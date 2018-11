Verano 2019 con piernas perfectas

Poco a poco comienzan a aumentar las temperaturas y, padecer varíces no debe ser un sufrimiento para lucir tus piernas. Muchas mujeres recurren a utilizar ropa larga, cómo jeans o joggings pero no es necesario vivir acalorados por las várices que sí tienen solución; y ¡aún estás a tiempo!

Para todos aquellos que creían que la opción era resignarse o esperar hasta el año próximo, tenemos una buena noticia: todavía hay tiempo más que suficiente para decirle adiós a este malestar y poder disfrutar del verano que se avecina sin ningún tipo de complejos.

No es una cuestión meramente estética, sino de salud; ya que las molestias suelen ser mucho mayores en esta estación. El calor hace que el dolor, la picazón y sensación de pesadez se intensifiquen. ¡Empezando ahora es posible también deshacerse de todo ello!

“Falta muy poco para el verano y es posible decirle adiós a esta afección en tan poco tiempo. Es un procedimiento corto y sus resultados son inmediatos: lo habitual es una sesión por semana y, dependiendo de cada caso, para completar el tratamiento deben realizarse entre dos y seis.” Explicó el Dr. Miguel Ángel Gramajo Booth

Se trata de un procedimiento más que novedoso: las venas enfermas, en lugar de extirparse, se tonifican y recuperan su funcionalidad. A diferencia de los tratamientos tradicionales, que anulan la vena, éste introduce en la luz del vaso una sustancia natural que repara la pared del mismo y permite que la sangre vuelva a fluir con total normalidad.

“El paciente no necesita reposo, sino que logra reincorporarse de inmediato a sus actividades habituales. Sólo debe utilizar medias de elastocompresión graduada, pero apenas durante dos o tres días después de la aplicación” agregó el especialista.

El tratamiento es mínimamente invasivo y no produce sufrimiento. Lejos está de esas cirugías dolorosas que por otra parte no garantizan que el problema vuelva a aparecer. La recuperación de las venas puede percibirse a simple vista desde la primera aplicación. No sólo disminuyen notablemente su volumen sino que además el dolor, la picazón, la sensación de pesadez y calambres comienzan a desaparecer.

Los avances en la tecnología en el campo de la medicina han dado lugar a fabulosos resultados; la Fleboterapia Restaurativa, es una solución rápida y definitiva para olvidarse de las várices para siempre.

