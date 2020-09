Vidrierias y Cristalerías del Barrio de Palermo. Vidrios y espejos.

Compartí :-) .













Vidrierias en Palermo

Son espacios lúdicos donde uno entra al comercio y se intenta ver, mientras uno busca al comerciante que mediante espejo mediante ya nos miró entrar. Los vidrieros son personas silenciosas que ven en los vidrios y los espejos una forma de vida.

Durante milenios, los espejos se han utilizado para contar el futuro, ver el pasado o buscar la verdad.

Se creía que la verdadera Blancanieves era en realidad una baronesa bávara del siglo XVIII, cuyo padre se volvió a casar en 1743.

La nueva madrastra, que favoreció a los hijos de su primer matrimonio, recibió un espejo de su nuevo esposo a modo de regalo.

Se decía que era un «espejo parlante», ya que los espejos hechos en la región bávara de Lohr, en la Alemania moderna, eran de tal calidad que se creía que «siempre decían la verdad».

El espejo real de este cuento de hadas todavía se puede ver hoy en el Museo Spessart, en el Castillo de Lohr.

El vidrio

El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano. El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cerámico amorfo.

El vidrio se obtiene a unos 1500 °C a partir de arena de sílice (SiO2), carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3).

En algunos países de habla hispana, el término «cristal» es utilizado frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque en rigor es incorrecto debido a que el vidrio es un sólido amorfo (sus moléculas están dispuestas de forma irregular) y no un sólido cristalino.

Vidrierias y Cristalerías del Barrio de Palermo.

Vidriería

Tienda de cristales y espejos

Charcas 4514

Vidriería Monterroso

Tienda de cristales

Fray Justo Sta. María de Oro 2383

011 15-5718-2953

Vidrios Indusglass

cristales y espejos

Güemes 4054

011 3401-8553

Cristales Bonpland

Servicio de reparación de cristales

Bonpland 2281

011 4775-5314

Vidriería y Taller de Marcos «Peco’s»

· Tienda de cristales

Soler 4435

011 4831-0570

Diego Fernando Barrera

· Tienda de cristales y espejos

Gurruchaga 2304

011 4833-6274

Ciudad de Cristal

· Servicio de reparación de cristales

Guatemala 4468

011 4832-2430

Grosman

· Tienda de cristales y espejos

Honduras 3710

011 4963-2318

Vidriería B.W. Cristales

· Tienda de cristales y espejos

Paraguay 3415

011 4821-7500

BM Cristales

· Tienda de cristales y espejos

Raúl Scalabrini Ortíz 2813

011 4806-0054

VIDRIOS SANTA FE

· Servicio de reparación de cristales

Av. Santa Fe 5189

Vidriería San Benito

· Servicio de reparación de cristales

San Benito de Palermo 1587

011 4777-3064

Vidriería R.M.

· Tienda de cristales y espejos

C1425BYP, Soler 6086

011 4779-2637

Agazzi Vidrios

· Tienda de cristales

Gral. Lucio Norberto Mansilla 3999

011 4833-1628

Vidrieria FyH S.A

· Tienda de cristales y espejos

Soldado de la Independencia 1249

011 4772-4057

Cristales Luján

· Tienda de cristales y espejos

Bulnes 1920

011 4829-2929

Vidriería Julián Álvarez

· Servicio de reparación de cristales

Julián Álvarez 792

011 4855-9996

Antigua Casa Saumell

· Tienda de cristales y espejos

Castex 3400

011 4806-8866

Paunero Center Glass

· Tienda de artículos de cristal

Paunero 2736

011 3599-0200

Vidriería Varoce

· Tienda de cristales y espejos

Av. Juan B. Justo 2311

011 4857-6495























¿Qué significado tiene el espejo?

El concepto de espejo, que procede del término latino specŭlum, alude a una superficie que refleja aquello que tiene delante. Por lo general se trata de una tabla de cristal que se enmarca y se cuelga de una pared.

