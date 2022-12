Vuelven a abrir centros de vacunación con turno previo

Se abren cinco nuevos centros COVID-19, donde se aplicarán dosis de lunes a viernes, con turno previo.

Quienes deseen vacunarse deberán reservar su turno en la web, con el fin de realizar el proceso de inmunización de la manera más ordenada posible para todos los vecinos de la Ciudad.

Las nuevas postas estarán abiertas de lunes a viernes, hasta el último día hábil del mes de diciembre, y permitirán duplicar la disponibilidad de turnos. Durante los sábados, domingos y feriados funcionarán los mismos centros que venían haciéndolo hasta el momento, sin modificaciones.

La Ciudad abre cinco nuevos centros de vacunación Covid-19 que aplicarán dosis de lunes a viernes, con turno previo. El martes comenzó a funcionar una posta en Palacio Lezama y este miércoles se inauguró otra en el Templo Budista. En los días sucesivos se sumarán Corralón Floresta, Parque Chacabuco y La Rural.

Estos nuevos puntos se agregan a los ya existentes: Museo de Arte Español Enrique Larreta, Club San Lorenzo, Centro Islámico, Colegio de Abogados, ex Detectar Devoto, Ministerio de Salud y Hospital Zubizarreta.

El ministro de Salud, Fernán Quirós, señaló este martes que la Ciudad atraviesa una etapa en la que «aumentan los contagios de coronavirus y luego descienden sin ninguna consecuencia grave posterior, porque la enorme mayoría son casos leves». Además, destacó que «la mejor protección es tener la campaña de vacunación al día».

En ese sentido, explicó que hay tres grupos priorizados: toda persona mayor de 50 años que se haya dado su última vacuna contra el coronavirus hace cuatro o más meses o haya tenido la enfermedad hace cuatro o más meses; los mayores de 12 años que tengan una enfermedad que dañe su inmunidad; y todas aquellas personas que aún no completaron el anterior refuerzo, es decir, quienes recibieron sólo dos o tres dosis, la última hace más de cuatro meses.

De esta manera, el Ministerio de Salud de la Ciudad continúa adaptando sus recursos y capacidades según lo que requiera la situación epidemiológica, en un proceso de constante evaluación.

En la última semana, en la Ciudad 56.494 personas recibieron una dosis de la vacuna Sputnik-V, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, CanSino o de Pfizer contra el coronavirus. Desde el inicio de la campaña de vacunación ya se aplicaron 9.722.367 dosis.

Dónde sigue la vacunación

Lunes a viernes

Club San Lorenzo

Centro Islámico

Colegio de Abogados

Detectar Devoto

Ministerio de Salud

Museo de Arte Español Enrique Larreta

Hospital Zubizarreta

Palacio Lezama

Sábados y domingos

Club San Lorenzo

Centro Islámico

Detectar Devoto

Museo de Arte Español Enrique Larreta

Números totales de vacunación en la Ciudad

Vacunados dosis 1: 2.945.939

Vacunados dosis 2: 2.889.625

Dosis de refuerzo: 3.886.803

Total dosis aplicadas: 9.722.367

Total dosis recibidas: 9.194.952

Para consultas sobre alguna dificultad con el turno están a disposición de los vecinos la línea 11-5050-0147 (BOTI) o el correo electrónico consultavacunacovid@buenosaires.gob.ar.

Cronograma de las nuevas sedes

A partir del martes 13 de diciembre se brindan turnos en la posta de Parque Lezama, con diez puestos de vacunación, que serán ampliados a 14 el día siguiente.

Por su parte, a partir de este miércoles 14 de diciembre se darán turnos en la posta del Templo Budista, con seis puestos de vacunación y con posibilidad de ampliarse.

El viernes 16 de diciembre volverán a brindarse turnos en La Rural (entrada por la calle Cerviño). Esta posta contará con 30 puestos de vacunación durante la mañana y 15 durante el turno tarde. El lunes 19 de diciembre se ampliará la capacidad a 30 puestos que funcionará durante todo el día.

Además, el lunes 19 de diciembre se abrirá la posta de vacunación en Parque Chacabuco, con cinco puestos de vacunación que serán ampliados progresivamente hasta llegar a 20, a partir del jueves 22 de diciembre.

Recomendaciones

Uso de barbijo o tapabocas. No es obligatorio el uso de barbijo en espacios cerrados en el ámbito de CABA. Se mantiene la recomendación del uso, sobre todo en período invernal.

Lavado de manos con agua y jabón. Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado debe durar al menos 40–60 segundos.

Se recomienda el lavado frecuente antes y después de comer y tocar alimentos; antes y después de ir al baño; antes y después de tocar basura o desperdicios; luego de haber tocado superficies de uso público como mostradores, pasamanos, picaportes, interruptores, barandas, etc; después de tocar dinero, llaves, animales, etc; y después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Si no es posible lavarse las manos con agua y jabón, se puede utilizar solución de alcohol al 70% o alcohol en gel.

Adecuada higiene respiratoria. La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Se recomienda cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartarlo inmediatamente en el cesto de basura más cercano. Además, se recomienda higienizar las manos después de toser o estornudar.

Ventilación de ambientes. Se recomienda mantener los ambientes ventilados adecuadamente, siempre que sea posible favoreciendo la ventilación cruzada.

Limpieza y desinfección de superficies. Se recomienda lavar con detergente, luego enjuagar con agua limpia y desinfectar con solución de agua conteniendo hipoclorito de sodio al 10 % (método del doble balde/doble trapo).

Por otra parte, se recomienda desinfectar superficies y pisos con una solución de 10 ml de lavandina (con concentración de 55 g/litro) en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se deberá colocar el doble de lavandina para lograr una correcta desinfección (20 ml de lavandina por cada litro de agua).