Zara contrata a una modelo trans con una talla de hasta 5XL para presentar la colección de ‘Barbie’

Ceval Omar for ZARA X Barbie Collection. pic.twitter.com/vfVT6FEJaa — ً (@kyvids) July 17, 2023

Con este paso, la compañía ha enfrentado críticas, ya que en la colección de ‘Barbie’ la talla máxima es XXL, que para algunas prendas está por debajo de la que utiliza la modelo noruega.

ZARA

Zara, perteneciente al grupo textil español Inditex, ha contratado a la modelo de mayor talla en la historia de la marca para presentar su nueva colección inspirada en la película ‘Barbie’, que se lanzará este julio, informa El Independiente.

Se trata de Ceval Omar, una mujer transgénero noruega de origen somalí, cuya figura oscila entre las tallas XXL y la 5XL, dependiendo de la prenda y el tallaje.

La modelo, que ya ha colaborado exitosamente con firmas como Dolce & Gabbana y Nina Ricci, además de aparecer en la portada de revistas como Vogue o ELLE, ahora representa a Zara, luciendo cuatro de sus conjuntos.

En sus fotos, se pueden apreciar un minivestido drapeado de color fuscia con escote palabra de honor y unas sandalias de tacón. Como el rosa es el protagonista de la colección, Omar también estrenó un pijama en el mismo tono.

Además, para la sesión de fotos, la modelo se puso dos monos: uno vaquero y el otro de color negro, con un accesorio ‘cut-out’.

El Independiente consiguió hablar con Omar para preguntarle sobre su experiencia de trabajo con Zara. «Siempre me ha encantado Barbie y, por supuesto, como tanta otra gente siempre quise ser como ella, y Zara es una compañía increíble que está trabajando para cambiar y siempre mejorando, así que no podría ser una mejor colaboración», expresa Ceval.

Asimismo, Omar manifestó su alegría de poder ser «el reflejo directo» del cambio que se produce en la industria de la moda para avanzar hacia la inclusión y la diversidad.

«Estoy muy agradecida de que me hayan escogido […] Todos queremos ver ese cambio en el mundo que nos rodea y nos lo merecemos», dijo Omar. «La gente que no lo entiende es la que ha tenido el privilegio de siempre verse a sí misma [en representaciones culturales como Barbie, por ejemplo]». «Todos deberíamos vivir libres, con felicidad y cuidados», agregó.

Sin embargo, con este paso la firma ha enfrentado numerosas críticas, ya que en la colección de ‘Barbie’ la talla máxima es XXL, que para algunas prendas está muy por debajo de la talla de Omar, con 114 centímetros de pecho, 106 de cintura y 119 de cadera.

Algunos consideran inapropiado que se haya contratado a una modelo de talla extra, mientras la media española no se encuentra representada en el tallaje de Zara.

LA PELICULA

Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken.

De la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig (“Little Women,” “Lady Bird”) llega »Barbie», protagonizada por los nominados al Oscar Margot Robbie («Bombshell», «I, Tonya») y Ryan Gosling («La La Land ”, “Half Nelson”) como Barbie y Ken, junto a America Ferrera (“End of Watch”, las películas de “Cómo entrenar a tu dragón”), Kate McKinnon (“Bombshell”, “Yesterday”), Issa Rae (“The Photograph”, “Insecure”), Rhea Perlman (“I’ll See You in My Dreams”, “Matilda”) y Will Ferrell (las películas “Anchorman”, “Talladega Nights”). La película también está protagonizada por Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65”), Ana Cruz Kayne («Little Women»), Emma Mackey («Emily», «Sex Education»), Hari Nef «Assassination Nation», «Transparent»), Alexandra Shipp (las películas de «X-Men»). , Kingsley Ben-Adir (“Una noche en Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (“Grace y Frankie»), Jamie Demetriou («Cruella»), Connor Swindells («Sex Education», «Emma»), Sharon Rooney («Dumbo», «Jerk»), Nicola Coughlan («Bridgerton», «Derry Girls» ), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), la cantante y compositora ganadora del premio Grammy Dua Lipa y la ganadora del Oscar Helen Mirren («La Reina»).

Gerwig dirigió “Barbie” a partir de un guión de Gerwig y el nominado al Oscar Noah Baumbach (“Marriage Story,” “The Squid and the Whale”), basado en Barbie de Mattel. Los productores de la película son el nominado al Oscar David Heyman (“Marriage Story,” “Gravity”), Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner, con Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams como productores ejecutivos.

El equipo creativo de Gerwig detrás de cámara incluye al director de fotografía nominado al Oscar Rodrigo Prieto (“The Irishman,” “Silence,” “Brokeback Mountain”), la diseñadora de producción seis veces nominada al Oscar Sarah Greenwood («La bella y la bestia», » Anna Karenina”), el editor Nick Houy (“Little Women,” “Lady Bird”), la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Jacqueline Durran (“Little Women,” “Anna Karenina”), el supervisor de efectos visuales Glen Pratt (“Paddington 2”, “La bella y la bestia”), el supervisor musical George Drakoulias (“White Noise,” “Marriage Story”), con música de los ganadores del Oscar Mark Ronson y Andrew Wyatt (“A Star Is Born”).

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Heyday Films, una producción de LuckyChap Entertainment, una producción de NB/GG Pictures, una producción de Mattel, “Barbie”. La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures y estrenada solo en cines en todo Latinoamérica el 20 de julio de 2023 y a partir del 21 de julio de 2023 a nivel internacional.