Un espejo (del lat. specullum) es una superficie pulida en la que, después de incidir, la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión.

Un espejo es un objeto que refleja la luz de tal manera que, para la luz incidente en algún rango de longitudes de onda, la luz reflejada conserva muchas o la mayoría de las características físicas detalladas de la luz original, llamada reflexión especular. Esto es diferente de otros objetos que reflejan la luz que no conservan gran parte de la señal de onda original que no sea el color y la luz reflejada difusa, como la pintura blanca plana o en una superficie pulida.

El tipo de espejo más familiar es el espejo plano, que tiene una superficie plana. Los espejos curvos también se utilizan para producir imágenes aumentadas o disminuidas o para enfocar la luz o simplemente distorsionar la imagen reflejada.

Espejos famosos

Los espejos siempre han sido artefactos llenos de misticismo alrededor de los cuales se han creado miles de historias llenas de fantasía y terror.

Jorge Luis Borges, en su poema Los espejos, declara el miedo que estos objetos le provocan, pero no es el espejo en sí, sino todo aquello que reflejan, todo lo que encuentras al mirar dentro uno, cosas que tal vez no querías ver y también aquellas que no están ahí, las que hacen falta y de las que sólo miras su ausencia. El espacio que está ahí y se nota.

Los espejos están vacíos, planos, llenos de mentira. Les sobra soberbia y no quieren aceptar que no son más que un sitio llano. Borges les teme pero al final los acepta como a un sueño. Los vive.

El espejo ha sido desde la antigüedad un discurso recurrente en las bellas artes, la literatura, la poesía y también la pintura, han homenajeado la luz en su reflejo en vastas obras. Estas pinturas contienen al espejo como símbolo y algunas como protagonista, es difícil descifrar correctamente el significado de cada una, lo que es cierto es que todas ellas poseen un enigma, para darse cuenta basta con mirarlas y mirar a través de sus reflejos:

Venus del espejo – Diego Velázquez

Fue pintada en 1648 y actualmente se encuentra en La Galería Nacional de Londres. Éste es el único cuadro de desnudo que se conserva de este autor, aunque se sabe que hizo otros. Se dice que cada persona que ha tenido en su poder esta pintura, ha caído enfermo e incluso ha llegado a la muerte.

Una mujer intentó destruirla alguna vez con un hacha, pero fracasó en el intento.

Hay muchas supersticiones relacionadas con los espejos, incluyendo aquella que dice que si rompes uno, tendrás siete años de mala suerte.

Los romanos son los culpables de esto, ya que creían que la vida se renovaba en ciclos de siete años. Ellos sostenían que si rompías un espejo, tu alma se quedaría atrapada entre los pedazos y no sería liberada hasta que llegase el siguiente ciclo de vida.

Pero también había formas de romper la maldición: recogiendo todas las piezas y enterrándose en el suelo o arrojándose a un río con una corriente fuerte, dejando que así el agua se lleve la desgracia.

El espejo de Harry Potter. El Espejo de Oesed

Es conocido como el ‘Espejo de Oesed’, pero los poco avezados en la saga se permiten referirse a…

Él como ‘el espejo al que le piden deseos’. Harry Potter lo descubre de casualidad en una clase abandonada en Hogwarts en la primera ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. El susodicho es especial porque muestra el más profundo deseo de quien se refleja en él. Como era de esperar, el pequeño Potter se verá a sí mismo junto a sus padres asesinados Lord Voldemort.

OTROS ESPEJOS FAMOSOS

El espejo de Cisne Negro

El espejo de La Bella y la Bestia

El espejo de Blancanieves y la Leyenda del Cazador

El Espejo de Taxi Driver

El espejo de Eyes Wide Shut

El espejo de El Show de Truman

El espejo de Reflejos

El espejo de Pulp Fiction El espejo de Candyman

El espejo de La Piel que Habito