cabina: de martes a domingos de 14 a 18 horas

En el ámbito de “Cultura digital e innovación” se encuentran estas dos propuestas:

14 Palabras (sala de escape literaria): es una actividad lúdica en formato de sala de escape literaria donde un grupo de niños y niñas se enfrentan al desafío de resolver distintos enigmas secuenciales basados en un libro álbum hasta llegar a la palabra clave que les permitirá escapar. Funciones: del 24 de julio al 4 de agosto. Horario: de martes a domingo de 16 a 19 horas. Entrada libre y gratuita. Duración: 30 minutos.

MetaMonster: es un taller de diseño de videojuegos con realidad aumentada a partir de la aplicación. MetaMonster se plantea el diseño desde los personajes, las mecánicas, hasta la creación de mundos, jugando desde lo virtual a lo material con realidad mixta. Funciones: del 24 de julio al 4 de agosto (martes a domingo de 14 a 20 horas). Sala C. Entrada libre y gratuita.

El Moderno

Av. San Juan 350

El Moderno en esta ocasión incorpora a su programación para niñas, niños y adolescentes, una serie de propuestas dedicadas a bebés y sus familias, con actividades dictadas por artistas y profesionales especializados en la primera infancia. Además, se destacan en esta temporada de vacaciones de invierno los espectáculos de música, poesía y circo programados en el Auditorio del Moderno para disfrutar en familia.

Actividades y talleres con artistas invitados: Música a todo color, Ilustraciones luminosas, ¡Fotoyó!, Arqueología de seres imaginados, Relatos animados, Cuentos sensoriales, Construcciones móviles, Taller sonoro para familias con bebés, Taller de exploración sensorial y Los pasos perdidos.

Entre los espectáculos se podrá disfrutar de Un laberinto flotante y Circo y en la propuestas de Continuados: (viernes, sábados y domingos de vacaciones de invierno) estarán Continuado de dibujo en luz ultravioleta: Trazos iluminados, Continuado de Tegu y Continuado de Lego.

Continúan a su vez las exposiciones: Una llamarada pertinaz. La intrépida marcha de la colección del Moderno. Max Gómez Canle. El salón de los caprichos. Una historia de la imaginación en la Argentina. Visiones de la pampa, el litoral y el altiplano desde el siglo XIX a la actualidad. Clara Esborraz. La hora rota. Flavia Da Rin. ¿Quién es esa chica?

También se puede asistir a las visitas guiadas para familias: lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 16. Todas las visitas son gratuitas y sin inscripción previa. Los horarios del museo son: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Martes cerrado.

Bibliotecas

Las Bibliotecas de la Ciudad ofrecerán juegos y lecturas, talleres creativos, música, teatro y cine para disfrutar propuestas divertidas y gratuitas. Niños, jóvenes y adultos serán protagonistas de experimentar nuevas experiencias en torno al libro y las artes, con propuestas como: Monstruología, el taller para crear y jugar con tus propios monstruos, a cargo de Sebastián Burecovics; Actuando la lectura: Sherlock Holmes, Teatro de papel: “Lorca y los colores”, un mosaico de poemas, canciones y textos de teatro de títeres del genial escritor español, por Laura Gutman y Simón Wajntrob, con Daiana Taylor en guitarra y voz; Taller de pop-up para pasar una tarde a pura creatividad, por Natalia Tormo; Insurrecta, concierto poético Amar es urgente, poemas para una canción poesía y rock nacional y Especial Cine para pequeños lectores con Keaton eternamente, una selección de películas -largometrajes y cortos- del genial comediante norteamericano, Buster Keaton.

Museos

Las propuestas de los Museos de la Ciudad, también son variadas y diversas, entre las que se destaca como actividad principal: “Enigma en el Museo”, una función teatral participativa durante las vacaciones de invierno para familias y niños que tendrá lugar en seis museos de la Ciudad. Una experiencia distinta y llena de sorpresas en la que junto a cinco personajes, los visitantes tienen que ayudar a encontrar una pieza perdida y develar algunos misterios. Actividad gratuita con inscripción previa.

