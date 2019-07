Vitamina C un aliado durante el invierno

Compartí :-) .







Un micronutriente esencial para fortalecer el sistema inmune y para el crecimiento y la reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo.

En esta época del año la naturaleza nos da lo que el cuerpo necesita, es por eso por lo cual el plan anti resfríos recomendado por las abuelas incluía buenas dosis de jugos de naranja y cítricos después de las comidas, por una razón más que conocida… es que estas frutas contienen vitamina C. Para obtener un mayor conocimiento sobre el tema entrevistamos en FM Mercado 90.9 a la licenciada en Nutrición, Natalia Vincent, quien nos argumentó que cuando hablamos de Vitamina C siempre lo asociamos indefectiblemente al consumo de naranjas pero, si bien son populares y fáciles de conseguir, hay otros alimentos que también contienen este nutriente, lo importante es destacar que se deben consumir frutas y hortalizas de estación. La creadora de la cuenta de instagram “Nutralosophy” además expresó que por ejemplo el consumo de un kiwi de aproximadamente 100 gr. equivale a la ingesta de dos naranjas, o que otro alimento muchas veces poco valorado como el perejil, con solo 25 gr. de su consumo en fresco, aporta el 70 % de las necesidades de vitamina C diaria. Finalmente Vincent nos dejó una recomendación: “No es necesario el consumo diario de un mismo alimento sino que en la variación de cada uno de ellos vamos a encontrar las vitaminas y minerales indispensables para reforzar nuestro sistema inmune”. Es importante destacar que los adultos sanos necesitan, para alejar enfermedades, un promedio de 90 mg. en los hombres y 75 mg. en mujeres; las embarazadas alrededor de 85 mg. y durante el período de lactancia deben incrementarlo a 120 mg. Para que lo tengas en cuenta, te damos el:

TOP TEN DE ALIMENTOS CON VITAMINA C

Morrón rojo o pimiento: 120 mg.

Perejil: 166 mg.

Repollito de bruselas: 112 mg.

Brócoli: 110 mg.

Kiwi: 100 mg.

Hinojo 93 mg.

Uva: 90 mg.

Frutillas: 85 mg.

Kale: 80 mg.

Ananá: 78 mg.