Venta de candidaturas: Javier Milei es traicionado por la casta y TN Noticias. Lo usaron como un forro.

La traición en la política es un fenómeno que ocurre cuando un político o líder rompe la confianza depositada en él o ella y actúa en contra de los intereses o principios de su partido, aliados o electorado. La traición política puede manifestarse de diversas formas, como cambiar de partido, traicionar acuerdos o compromisos, filtrar información confidencial, difamar o desprestigiar a otros políticos, entre otras acciones que socavan la confianza y la estabilidad dentro del ámbito político.

La traición en la política puede ser motivada por diversas razones, como la ambición personal, la búsqueda de beneficios económicos o el deseo de obtener más poder o influencia. Sin embargo, sus consecuencias son perjudiciales tanto para los individuos afectados como para la sociedad en general, ya que socava la confianza en las instituciones políticas y debilita la democracia.

Es importante destacar que la traición política no es exclusiva de un partido o ideología en particular, ya que puede ocurrir en cualquier contexto político. Además, no todos los políticos son traidores, y existen muchos que se mantienen fieles a sus principios y a las responsabilidades que han asumido.

Para prevenir y combatir la traición en la política, es fundamental promover la transparencia, la rendición de cuentas y una cultura política basada en valores éticos y morales. Algo que Javier no podrá hacerlo nunca, ya que nació traicionando a otros. Asimismo, es responsabilidad de los ciudadanos informarse y participar activamente en el proceso político para elegir líderes confiables y exigirles responsabilidad y honestidad en su desempeño.

Javier Milei un invento de TN. Lo usaron y ahora lo desechan como basura

El precandidato presidencial Javier Milei respondió con vehemencia a las acusaciones en su contra por presuntamente vender espacios en sus listas electorales, señalando a la «casta» política como responsable de operaciones para perjudicarlo de cara a las Elecciones 2023.

En una serie de tuits, Milei lanzó fuertes críticas tanto hacia Juntos por el Cambio como hacia Unión por la Patria, y acusó a los medios de participar en maniobras para perjudicarlo en términos electorales.

Anteriormente, el precandidato presidencial y diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) aseguró que iba a «denunciar» a aquellos que acusaron a su agrupación de vender candidaturas en dólares, reiterando que aquellos simpatizantes interesados en ocupar un lugar en las listas del partido deben cubrir el financiamiento de la fuerza política.

«Mientras los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos para financiar sus campañas, nosotros cubrimos nuestros propios gastos. Para ocupar un puesto, es necesario contar con financiamiento. No tenemos otros recursos disponibles«, declaró Milei en una entrevista para Radio Continental.

Ayer, el empresario Juan Carlos Blumberg afirmó que algunas personas habían «pagado» para formar parte de las listas de LLA y acusó a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, «armadores» de este espacio, de solicitar «dinero» para conformar las nóminas electorales. «Hay personas que pagaron hasta 50.000 dólares por un cargo de concejal. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política», aseguró Blumberg en una entrevista en la radio La Red.

La respuesta de Milei a Blumberg.

Milei aseguró que Blumberg «no tiene ninguna prueba» que respalde la ilegalidad de esta forma de financiamiento, y afirmó que LLA demandará a Juan Carlos Blumberg «por difundir mentiras».

«Tomaremos acciones legales contra Blumberg y contra aquellos que han propagado estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los denunciaremos», afirmó el líder de LLA.

Además, Milei señaló que Blumberg quería «ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires simplemente por haber asistido a una charla en la Feria del Libro».

El abogado Carlos Maslatón, quien se considera cofundador de este partido político, ya había advertido previamente sobre la exclusión de varios militantes debido a la falta de recursos necesarios para participar en este mecanismo de financiación:

«Milei, ustedes comenzaron bien en 2021. Tenían cientos de miles de militantes genuinos y capaces. Los dejaste a todos de lado y ahora está claro por qué: para vender candidaturas y beneficiarte económicamente. Fuiste muy ingenuo, creíste que tenías impunidad y que esto no saldría a la luz», expresó el abogado liberal en su cuenta de Twitter.

Milei, involucrado en acusaciones por venta de candidaturas

Tras la difusión del vídeo de Blumberg, Milei respondió por Twitter que en el espacio «se queda al que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)» y agregó «el que quiere venir a ver si roba un carguito sale eyectado».

En las últimas horas se sumó también Paola Miers, ex candidata a gobernadora de San Juan por el Frente Desarrollo y Libertad y aliada de La Libertad Avanza (LLA).

«A raíz de los dichos de Milei me veo en la obligación de traer luz en la oscuridad. Hicimos un frente electoral provincial al cual adhirieron varios partidos políticos y tuvimos el apoyo y el sello de Karina Milei».

«Por eso lo llevamos a la justicia y tuvimos autorización plena del uso de la imagen; de hecho la imagen de Javier Milei está en nuestras boletas. Sufrimos humillaciones, abusos y malos tratos, estoy realmente triste por los dichos (de Milei) porque a mí se me llamó y se me convocó», agregó a través de un video publicado en Twitter.

La excandidata conservadora expresó que el precandidato presidencial «ha dejado a lo largo y ancho del país a todos sus líderes» y remarcó que sus candidatos provinciales son personas que «pusieron de su esfuerzo y su dinero para llevar adelante el proyecto político».