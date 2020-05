Una compañía biofarmacéutica con sede en California afirma haber descubierto un anticuerpo que podría proteger al cuerpo humano del coronavirus y expulsarlo del sistema de una persona en cuatro días.

Sorrento Therapeutics anunció su descubrimiento del anticuerpo STI-1499, que según la compañía de San Diego puede proporcionar «100% de inhibición» de COVID-19, y agregó que podría haber un tratamiento disponible meses antes de que una vacuna llegue al mercado.

«Queremos enfatizar que hay una cura. Hay una solución que funciona al 100 por ciento», dijo a la prensa el Dr. Henry Ji, fundador y CEO de Sorrento Therapeutics. «Si tenemos el anticuerpo neutralizante en su cuerpo, no necesita el distanciamiento social. Puede abrir una sociedad sin miedo».

«Esto pone sus brazos alrededor del virus. Se envuelve alrededor del virus y los saca del cuerpo».

– Dr. Henry Ji, CEO y fundador, Sorrento Therapeutics

Las industrias farmacéuticas y de atención médica se han esforzado por desarrollar vacunas viables y tratamientos de anticuerpos, ya que se espera que el número de muertes relacionadas con COVID-19 llegue a 100,000 para el 1 de junio.

«Los médicos están tomando plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado de COVID-19 e infundiéndolo en aquellos que están gravemente enfermos. El plasma está cargado de anticuerpos, y el enfoque parece prometedor», escribió el ex comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, Scott Gottlieb. un reciente artículo de opinión del Wall Street Journal. «La restricción: no hay suficiente plasma de pacientes recuperados para dar la vuelta».

«Los anticuerpos, en general, han sido muy efectivos para reducir los [niveles] de virus si ha tenido una alta carga de infección», dijo Phyllis Kanki, profesora de inmunología y enfermedades infecciosas en Harvard T.H. Chan School of Public Health, dijo en una entrevista reciente. «Hay limitaciones en cuanto a cuánto puede dar y por cuánto tiempo».

Los funcionarios de Sorrento Therapeutics creen que han encontrado la clave para un tratamiento exitoso.

FUENTE: Fox News.

A CURE for Covid19

– Really !

Yes . We are being

genuine here.

This is magnificent news.

The Genius , is an American

Dr Henry Ji.

Read this article , & please

share this great news around.

https://t.co/OrMqeAops0

— Danny Web (@DannyWeb8) May 17, 2020