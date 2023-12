YPF y Axion también aumentaron el precio de sus combustibles

YPF y Axion también aumentaron 37% el precio de sus combustibles

Las petroleras YPF y Axion aumentaron hoy 37% el valor de naftas y gasoil y se sumaron así a Shell, que hizo lo propio ayer en la misma proporción, con lo cual los combustibles acumulan un incremento de 77% desde el 1 de noviembre.

Con este incremento, en el caso de YPF en la ciudad de Buenos Aires, los valores quedaron en $ 587 para el litro de nafta súper; $ 704 para el de nafta premium; $ 662 para el gasoil y $ 779 para el diesel premium.

También Axion subió sus precios, con valores para la nafta súper en $ 599 por litro en estaciones de servicio porteñas.

Por su parte, Shell, la marca gerenciada por Raizen en la Argentina, llevó el precio de su nafta súper a $ 615 en CABA.

YPF lidera el segmento de venta de combustibles con casi el 55%, seguida por Shell con 23% y Raizen con 20%.

El incremento en los combustibles responde al movimiento del tipo de cambio oficial que desde ayer se ubica en los $ 800 por dólar.

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de US$ 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro.

En el sector se espera que el próximo mes alcance la paridad con el dólar oficial, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esa variable, como el caso de Chaco, donde el litro de gasoil V Power cuesta $ 825.

Adorni reiteró que el Gobierno «intenta evitar una catástrofe» y aseguró «paritarias libres»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró hoy que el Gobierno nacional “intenta evitar una catástrofe” económica, afirmó que el Ejecutivo aspira a “tener la mejor relación con los sindicatos” y aseguró que «las paritarias serán libres», al encabezar una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que al Gobierno nacional “le sorprenden que quienes guardaron silencio ante el incremento de la pobreza hoy cuestionen las medidas económicas que se tomaron”, y aseguró que el Ejecutivo “siempre será sincero”.

Así lo expresó al brindar esta mañana una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei encabezará luego una reunión de Gabinete.