Vuelven las multas por mal estacionamiento a la Ciudad de Buenos Aires. Multa por WhatsApp.

Horacio Larreta necesita plata ya. Vuelven las multas por mal estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires

Desde el próximo jueves, los agentes de tránsito levantarán infracciones, luego de una etapa de concientización que comenzó la semana pasada que consistía en la colocación de stickers de advertencia a quienes ocupan lugares prohibidos como rampas, ciclovías, entrada de vehículos y paradas de colectivos.

Las multas que se impondrán a partir del 10 de septiembre tendrán estos valores

-Estacionamiento o detención prohibida: $2.140 (100 UF).

-Lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobus, y zona de Macro y Microcentro: $4.280 (200 UF).

-Lugares reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida: $6.420 (300 UF).

Mal estacionamiento

Algunos de los lugares donde se labrarán infracciones por mal estacionamiento:

Avenida 9 de Julio: prohibido estacionar del lado derecho e izquierdo las 24 horas.

Reconquista: prohibido estacionar las 24 horas de ambos lados.

Avenida Leandro N. Alem: prohibido estacionar las 24 horas de ambos lados.

Montevideo: prohibido estacionar las 24 horas de ambos lados.

Rampas, veredas, ochavas, paradas de colectivos, garajes: prohibido las 24 horas.

Mal estacionamiento























NO Estacionar los días hábiles de 7hs a 21hs del lado derecho.

En tanto que en la avenida 9 de Julio estará prohibido estacionar del lado derecho e izquierdo las 24 horas; en Cerrito, estará prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 del lado derecho; en Carlos Pellegrini no se podrá estacionar los días hábiles de 7 a 21 del lado derecho.

Mientras que en la avenida Independencia estará prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21de ambos lados; en la Avenida Entre Ríos/Callao, los días hábiles a la misma hora y ambos lados; y en rampas, veredas, ochavas, paradas de colectivos, garajes estará prohibido las 24 horas.

Cómo discutir una multa antes los tribunales de faltas.

Para desconocer una multa, un conductor en la ciudad de Buenos Aires deberá hacer su descargo ante un controlador de faltas, que debido a la pandemia hoy funcionan de manera online a través del chat del sitio web del gobierno porteño o por WhatsApp.

Las multas más comunes son por exceso de velocidad o por mal estacionamiento. Estas pueden ser impugnadas tanto por cuestiones de forma como de fondo. El primer caso incluye las infracciones que están mal hechas o no cumplen con todos los requisitos. Por ejemplo, cuando en una multa por mal estacionamiento figura únicamente el cruce de dos calles. “Tiene que tener el número de puerta especificado, porque si no tiene el número uno no puede acreditar que efectivamente estaba permitido estacionar, no se puede defender. El cruce de dos calles sería algo demasiado amplio”, explicó el funcionario.

Las impugnaciones de fondo plantean la invalidez de la multa. Por ejemplo, si puedo demostrar que efectivamente estaba estacionado en un lugar permitido o que excedí la velocidad máxima porque estaba yendo a un hospital por una emergencia.

Según detalló el especialista, cuando un conductor hace un descargo pierde el beneficio del pago voluntario, que implica una reducción del 50% del monto. Por lo tanto, si las multas están bien labradas lo recomendable es pagarlas para aprovechar el beneficio y así evitar el riesgo de pagar el doble.