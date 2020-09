Volvió la VTV: Verificación Técnica Vehicular Obligatoria.

Compartí :-) .













¿Cuáles son los requisitos?

Si tenés dudas o consultas, escribi a vtv@buenosaires.gob.ar.

DNI vigente .

. Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva de turno.

Si tenés vehículo: Cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero). Para realizar el trámite es indispensable contar con casilla de correo electrónico. Recibirás un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Pasos para realizar el trámite

1

Reservá el turno

Obtené tu cita

Tené en cuenta el último número de tu patente, que indicará el mes

2

Completá el formulario

Se te pedirán los datos del vehículo y de contacto. Luego seleccioná cómo vas a abonar el trámite: online o presencial.

3

Seleccioná alguna de las 7 plantas, el día y los horarios disponibles

Importante: Una vez seleccionada la planta de verificación, no podrás cambiarla.

4

Completá los datos del formulario correspondientes a tu factura

5

Aboná tu reserva

Costos del trámite

Vehículos $1838



Motovehículos $691

Exentos de pago

Quedan exentos de pago: Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo jubilatorio, que sean titulares de un vehículo exento del pago de patente. Discapacitados titulares del vehículo (deberán pagarlo si verifican fuera del plazo establecido en la Ley).

Para solicitar la exención, debés enviar la siguiente documentación escaneada a: exentosvtv@buenosaires.gob.ar: Copia del DNI (ambas caras). Copia de la Cédula Verde (ambas caras). Copia del Certificado Único de Discapacidad o comprobante de haberes mínimos (sólo si están exentos del pago de patente del vehículo).



Importante: Estas bonificaciones son aplicables siempre que la verificación técnica sea efectuada dentro del plazo establecido en la ley, según el cronograma.

Más información

Los vehículos escolares, taxis, remises, comercial de carga, de transporte de personas o de gran porte , deben realizar la Verificación y Habilitación de Transporte únicamente en la planta de Verificación y Habilitación de Transportes (VHT -Ex Sacta) , ubicada en Av. Roca 4590.

Por cualquier consulta podés enviarnos un correo electrónico a: taxis@buenosaires.gob.ar.

Los vehículos escolares, taxis, remises, comercial de carga, de transporte de personas o de gran porte, deben realizar la Verificación y Habilitación de Transporte únicamente en la planta de Verificación y Habilitación de Transportes (VHT -Ex Sacta), ubicada en Av. Roca 4590.

Por cualquier consulta podés enviarnos un correo electrónico a: taxis@buenosaires.gob.ar.

La verificación puede determinar los siguientes resultados: Apto: Vehículo sin desperfectos que recibe el certificado de verificación y un informe técnico. Podés circular hasta su vencimiento el próximo año. Condicional: Vehículo con desperfectos leves detallados en el informe de inspección. Tenés 60 días hábiles para volver a reverificar sin cargo y podés circular hasta cumplir el plazo. La reverificación se realiza en la misma planta y debés sacar un nuevo turno. Rechazado: Vehículo con desperfectos graves detallados en el informe deinspección. Tenés 60 días hábiles para volver a reverificar sin cargo y no estás habilitado a circular hasta solucionarlos. La reverificación se realiza en la misma planta y debés sacar nuevo turno.

En caso de extravío del certificado , se repondrá la documentación gratuitamente. Deberás presentarte en la planta donde realizaste la verificación sin turno previo dentro del horario de atención con la denuncia policial correspondiente.

En caso de rotura del parabrisas o daño de la oblea, se repondrá la documentación gratuitamente. Deberás presentarte en la planta donde realizaste la verificación sin turno previo dentro del horario de atención con el recorte del parabrisas y la oblea dañada.

Cronograma de turnos

Cumpliendo con las medidas de prevención del coronavirus COVID-19, te informamos que se prorroga de manera excepcional la vigencia de las obleas de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, operando con estos nuevos vencimientos:

Patentes terminadas en 2, vence el 30 de septiembre de 2020.

Patentes terminadas en 3, vence el 30 de septiembre de 2020.

Patentes terminadas en 4, vence el 31 de octubre de 2020.

Patentes terminadas en 5, vence el 30 de noviembre de 2020.

Patentes terminadas en 6, vence el 31 de diciembre de 2020.

Patentes terminadas en 7, vence el 31 de diciembre de 2020.

Patentes terminadas en 8, vence el 31 de enero de 2021.



Diciembre y enero no tienen asignado ningún número específico, por lo tanto podrán realizar la VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente. Esto no exime de realizar la verificación según el cronograma, por lo cual en caso de encontrarse circulando podrá ser pasible de sanciones. La VTV podrá realizarse dentro de los 30 días del mes que corresponda según la terminación de la patente.

En caso de realizar la verificación vencida la oblea tendrá vigencia al mes que le corresponda por la finalización de la patente. Por ejemplo, si la patente finaliza en 9 y la realizó en enero 2019, la vigencia será hasta septiembre del mismo año.

Recordá que podrás realizar la verificación hasta no más de 30 días antes del mes que te corresponde por calendario.

TelePASE

TelePASE es un sistema que permite pasar por los peajes sin detenerse y sin utilizar efectivo, abonando mensualmente tus consumos. Si querés adherirte a TelePASE y solicitar tu dispositivo, ingresá al Portal Web de AUSA y te lo enviamos a domicilio sin cargo.

Con el turno de la VTV podés pedir el dispositivo y te lo enviamos a tu casa.



Este trámite está regulado de acuerdo con la Ley 2265.