Festival Barenboim 2019: un acontecimiento único.

Daniel Barenboim, Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Rolando Villazón, Michael Barenboim y la West-Eastern Divan, en recitales y conciertos en el CCK / Encuentros de reflexión con grandes pensadores de hoy / Ensayos abiertos / Concierto gratuito en Tecnópolis / Transmisiones por la Televisión Pública Argentina y la plataforma Contar

Festival Barenboim 2019 – CCK

Entre el 23 de julio y el 8 de agosto, el extraordinario director y pianista Daniel Barenboim volverá al CCK para ofrecer la edición 2019 del Festival Barenboim, de la mano de notables figuras: la pianista Martha Argerich, los violinistas Anne-Sophie Mutter y Michael Barenboim y el tenor Rolando Villazón, y la West-Eastern Divan Orchestra, en el marco de su 20 aniversario.

Habrá además ensayos abiertos, un gran concierto gratuito en Tecnópolis y conversaciones con intelectuales y artistas abiertas al público. Se realizarán transmisiones a través de la plataforma Contar y la Televisión Pública Argentina.

Los conciertos en la Sala Sinfónica

El Festival dará comienzo el martes 23 de julio en la Sala Sinfónica del CCK con una serie de tres recitales de Daniel Barenboim dedicados a sonatas para piano de Ludwig van Beethoven. El 31 de julio, el director ofrecerá al frente de la West-Eastern Divan Orchestra, un programa también consagrado a Beethoven (con Michael Barenboim como solista).

El 2 de agosto el tenor Rolando Villazón brindará un recital de canciones junto a Daniel Barenboim al piano. Por su parte, el 6 de agosto la gran pianista Martha Argerich, Daniel Barenboim y solistas de la WEDO ofrecerán un concierto de cámara, con obras de Schumann, Prokófiev y Shostakovich.

El 4 y 5 de agosto, Martha Argerich será solista junto a la WEDO y con dirección de Barenboim en el concierto para piano nº 1 de Chaikovski, en un programa que se completa con la Sinfonía en si menor n° 8, D. 759, Inconclusa, de Schubert, y el Concierto para orquesta de Witold Lutoslawski.

El Festival tendrá una culminación excepcional, con el debut en la Sala Sinfónica del CCK de la consagrada violinista alemana Anne-Sophie Mutter, quien se presentará junto a Barenboim y la West-Eastern Divan Orchestra el 7 y 8 de agosto; el repertorio estará integrado por el concierto para violín de Jean Sibelius, un fragmento del concierto para violín y orquesta Anne-Sophie de André Previn y la sinfonía nº 7 de Beethoven.

Concierto en Tecnópolis y ensayos gratuitos

El jueves 1 de agosto a las 19 horas se realizará un gran concierto gratuito en Tecnópolis, en el que la WEDO y el maestro Barenboim interpretarán el programa dedicado a Beethoven, con Michael Barenboim como solista.

Habrá además ensayos abiertos y gratuitos, con reserva previa de entradas; las fechas y horarios serán confirmados próximamente.

Los encuentros de reflexión

El Festival comprenderá además una serie de encuentros con grandes nombres del pensamiento, en los que importantes intelectuales y artistas brindarán en CCK conversaciones y entrevistas abiertas al público. Participarán Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Rolando Villazón, Roni Mann y Sa’ed Atshan.

Barenboim en pantalla

Las actividades serán transmitidas en streaming por Contar, la plataforma digital y gratuita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y por la Televisión Pública Argentina.

Transmisiones radiales

Por su parte, Radio Nacional Clásica (FM 96.7) transmitirá en directo los recitales y conciertos de los días 23 de julio, 2, 5, 6 y 7 de agosto.

Las entradas

Las entradas para los recitales y conciertos están a la venta en www.cck.gob.ar y en la boletería del CCK (Sarmiento 151).

Las entradas para los ensayos abiertos y gratuitos deberán reservarse previamente y estarán disponibles en www.cck.gob.ar desde una semana antes del evento.

Los encuentros de reflexión también serán abiertos y gratuitos, con reserva previa de entradas, que estarán disponibles en www.cck.gob.ar desde una semana antes del evento.

