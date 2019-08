Veganos vs Gorilas: Activistas veganos anunciaron que volverán a la Rural.

Compartí :-) .







El veganismo a​ es la práctica que consiste en la abstención del uso de productos de origen animal en todos los ámbitos de la vida, como entretenimiento, transporte, vestimenta o alimentación, y una filosofía que rechaza considerar a los animales como mercancías. A quien practica el veganismo se le llama vegano. El término «veganismo» fue acuñado en 1944 por Donald Watson, con el objetivo de definir el vegetarianismo que excluye todos los alimentos derivados de animales por razones éticas distinguiéndolo del vegetarianismo que permite esos alimentos mientras no impliquen sacrificio.

Los activistas fueron golpeados. Fue una protesta por el consumo de animales. Los concursantes hicieron una denuncia penal. Muchos veganos son hijos de carnivoros.

Los principales motivos que llevan a la adopción del veganismo son éticos, ambientales y de salud. Muchos veganos fundamentan su decisión en varios de estos motivos.

Tras los incidentes en la pista central de la Exposicioń Rural de Palermo el domingo pasado, los activistas veganos anunciaron mediante sus redes sociales que volverán a manifestarse durante el próximo fin de semana donde se dará la inauguración oficial con la presencia del presidente Mauricio Macri.

Mediante un evento de Facebook “Activismo en conjunto Expo Rural 2019”, varias ONG’s anunciaron que protestarán el 2, 3 y 4 de agosto próximo en los accesos de la Sociedad Rural para repudiar “la explotación y uso de animales”.

Las organizaciones que estarán presentes en la protesta serán entre otras Animal Libre, Anonymous for the Voiceless, Buenos Aires Animal Save, Direct Action Everywhere (DxE), ECOnciencia V, Fridays for future y Voicot.

“Nos concentraremos el día viernes 2/8 a las 9am en las puertas de la rural a reproducir nuestras protestas y concientizaciones de los viernes en la plaza de mayo, mediante “stands” informativos e intervenciones”, detalló en el cronograma la organización Fridays for future. Además pondrán una pantalla gigante con imágenes sensibles de animales.

En tanto, la agrupación más dura de los militantes veganos, Voicot, adelantó que el próximo fin de semana replicarán las manifestaciones invasivas de domingo anterior, “contra la expo rural, el ícono de la explotación animal, de la oligarquía argentina, de todo lo que esta mal”, detallaron.

La violencia en La Rural se desató el domingo pasado, cuando más de 40 activistas veganos saltaron la valla de la arena central de la Exposición Rural donde se realizaba el concurso, y los que participaban del evento en el lugar los persiguieron con sus caballos, algunos activistas fueron arrastrados y golpeados hasta sacarlos de la pista. No hubo presencia de personal de seguridad.