Rusia invade Ucrania: Zelenski reconoce que Ucrania no podrá unirse a la OTAN++.

En resumen Zelenski destruyó Ucrania por su mala política exterior en 20 días, dando excusas a Putin para invardirlos, con la excusa de entrar en la OTAN, pero ahora la OTAN los rechaza y no los deja entrar. La marioneta Ucraniana que cometió mucho más que errores políticos. El desastre humanitario provocado por las malas decisiones de Volodimir Zelenski el presidente y Actor Cómico se leerán en los libros de historia.

2/2

The price for this war against 🇺🇦 must be extremely painful for Russia. This pressure is a task for all Ukrainians at home & abroad, as well as for all friends & partners of our country. Everyone in the world must take a moral stand. Not only the state, but also companies.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2022