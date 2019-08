Villafañe vs Maradona: limar las asperezas por camisetas y trofeos en Villa Devoto.

Compartí :-) .







El allanamiento se realizó en el domicilio que ocupaba antiguamente el ex “10” del seleccionado argentino, en Segurola y Habana, del barrio porteño de Villa Devoto.

Maradona, tras allanamiento a Claudia Villafañe: “Siguen sin devolverme lo que me robaron”. En un posteo en Instagram, el ex jugador criticó a la jueza de la causa y pidió que le devuelvan lo que le robaron.

En el trámite se encontraban presentes los abogados Fernando Burlando, representante de Villafañe, y Matías Morla, representante de Maradona.

El pasado 20 de agosto se llevó a cabo una audiencia en el marco de una causa que le inició Maradona a su ex esposa, para pedir la nulidad de la división de bienes.

Según indicó Morla, no hubo acuerdo porque el ex futbolista reclama lo que “le pertenece: los pantaloncitos de fútbol, las camisetas” y “Villafañe sigue con su postura de que no están las cosas”.

Las declaraciones del 10:

Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio “¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?”. Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona? Y si la justicia me está pasando factura por ser Kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos…

