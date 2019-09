Valija femeina para viaje de trabajo: ¿cómo hacerla sin cargar de más?

Compartí :-) .







Por Soledad Pisani, fundadora de BAI (http://baibags.blogspot.com.ar/)

Las malas lenguas populares aseguran que las mujeres llevamos en nuestras valijas mucho más de lo que necesitamos, incluso cuando viajamos por pocos días. Y, hay que reconocerlo, algo de cierto hay en esto: la mayor parte de nuestras congéneres tienden a cargar sus bolsos con objetos extras “por las dudas”. Sin embargo, quienes por trabajo deben enfrentar agendas ajetreadas, llenas de vuelo, no pueden darse esos lujos, tanto por el tiempo que les insume armar y desarmar la valija, y también porque cuando es un itinerario corto es mejor no despachar el equipaje y llevarlo en la cabina del avión (es increíble el estrés que uno se ahorra al no tener que esperar frente a la cinta sin fin que da vueltas y vueltas).

En estos viajes es importante tener objetos estratégicos que hagan que tu outfit parezca distinto cada día. Así, los pañuelos o pashminas son funcionales son ideales, pues sirven de abrigo y también realzan cualquier equipo. Lo mismo sucede con los accesorios: llevá solo dos propuestas, una para el día y otra para la noche, y combinalos de acuerdo a la ocasión, en una dale prioridad al collas y en otra a los aros usando un peinado recogido, por ejemplo.

Antes de cerrar la valija, repasá la agenda del viaje y marcá si tenés una reunión, cena o fiesta que requiera un conjunto especial. Para el resto, tratá de armar un equipo por día que se adapte a toda hora.

Para el orden en la valija, es muy útil recurrir a organizadores de equipajes. Estos están diseñados para los modelos carry on (los que entran en el portaequipaje de la cabina del avión). Al colocar allí las prendas es mucho más fácil sacarlas de la valija y llega sin arrugarse. Además, vienen con dos compartimentos, uno para la ropa sucia y otro para la sucia. Del mismo modo, existe otra versión diseñada para guardar ropa interior, y también trae la división para separar el conjunto que ya fue usado.

Así, solo resta concentrarse y lograr los objetivos laborales del viaje.