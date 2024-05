Zapato de mujer. Zapaterias en el Barrio de Palermo.

Calzarse unos buenos timbos, unas buenas llantas, te da seguridad en la seducción. Te hace sentir más confidente. Te realza la elegancia. Por algún motivo da poder. Es que, de alguna forma todo comienza en los pies. Esto es válido para los hombres. Y para las mujeres. Estas últimas, a través del calzado demuestran aún más su sensualidad.

No es lo mismo ver a un mujer de tacos altos que usando alpargatas. Esto no es nuevo. Aunque cada uno pueda tener su fantasía. Actrices como Liz Taylor, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve o Marilyn Monroe siempre calzaron sus pies con modelos de zapatos muy elegantes. Esto les permitía lucir como pequeñas joyas sus pies.

Y además les garantizaba sofisticación. Lo mismo ocurre aquí con nuestras mujeres, no tan famosas internacionalmente, pero no por ello menos atractivas.

Los zapatos realzan las piernas y las piernas son, son a veces todo. Nuestras más conocidas mujeres,

¿Han visto a las nuevas modelos de TV, por ejemplo? Por eso esta temporada se impondrán zapatos elegantes y cómodos pero que no sean tan complicados de calzar como los taco aguja o las plataformas. Los zapatos de esta temporada tienen un tacón moderado que hace lucir las piernas geniales y que nos hace rememorar viejos tiempos.

Además del modelo, estos zapatos para mujer tendrán los colores más fantasiosos y las combinaciones más atrevidas. Los zapatos llamados “peep toe” se imponen. ¿Por qué se les llama así? Bueno en inglés peep quiere decir espiar y toe dedo del pie. Son esos modelos con agujerito.

Internacionalmente, la moda del peep toe involucra a las más diversas personalidades, desde Jennifer López a Cristinas Aguilera, pasando por la problemática Nicky Milton. Esta última, dada su adicción al alcohol no debería usarlos tanto.

Caerse desde allí no es sencillo. Pero volviendo al peep toe, los dos colores más usados serán blanco y negro y beige y negro. Esto sumados a un estampado de tigre, leopardo o cebra. También los habrá de metal, en imitación de madera, y se usará carey en la suela.

Los hay de dos colores, el clásico beige y negro o blanco y negro, en estampados de cebra o leopardo, metálicos, imitación madera y carey en la suela. Las texturas también serán terciopelo y gamuza.

Y aplicaciones de lentejuelas o cristales. Así que la moda de los “peep-toe” es perfecta para la próxima temporada ya que va con medias claras debajo, con falda, pantalón, pantaloncito corto y se ven especialmente geniales con los pantalones afinados que siguen tan de moda como siempre.

Los habrá en beige con la clásica suela roja que son perfectos para unir a una falda de vuelo o a una cigarrera al más puro estilo Marilyn Monroe, siempre tan sensual. Mientras que los de raso negro parecen combinar mejor con un traje sastre de corte clásico.

Amparadas en el anonimato de la encuesta telefónica, las mujeres norteamericanas han proporcionado datos precisos sobre esta su obsesión. En promedio, compran cuatro pares de zapatos al año, y el 13 por ciento admite haber ocultado una compra a su pareja. Seis de cada diez lamentan al menos una compra, y, de media, las mujeres se ponen un 25 por ciento de sus zapatos sólo una vez.

Además, no se repara en daños colaterales. Según la encuesta, las mujeres se arriesgan a hacerse daño con tal de ponerse zapatos de tacón o sandalias de pulsera. El 43 por ciento dice haber sufrido daños moderados con un calzado, y un ocho por ciento habló de lesiones graves, como esguinces o roturas.

La encuesta fue realizada entre 1.057 mujeres por el Centro de Investigación Nacional de Informes de Consumidores para la revista ShopSmart. La responsable del estudio añadió que ‘las mujeres adoran sus zapatos y están dispuestas a ir todo lo lejos que haga falta por ellos, incluyendo arriesgarse a hacerse daño y ocultar sus compras a una persona que les importa’.

Zapato de mujer. Zapaterias en el Barrio de Palermo.

Zapatos, uno de los objetos de deseo más preciados en el consumo femenino

Por: Mechi.

Mientras me dé la plata, y a veces no tanto, tengo que confesar que no controlo la tentación de comprarme ese par de zapatos que vi en la vidriera de ese lugarcito que nunca puedo dejar de visitar o espiar cuando paso cerca.

Me llaman, me encandilan, no lo puedo dejar de hacer. Es una obsesión y una tentación difícil de frenar.

Hay tanta variedad!!!! Con taco aguja, taco chino, chatitas, plataformas, sandalias, botas, de colores, con brillos, deportivos, y además todos los años cambian las colecciones, sale algo nuevo. Muero por tenerlos, y me lanzo a comprar. No es que los necesite, eso es un engaño, los quiero!!!!

También es una forma de gratificarme. Cuando tengo uno de esos días difíciles, negros, en que me veo fea o siento que nadie me quiere (hormonas!!!!!), comprarme ese o esos zapatos que ya había visto antes, es más efectivo que cualquier pastillaje o terapia.

Qué nos pasa a las mujeres con los zapatos?

Nos hacen sentir lindas.

Asi de simple.

Y cada una necesita algo diferente para sentirse linda. Y cada día esa necesidad cambia también.

Hay días que lo que necesito es un par de chatitas cómodas y no puedo salir con otra cosa. Otros días no me bajo de los tacos ni loca. Y si lo que me quiero poner queda bien con botas, tienen que ser botas.

Cuando me siento sexy, me pongo los taquitos plateados y salgo a caminar con esa actitud que viene con los taquitos plateados. Y la gente se da vuelta para mirarme, en especial los hombres, y chau problemas, soy lo más.

Los zapatos hablan de una mujer, dicen mucho más que una charla de tres horas. Tienen que ver con su personalidad y con su estado de ánimo. Debe ser esa la razón por la que necesitamos tener unos cuantos pares de zapatos en el ropero. Somos tan cambiantes…

