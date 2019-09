¿Vivir y salir a pasear en el mismo barrio?

Compartí :-) .







Una encuesta de Zonaprop reveló que al 82% de los encuestados le gusta su barrio para vivir y hacer actividades.

Buenos Aires, 17 de septiembre 2019 – El portal de propiedades realizó un relevamiento para entender si a los porteños les gusta salir a pasear por el barrio en el que viven o si prefieren movilizarse hacia otras zonas de la ciudad. Un 34% dijo que pasea siempre cerca de su casa, mientras que un 56% afirmó salir a veces los fines de semana. Sin embargo, una minoría (10%) aseguró no salir a realizar actividades de esparcimiento por su zona.

El 82% de los encuestados respondió que les gusta su barrio y hacer actividades en él. Sin embargo, el resto (18%) respondió que no les gusta su barrio, ni hacer actividades por su zona.

Con respecto a la consulta acerca de si los interpelados conocen bien su barrio, la mayoría (87%) respondió que sí. Quienes dijeron no hacerlo apelaron a diferentes justificativos: un 60,6% planteó no tener tiempo para hacerlo, un 23,4% manifestó que su preferencia es trasladarse a otros barrios que conoce mejor y un 16% que disfruta hacer actividades en zonas aledañas.

A la hora de hablar de las actividades específicas, el 80,2% aseguró que prefiere las actividades diurnas, mientras que el 19,8% las actividades nocturnas.

Respecto al tiempo de ocio, las respuestas se dividen de forma diversa. El 24,5% elige salir a caminar, el 22,5% almorzar o cenar afuera, el 12,6% prefiere tomar algo en un bar, el 16,3% pasear por un parque cercano, el 10% visitar locales comerciales, el 6% hacer deporte al aire libre, el 4,4% andar en bicicleta y el 4% restante ir al cine o al teatro.

De todos modos, los encuestados consideraron que habría aspectos a mejorar. La mayoría (34,6%) agregaría a su barrio plazas y espacios verdes, el 29,95% aumentaría la cantidad de restaurantes y bares, un 20,6% sumaría negocios comerciales y, residualmente, un 14,9% desearía tener cines y teatros cerca de su casa.

Los hogares no siempre quedan cerca de las actividades que cotidianamente se realizan, es por ello que se intentó evaluar el motivo por el cual las personas deciden trasladarse o no de sus barrios. Si bien el 64,2 % dijo no vivir alejado de las actividades que hace todos los días, el 35,8% respondió sí hacerlo.

Al momento de explicar porque se alejan, la razón principal es laboral: el 36,4% deja su barrio para ir al trabajo, un 33% también lo hace por placer (para salir a pasear), el 15,9% hace todo cerca de su barrio y el 14,7% alegó otras razones.

Otro dato relevante es que un 62,2% de los consultados respondió que prefiere los barrios tranquilos y residenciales, frente a un 37,8% que apuesta por aquellos llenos de bares y negocios.

