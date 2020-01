Veredas para todo el país: Horacio Larreta candidato a Presidente 2023.

Compartí :-) .







Las veredas son una pieza clave del espacio público y Larreta piensa cambiar todas las veredas de todo el país, la experiencia de la Ciudad de cambiar veredas sanas por veredas nuevas será el eje de la campaña presidencial de Larreta Presidente.

Planificar, ejecutar y controlar el 100% de las obras en las veredas de todo el país de manera ordenada y eficiente va ser el eje de federalizar su lanzamiento a Presidente.

La experiencia de las veredas donde hay veredas. Una experiencia única e irrepetible a nivel mundial.

Las veredas son una pieza clave del espacio público, un área que nos permite conectarnos con lugares y con personas. El Plan Integral de Veredas surge con el objetivo de garantizar entornos más seguros y accesibles.

El jefe de Gobierno porteño planea concentrar todo en la gestión de la Ciudad. Además, se mueve como nuevo jefe del PRO.

Horacio Rodríguez Larreta fue el único sobreviviente PRO de la oleada peronista y trabaja para mantener la unidad del espacio que comparten con los radicales y la Coalición Cívica.

En busca de un objetivo de presidencia 2023, no dudó en tejer alianzas con los heridos que dejó la desgastante gestión de Macri, como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

Larreta bajó la orden de municipalizar al máximo la gestión, evitar el enfrentamiento con Alberto Fernández y no discutir liderazgos de la oposición hasta tanto no llegue el momento. Una prueba de lo primero es que no dijo nada sobre la por la coparticipación que busca modificar el Gobierno.

En 2023 Larreta cumplirá 58 años. Ese año, de no mediar sorpresas, irá por la Presidencia, un objetivo que tiene practicamente desde que nació.

«Esto es una maratón, no una carrera de 100 metros», señaló semanas atrás en una reunión de la mesa chica. Quizás envalentonado con uno de los libros que recomendó a muchos dirigentes que lo rodean: «El poder de la pasión y la perseverancia», de Angela Duckworth.

«… la maratón será por veredas recién ejecutadas de Usuahia a La Quiaca» se reia un periodista del Soho en la que gestion Larreta le hizo 6 veces la vereda 3 con hormigón y 3 con baldosas. Eso si ya estân rotas».

Larreta sabe bailar Tango en una baldosa.