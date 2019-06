Violación de Clausura: Bar “La tienda de los Artistas”

Compartí :-) .









Lugar: *Niceto 5499, Bar “La tienda de los Artistas”.

Hora: 23.00 a 05.40

*Contraventor: Virginia Maria Peralta



En el día de ayer, hs. 23:00, personal interventor se destacó en el lugar a fin de inspeccionar el local y controlar el cumplimiento de la clausura, con colaboración de personal de la D.G.F.yC, Guardia de Auxilio, Higiene y Seg. Alimentaria. Arribado con el personal de las direcciones a cargo del Sr. Bogado, se observó que había aprox. 200 personas ocupando interior y vía pública, como asimismo comenzó un recital de “Damas Gratis”. Se realizó consulta con el magistrado interventor dispuso cese y clausura, se le explicó la peligrosidad de esa acción, solicitando que se arbitren los medios para realizarlo. Se medió con la parte contraventora en varias oportunidades no cesando la acción. Una vez finalizado el recital hs 03, las personas comenzaron a arrojar objetos, impactando una botella en el vidrio lado conductor y espejo retrovisor de un movil policial, no logrando identificar autor por el cúmulo de personas, a lo que se solicitó apoyo, logrando finalmente dispersarse a las personas. Se realizó consulta con el magistrado disponiendo: Identificación de la encargada que no acató la orden y notificación de presentarse el día viernes en la sede Fiscal, secuestro de dinero recaudación, parlantes, acta de clausura y posterior tapiado. Finalizado con las diligencias hs 05.40. Personal policial ileso, negativo civiles lesionados.

Se deja constancia que clientes y ocasionales transeúntes filmaron todo el procedimiento y estadía del personal policial.