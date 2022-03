Wes Gordon el diseñador de Carolina Herrera

Wes Gordon

Wes Gordon, nacido en 1988, es un diseñador de moda estadounidense. Nacido en Chicago, Illinois, Gordon se crió en Atlanta, Georgia. Asistió a la Escuela Lovett en Atlanta y se graduó en 2005.

Camila Mendes ayer en la fiesta de los Oscar 2022 de Vanity Fair en Beverly Hills, California. #VFOscars #Oscars vía wesgordon pic.twitter.com/MzXaGYcErz — Camila Mendes Argentina (@CamilaMendesAR) March 28, 2022



Hizo una pasantía con Oscar de la Renta y Tom Ford y después de graduarse de Central St. Martins en Londres en 2009, el mismo año lanzó su propia línea autodenominada de ropa de mujer.

Un placer! El director creativo es Wes Gordon, que apenas asumió las riendas se mandó este gran look para Lena Waithe en la MET Gala. pic.twitter.com/mPjgTYmlmy — Alejandra Pintos (@Alepint) March 28, 2022



Los poderosos grandes almacenes Harrods y Saks Fifth Avenue instantáneamente aceptaron sus ofertas, y al año siguiente Bergdorf Goodman y Kirna Zabête se subieron a bordo. Katy Perry, January Jones, Lena Dunham y Gwyneth Paltrow han lucido sus diseños.

Wes Gordon en acción

En 2018 Gordon tomó el relevo de Carolina Herrera

Wes Gordon, el director creativo de Carolina Herrera, recibió el Premio del Consejo de Costura 2021 para el Arte de la Moda del Museo FIT. Un acto que tuvo lugar en el restaurante Cipriani y al que Gordon acudió acompañado de la famosa diseñadora venezolana y a la que dedicó unas emotivas palabras.

Dots and florals. Liu Tao in Carolina Herrera dress by Wes Gordon featuring two most iconic brand codes in OK! Magazine China pic.twitter.com/W6GlGwdSdY — Carolina Herrera (@HouseofHerrera) March 24, 2022





«A la mujer misma. La única reina de Nueva York. La emperatriz de la elegancia. Mi ídolo y amiga, la señora Herrera. Le dedico este premio. Gracias por esta increíble oportunidad. Sólo soy un cuidador de la casa mágica que construiste y cada día, en todos los sentidos, espero hacerte sentir orgullosa».

PRESENTA PREFALL 2022

“La belleza y el poder de la danza fue mi inspiración esta temporada. A través del movimiento, la gracia, la sensualidad, la autoexpresión, la energía y la electricidad, la danza nos permite comunicarnos mucho más allá de las limitaciones de las palabras.



Los trajes de los propios bailarines, el tul etéreo milhojas del ballet, los frescos negros y blancos de Fosse, los colores de Martha Graham y, por supuesto, el brillo y los flecos, desde los Flappers hasta Cher, son todos evidentes en esta colección.

Con esta colección, creé piezas para que nuestras mujeres espectaculares realmente vivan sus vidas. Piezas para enamorarse que trascienden un tiempo específico. Piezas para atesorar y, sobre todo, piezas que le den ganas de bailar”.

Capturado por la fotógrafa Camila Falquez, el lookbook Pre-Fall 2022 presenta modelos en movimiento audaz y alegre con los bailarines principales del American Ballet Theatre Calvin Royal III y Blaine Hoven, en colaboración con la coreógrafa Jessica Lang-Segawa. La colaboración de Carolina Herrera con ABT comenzó a principios de este otoño, con los diseños de Wes para la pieza Zigzag de Lang-Segawa, que sirvió como punto de inspiración para esta colección.

María Carolina Josefina Pacanis Niño

María Carolina Josefina Pacanis Niño (Caracas, 8 de enero de 1939), más conocida como Carolina Herrera, es una empresaria y diseñadora de moda venezolana-estadounidense de reconocimiento mundial que fundó su propia casa de moda en 1981. Fue marquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio hasta la revocación del título en 1992. Carolina Herrera ha recibido distintos reconocimientos por su trabajo a lo largo de su carrera.

Fragancias Carolina Herrera

A través de la compañía española de moda y perfumería Puig, Carolina Herrera se dedica también al mundo de la perfumería, sacando perfumes anualmente de sus coleciones. Lleva creados 60 perfumes.

En 1988 sacó al mercado su primer perfume, «Carolina Herrera» al cual le siguieron otros:

Los Perfumes

Flore (1994)

Herrera For Men (1995)

Carolina (1996)

Carolina Herrera – Herrera Aqua For Men (1998)

212 (1999)

212 For Men (2000)

212 – Special Edition (2001)

Chic (2002)

Chic (2003)

Belle (2004)

212 or Sexy (2005)

212 on Ice (2006)

212 on Ice For Men (2006)

212 Sexy For Men (2006)

«CH» (2007)

CH Men (2009)

New 212 VIP Fragance for Woman (2010)

New 212 Pop (2011)

New 212 VIP for Men (2011)

CH L’Eau (2012)

CH Sublime (2013)

Good Girl (2017)

212 VIP Black (2019)

212 VIP Rosé (2019)

Bad Boy (2019)

CH Queens (Limited edition) (2019)

CH Kings (Limited edition) (2019)

CH Beauties (Limited edition) (2020)

CH Beasts (Limited edition) (2020)

212 Heroes Forever Young (2021)







Enlaces Populares del Barrio de Palermo