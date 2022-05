Caos de transito en la Ciudad y parquímetros con celular

Caos de tránsito en la Ciudad y parquímetros con celular. La realidad esque le echan la culpa a los piqueteros, pero el tránsito en la 9 de Julio es completamente manejable y queda demostrado que no son los manifestantes los que causan caos de tránsito en el 99% de las zonas que no son el centro.

El tema central es que Larreta se olvidó de gestionar la Ciudad por la que fue votado, y está en campaña electoral con lo cual no está cumpliendo con su mandato.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que a partir de junio comenzará a funcionar la aplicación móvil que reemplazará el sistema de parquímetros para el estacionamiento medido en las calles del distrito.

No habrá más parquímetros para estacionar en CABA. En junio empieza el nuevo sistema que funciona con una App en el celular. El sistema es netamente recaudatorio y al Gobierno el tránsito no le importa absolutamente nada, de hecho cada vez hay más accidentes por que el sistema de control de tránsito y de semáforos es lamentable.La realidad supera las políticas de tránsito.

El estacionamiento medido en CABA, a cargo de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, se transformará en las próximas semanas para llegar a un sistema 100 por ciento digital, sin parquímetros ni cospeles, a través de una aplicación móvil.

Los barrios afectados son Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera.

Sin embargo, vecinos residentes de las zonas tarifadas pueden registrarse en la web de la Ciudad para poder estacionar de forma gratuita en un radio de 300 metros de su domicilio una vez que se implemente el nuevo sistema, informaron desde Jefatura de Gabinete.