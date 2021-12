Vecinos de Palermo lanzan un petición dirigida a Rodríguez Larreta por Ruidos Molestos.

El Hipódromo de Palermo, el Campo de Polo Argentino y el Paseo de la Infanta se han convertido en centros de eventos masivos y boliches a cielo abierto con música constante a todo volumen.

Firma la Petición

Se ha transformado a un barrio tradicionalmente tranquilo en una zona de ruido y vibraciones constantes muy por encima de los 45 decibeles que recomienda la OMS durante la noche lo cual hace imposible el descanso y afecta la salud de los vecinos. Estos eventos y boliches funcionan de Miércoles a Domingo hasta altas horas de la madrugada TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.

Vecinos de Palermo contra los Ruidos Molestos

No hay respuesta alguna a las numerosas denuncias que se vienen realizando desde el 2018 por los ruidos. Y luego de meses de mediciones en diferentes casas de vecinos no se logró ninguna medida concreta para regular y ordenar este negocio privado.

Vecinos de Palermo cansados de la inacción de Larreta

Antecedentes:

–Reuniones con el presidente de la comuna 14.

–Reuniones con autoridades de la AGC.

–Personal de Fiscalización de control ambiental del GCBA realiza multas constantes.

–Autoridades de APRA concurriendo a domicilios de vecinos para constatar el nivel de ruido y vibraciones que provocan estos eventos.

–Personal de APRA recomendó no hacer más este tipo de eventos en el hipódromo (ya que es una locura)

–La normativa actual sólo limita los decibeles de estos eventos. No menciona ni recurrencia ni duración de los mismos.

–Cientos de denuncias en fiscalía, todas con su correspondiente número de sistema kiwi.

–A pesar de todos estos antecedentes, los que otorgan las habilitaciones (Ministerio de cultura del GCBA) siguen otorgándolas, tan solo “limitando” de 90 a 85 db el volumen.

–No se están respetando el tipo de permisos otorgados ni la zonificación (El campo de polo no es un boliche a cielo abierto, es una cancha de polo). Los locales de paseo de la infanta no están habilitados como locales bailables si bien funcionan como tal.

–Larreta en persona dijo el día 6 de Septiembre a los vecinos del barrio que los eventos del hipódromo se iban a trasladar a otro lado, que solo se permitirìan un màximo de 8 a 10 eventos x año calendario cumpliendo siempre con la idea de no tener màs de un show x mes.

Vecinos de Palermo



–Ninguna autoridad del GCBA piensa en los vecinos. Todos permiten que continue este atropello a nuestro derecho básico a vivir tranquilos.

–Nosotros no tenemos porqué mudarnos de nuestras casas. El escenario y estos boliches a cielo abierto se tienen que trasladar a otra zona donde no molesten.

Nos parece genial que Buenos Aires sea una vibrante capital cultural llena de propuestas de todo tipo, pero es inaceptable que esto se haga a expensas de volver locos a los cientos de vecinos que vivimos en La zona. De Miércoles a Sábados los ruidos terminan a las 3 am y a veces a las 5 am, los domingos arrancan a las 4 pm y duran hasta medianoche. NO SE PUEDE VIVIR ASÍ.

Nuestra propuesta concreta es:

1. Trasladar el escenario del hipódromo a otra zona en donde no existan vecinos a 2 km a la redonda (Costanera norte por ejemplo).

2. Revocar permisos de todo boliche bailable en el polo y el paseo de la infanta habilitando solamente locales gastronómicos o que no realicen ruidos molestos más allá de los decibeles

AYUDANOS CON TU FIRMA a exigirles a los FUNCIONARIOS RESPONSABLES que cumplan con su función y normalicen y regulen esta situación en un acción conjunta con los vecinos afectados.

Árboles Prohibidos de la Ciudad de Buenos Aires