El concierto en Tecnópolis será con entrada gratuita por orden de llegada, hasta colmar la capacidad del espacio.

Cronograma de conciertos y recitales

Martes 23 de julio, 20h – Sala Sinfónica

Daniel Barenboim (piano). Recital Beethoven I

Sonatas n° 5, opus 10 n° 1; n° 11, opus 22; n° 19, opus 49 n° 1; n°20, opus 49 n° 2; n° 23, opus 57, Appassionata

Viernes 26 de julio, 20h – Sala Sinfónica

Daniel Barenboim (piano). Recital Beethoven II

Sonatas n° 2, opus 2 n° 2; n° 17, opus 31 n° 2, Der Sturm; n° 10, opus 14 n° 2; n° 26, opus 81a, Les adieux.

Domingo 28 de julio, 20h – Sala Sinfónica

Daniel Barenboim (piano). Recital Beethoven III

Sonatas n° 9, opus 14 n° 1; n° 4, opus 7; n° 22, opus 54; n° 32, opus 111.

Miércoles 31 de julio, 20h – Sala Sinfónica

Jueves 1 de agosto, 19h – Tecnópolis

West -Eastern Divan Orchestra. Director: Daniel Barenboim. Solista: Michael Barenboim (violín)

Ludwig van Beethoven: Obertura Egmont, opus 84; Concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 61; Sinfonía en la mayor n° 7, opus 92.

Viernes 2 de agosto, 20h – Sala Sinfónica

Rolando Villazón (tenor) y Daniel Barenboim (piano)

Canciones de Manuel de Falla, Fernando Obradors, Silvestre Revueltas, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Alberto Nepomuceno y Luis Calvo.

Domingo 4 de agosto, 16h – Sala Sinfónica

Lunes 5 de agosto, 20h – Sala Sinfónica

West -Eastern Divan Orchestra. Director: Daniel Barenboim. Solista: Martha Argerich (piano)

Sinfonía en si menor n° 8, D. 759, Inconclusa, de Franz Schubert; Concierto para piano y orquesta en si bemol menor, nº 1, de Piotr Ilich Chaikovski; Concierto para orquesta de Witold Lutoslawski.

Martes 6 de agosto, 20h – Sala Sinfónica

Daniel Barenboim y Martha Argerich (pianos) y solistas de la West-Eastern Divan Orchestra

Obras de Robert Schumann, Serguéi Prokófiev y Dmitri Shostakovich.

Miércoles 7 de agosto, 20h -Sala Sinfónica

Jueves 8 de agosto, 18h -Sala Sinfónica

West -Eastern Divan Orchestra. Director: Daniel Barenboim. Solista: Anne-Sophie Mutter (violín).

Tercer movimiento, Andante, del concierto para violín y orquesta Anne-Sophie de André Previn; Concierto para violín y orquesta en re menor, opus 47, de Jean Sibelius; Sinfonía en la mayor n° 7, opus 92, de Ludwig van Beethoven.

Cronograma de conferencias y encuentros de reflexión

Jueves 25 de julio, 20h – CCK

BARENBOIM EN PALABRAS DE BARENBOIM

La música en la existencia humana

El músico y pensador Daniel Barenboim y la especialista en filosofía y pensamiento político Roni Mann (actual directora de Humanidades de la Academia Barenboim-Said de Berlín) dialogarán con el crítico y ensayista Pablo Gianera. Una reflexión acerca de la música como el arte de la imaginación por excelencia, que toca la profundidad de la existencia.

Martes 30 de julio, 20h – CCK

JUDÍOS Y PALESTINOS: 10 PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER EL CONFLICTO

“Para superar el conflicto es necesario empezar a conocerse”, afirma Daniel Barenboim, quien sostiene que la cuestión de fondo no es política sino humana. El maestro mantendrá una conversación al respecto con dos importantes intelectuales, Roni Mann y Sa’ed Atshan (especialista en antropología de la política, estudios de paz y conflicto y de género y sexualidad).

Miércoles 31 de julio, 18h – CCK

ROLANDO VILLAZÓN: DE LA ÓPERA A LA LITERATURA

Una entrevista abierta con el gran tenor mexicano, que dará la posibilidad de conocer de cerca a una figura destacada de la lírica de hoy, y a un artista polifacético cuyo talento atraviesa las fronteras del canto y se despliega también en la narrativa y la dirección de escena.

