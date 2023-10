Vecino de Palermo Pide Cambios en la Circulación del Colectivo 55

(Me llamo Alejandro y me comunico contigo porque busco organizar a nuestros vecinos para intimar y/o realizar una medida de fuerza para 1. la restauración del recorrido de la LINEA 55 por la via asfaltada de Serrano/Borges exclusivamente 2. el fin del uso feriante de las calzadas asfaltadas de Serrano/Borges y Honduras. )

El Barrio de Palermo (Comuna 14) es un lugar icónico de la ciudad de Buenos Aires, conocido por su dinamismo y su estilo de vida característico. Sin embargo, últimamente, un cambio en la ruta de la línea de colectivo 55 ha generado inquietud entre los vecinos. A través de esta carta, los residentes expresan su preocupación y solicitan cambios urgentes.

Recorrido Tradicional de la Línea 55 en Palermo

Los vecinos de Palermo han alzado su voz para pedir que la línea 55 regrese a su recorrido tradicional por las calles Serrano y J.L. Borges. Este recorrido ha sido una parte integral de la vida en Palermo durante años y se considera una parte fundamental de la identidad del barrio.

El desvío actual por calles empedradas internas ha causado graves problemas vecinales y accidentes viales. Además, ha generado ruidos molestos y vibraciones que afectan la calidad de vida de los residentes. Este cambio innecesario ha dañado el patrimonio histórico de las calles adoquinadas, lo que es motivo de preocupación para aquellos que han elegido vivir en estas áreas específicamente para evitar este tipo de tráfico.

El argumento inicial para el cambio de ruta se basó en la construcción de la Plazoleta Cortázar (conocida como Plaza Serrano) y la necesidad de evitar interferencias durante la obra. Sin embargo, dado que la obra se ha completado y entregado, los vecinos solicitan que se restaure el recorrido tradicional de la línea 55 sin demora.

Fin del Bloqueo de Serrano/Borges/Honduras

Además de la solicitud de restaurar la ruta tradicional de la línea 55, los vecinos han expresado su desacuerdo con la peatonalización forzosa de las calles asfaltadas Serrano, Borges y Honduras. Consideran que esta medida es un ataque directo a su calidad de vida y que estas vías fueron diseñadas para garantizar una circulación interna fluida en el barrio.

Las calles mencionadas fueron planificadas como una rotonda de alivio vial, un diseño que ha sido fundamental para mantener la armonía en el barrio. La obra que se ha llevado a cabo parece buscar oficializar la peatonalización de esta encrucijada de calles, pero los vecinos consideran que es inútil y ha causado problemas de movilidad y caos vial.

Llamado a la Acción

Los vecinos de Palermo han manifestado su insatisfacción con estas cuestiones y están ansiosos por encontrar una solución. En esta carta, hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que aborden sus preocupaciones de manera inmediata y efectiva.

En un espíritu de cooperación y confianza en las autoridades, los residentes de Palermo esperan que estos asuntos sean atendidos prontamente, contribuyendo a la preservación de la identidad y la calidad de vida en este icónico barrio de Buenos Aires.

Atentamente,

Los Vecinos de Palermo