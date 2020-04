Compartí :-) .







Ponérselo cuidadosamente de modo que cubra la boca y la nariz.

Ajustarlo ceñidamente para que no haya huecos entre la cara y el barbijo.

Procurar no tocarlo mientras se lo lleva puesto.

Tan pronto como se humedezca, cambiarlo por otro que esté limpio y seco.

Desecharlo sin tocar la parte frontal, tomándolo de las tiras que lo sostienen de las orejas.

No reutilizarlo.

PLATAFORMA VIRTUAL

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos

https://www.plataformavirtualdesalud.msal.gov.ar/

AUTODIAGNOSTICO

https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus

El jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, Tomás Orduna, quien forma parte del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia de coronavirus, pidió hoy «que la gente deje de ir a comprar» barbijos ya que es un insumo clave que necesita el personal de salud.

«El uso de la máscara facial comunitaria o casera no tiene que ser un insumo tomado de la reserva que necesitamos para el equipo de salud sino que pase (a ser usado) a partir de una confección casera», afirmó el médico en radio FM La Patriada, y añadió que «el Ministerio de Salud va a sacar un tutorial para que la gente pueda fabricar máscaras».

Sobre la adquisición de barbijos, el jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, cuya entrevista fue retuiteada hoy por el presidente Alberto Fernández, agregó: «Queremos que la gente deje de ir a comprar equipos que necesitamos los trabajadores de la salud, porque son de otra característica, ese es el que va a proteger al equipo de salud».

«La mascarilla no es para evitar contagiarse, sino para los posibles pacientes potenciales asintomáticos que pueden contagiar a otros sin saberlo, por eso lo debe usar el personal de salud», remarcó Orduna, quien dijo que el uso del barbijo es importante a nivel comunitario «para cortar el nivel de contaminación».

Además, precisó que «es fundamental seguir sosteniendo el distanciamiento social de dos metros de distancia en la vía publica».

En cuanto al aislamiento obligatorio en otros países, Orduna señaló: «China nos mostró que con una cuarentena férrea logró cortar el contagio, los modelos distanciamiento social lo vemos en el mundo y es algo nunca visto».