“Taller de historietas: Un cómic, una idea”

Diseño de historietas autoconclusivas tras descubrir los elementos del comic presentes en la obra de Max Cachimba. Se promueve que las compartan en redes sociales y en el museo. A cargo de la profesora Angie Cervellera. Miércoles 24 y miércoles 31 de julio, de 15 a 17 horas, en el Museo del Humor, Av. de los Italianos 851. Actividad gratuita.

“Milonguita para chicos y grandes”

Primeras aproximaciones al tango y la milonga para niños y su familia. Clases de baile para compartir en familia. A cargo de Catalina Cabana. Domingo 28 de julio, y domingo 4 de agosto a las 16, en el Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaures 735. Precio de la entrada: actividad incluida en la entrada del museo ($50, los menores de 12 años, jubilados y pase cultural no abonan entrada).

“Asaltos en el Museo de la Ciudad”

Realización de “asaltos” rememorando las épocas donde los jóvenes organizaban sus fiestas y de visitas guiadas orientadas a niños para mostrar las costumbres de los jóvenes en los 70s y 80s. Sábados 21 y sábado 27 de julio, de 14 a 17, en el Museo de la Ciudad, Defensa 223. Actividad gratuita.

“Personas, personajes y vestuarios”

A la hora de crear un personaje se puede partir de muchos lugares, inspirándose y tomando aspectos de alguien que vemos por la calle, o algún conocido (que podemos ser nosotros mismos), pero también, por qué no, se puede empezar de afuera hacia adentro, pensando en la ropa y colores que usaría. Vamos a aprovechar la muestra del gran vestuarista de cine argentino Eduardo Lerchundi, para indagar en el proceso de diseño de vestuarios y textil. Viernes 26 de julio y viernes 2 de agosto, a las 15, en el Museo del Cine. Agustín R. Caffarena 51. Actividad gratuita.

“Jugando con el Cine”

Ciclo de cine con proyección en formato fílmico y digital. A partir de una experiencia perceptiva y creativa, los espectadores descubren cómo se produce la ilusión del movimiento. Domingo 21, a las 14 y miércoles 24 de julio, a las 16.30, en el Museo Saavedra. Crisólogo Larralde 6309.

Planetario Galileo Galilei

Av. Sarmiento y Belisario Roldán

Se presentarán tres espectáculos astronómicos full dome, recorridos por el Museo Interactivo, observaciones por telescopio, talleres y charlas sobre astronomía y robótica. Desde el sábado 20 de julio al domingo 4 de agosto. Espectáculos $120. Jubilados, menores de 6 años y personas con discapacidad no abonan entrada.

11 hs. Cuentos para no dormir

12 hs. Somos estrellas

13 hs. Sol. Tiempo de eclipses

14 hs. Cuentos para no dormir

15 hs. Somos estrellas

16 hs. Cuentos para no dormir

17 hs. Somos estrellas

18 hs. Sol. Tiempo de eclipses

Anfiteatro del Parque Centenario

Las familias y vecinos podrán disfrutar de la obra “La bella y la bestia”. Domingo 21, viernes 26, sábado 27, domingo 28 de julio y viernes 2, sábado 3, domingo 4 de agosto a las 15. En el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal). Entrada gratuita.

Arte en Barrios

El Programa de Arte en Barrios sigue trabajando para llevar arte y diversión a todos los barrios de la Ciudad, para que los vecinos no estén obligados a recorrer grandes distancias para ir a ver un espectáculo. Son 28 actividades, en 20 barrios porteños, gratis, todos los días.

Circuito de Espacios Culturales

En este circuito integrado por 7 espacios culturales (Resurgimiento, Adán Buenosayres, Del Sur, Julián Centeya, Chacra de los Remedios, Carlos Gardel y Marcó del Pont) ubicados en distintos puntos de la ciudad, se programaron más de 154 actividades, entre ellas: talleres, espectáculos de teatro infantil, clown, comedia musical, magia, cine, circo, danza y mucho más.