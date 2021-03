Zapatos masculinos tendencia de la temporada.

Los zapatos planos como los que ha llevado Olivia Palermo tuvieron su máximo esplendor en 2019. Pues bien, la it girl los ha rescatado y ahora siguen siendo un básico en tu armario.

Puede que los zapatos planos masculinos cuentan en esta nueva temporada

Un modelo parecido a los mocasines que tanto se usa en Europa con dos elementos distintos: la suela dentada y las tiras.

1 Son de plataforma: es decir, el detalle que protagoniza la mayoría del calzado son tendencia de la temporada y que ayuda a estilizar nuestras piernas.

2 Tienen suela track: esa dentada que añade un rollito muy especial y que transforma los zapatos más clásicos en los más modernos.

3 Tienen un poquito de tacón: lo justo y necesario para equilibrar esa plataforma que nos deja un poquito más cerca del cielo y que, para nuestra buena suerte, no le quita ni un ápice de comodidad.

4 Son de color negro: lo que, sin importar que tan diferentes y especiales sean, les permite adaptarse a todos los estilismos.

Hay varios modelos de zapatos con pee toe -con la punta abierta-, de salón, zapatos de cuña, alpargatas, sandalias, hay infinidad de ellos. Los materiales también son diversos: charol, cuero, piel, goma, plástico, metal plástico, en fin los hay para todos los gustos.

A MI ME PASO

Siempre me pasa. Veo en las vidrieras algún modelo que me gusta con locura y me llama la atención, entro a probarme, llamo a la vendedora y le digo “quiero ese zapato en 36”. El 80% de las veces me dicen “solo lo tenemos 35 y 37”. Y me ha llegado a pasar que, al pedir el «zapatito», sin decirme nada, me hace esperar por lo menos veinte minutos, para traerme un zapato diferente y un talle más chico y me dicen “sólo tengo este par ”.









