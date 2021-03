Victoria’s Secret llega a la Argentina a través de su plataforma de e-commerce.

Victoria’s Secret desembarca en la Argentina. Grupo David, su licenciatario en América latina, comenzará a vender los productos de la icónica marca de lencería en el país, a través de una plataforma de e-commerce. Por el momento, no está contemplada la apertura de sucursales físicas, en sintonía con la decisión de la casa matriz, que avanzará con más cierres de tiendas en los próximos meses. No obstante, no se descartan futuras inauguraciones. La firma ha impulsado una estrategia de grandes rebajas.

Victoria’s Secret cambiando

El pensamiento sobre la aceptación del físico está cambiando los hábitos de consumo de las mujeres alrededor del mundo. Por muchos años Victoria’s Secret solo ha contratado a modelos delgadas y altas para ser la imagen de su marca, dejando de lado la diversidad de los cuerpos a nivel mundial. La empresa intentó fichar a modelos de tez oscura y de diferentes orígenes étnicos; sin embargo, seguía imponiendo el estereotipo de delgadez como sinónimo de belleza. Todo eso a cambiado. Llegaron los nuevos tiempos. A las consumidoras jóvenes les importa muy poco lo que opinen los hombres al frente de la marca, «aprecian el uso de un amplio rango de formas, tamaños, origen étnico y edades».









Victoria’s Secret

Victoria’s Secret es una empresa estadounidense que diseña lencería y otros productos de belleza femenina. La empresa es conocida por su marketing y marca de alta visibilidad, comenzando con un catálogo popular y seguido por un desfile de modas anual el Victoria’s Secret Fashion Show con supermodelos apodadas Ángeles. Como el minorista de lencería más grande de los Estados Unidos, la marca ha tenido problemas comenzando en 2016 debido a las preferencias cambiantes de los consumidores y la controversia continúa en torno a las prácticas comerciales de su liderazgo corporativo.

Aunque todavía no está confirmada la fecha en la que empezará a comercializarse, el dueño de la licencia estima lanzarse a finales de este año. La compañía se encuentra desarrollando el marketplace, donde también ofrecerá productos de Bath & Body Works.

Grupo David tenía previsto empezar a operar la marca hace un año y medio. La compañía panameña llegó a analizar locaciones en Buenos Aires de 80 a 200 metros cuadrados para importar sus líneas de belleza, cuidado personal y cosmética, con perfumes, maquillajes y un surtido limitado de ropa interior.

Pero la coyuntura lo obligó a rehacer sus planes. «Estamos a la espera de cómo se desenvuelven las políticas económicas del nuevo Gobierno, para afinar detalles y definir fechas», le explicó a El Cronista Gerardo Marcano, director de Retail de Grupo David, en enero de 2020, antes de la pandemia. «Estábamos en deuda con el mercado argentino», señaló ahora Marcano, al confirmar la noticia.