Sábado 3 de agosto, 11h – CCK

DANIEL BARENBOIM Y ROLANDO VILLAZÓN: INTERPRETAR LO DE SIEMPRE DE FORMA ÚNICA

En un encuentro excepcional, Daniel Barenboim y Rolando Villazón mantendrán un dialogo acerca del laberinto de la interpretación del texto y la música, aportando sus miradas siempre lúcidas sobre un tema apasionante.

Jueves 8 de agosto, 12h

DANIEL BARENBOIM Y ANNE SOPHIE MUTTER: CREAR EN LA INTERPRETACIÓN

Como cierre de lujo para esta serie de encuentros de pensamiento, la fascinante mirada sobre la interpretación de Daniel Barenboim, se pondrá de manifiesto en un diálogo con la magistral violinista Anne-Sophie Mutter (una de las figuras más relevantes de las últimas décadas, intérprete exquisita y referente de las nuevas generaciones).

ACERCA DE LOS ARTISTAS Y PENSADORES

Daniel Barenboim

Dirección y piano

Nació en Buenos Aires en 1942, donde dio su primer concierto público a los siete años. En 1952 se trasladó junto a sus padres a Israel. A los once años participó de las clases de dirección de Igor Markevitch en Salzburgo; más tarde estudió armonía y composición con Nadia Boulanger en París hasta 1956. Su debut internacional como pianista llegó a los diez años, con presentaciones en Viena y Roma, seguido de actuaciones en París, Londres y Nueva York; desde entonces realizó con frecuencia giras por Europa, Estados Unidos, América del Sur, Asia y Australia. Como pianista acompañante de música de cámara colaboró con algunos de los cantantes más celebrados de nuestro tiempo, entre los que se destaca el barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau. Desde su debut como director en 1967 en Londres con la Philharmonia Orchestra, Daniel Barenboim fue llamado numerosas veces a participar con las principales orquestas de todo el mundo. Fue director principal de la Orquesta de París (1975-1989) y director musical de la Chicago Symphony Orchestra (1991-2006), de la que fue nombrado director honorario vitalicio por los miembros de la orquesta tras su partida. Entre 2007 y 2014 ocupó cargos directivos en el Teatro Alla Scala de Milán, incluyendo el de director musical desde 2011. Dirigió su primera producción de ópera en 1973 en el Festival de Edinburgh; en 1981 realizó su debut en el Festival de Bayreuth, donde actuó todos los veranos durante casi dos décadas. En 1992 Barenboim fue designado director musical general de la Staatsoper Unter den Linden, y ocho años más tarde la Staatskapelle Berlin lo nombró director de orquesta de por vida. Tanto en ópera como en conciertos, Barenboim y la Staatskapelle interpretaron las grandes obras y ciclos de obras del repertorio clásico, romántico y del siglo XX, en Berlín y en giras por el mundo. En 2018 ofrecieron el ciclo completo de sinfonías de Brahms en Buenos Aires, Beijing y Sydney. También interpretan con frecuencia la música de autores contemporáneos como Eliott Carter, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann y Pierre Boulez. La extraordinaria colaboración artística entre Barenboim y la Staatskapelle ha quedado registrada en numerosos CD y DVD. En 2016 Barenboim fundó un trío junto al violinista Michael Barenboim y el cellista Kian Soltani. El trío realizó su primera aparición pública ese año en el Teatro Colón, y en la temporada 2017-2018 interpretó el ciclo completo de tríos de Beethoven, junto con obras contemporáneas, en la Pierre Boulez Saal de Berlín. En 1999 Barenboim estableció junto al escritor y académico palestino Edward W. Said la West-Eastern Divan orchestra, que reúne a jóvenes músicos de Israel, Palestina y otros países de Medio Oriente y África del Norte. El objetivo de la orquesta, que realiza giras todos los veranos, es abrir un diálogo entre las diferentes culturas de Medio Oriente a través de la experiencia de la interpretación musical colectiva. El proyecto llevó a la fundación, en 2015, de la Barenboim-Said Akademie en Berlín, que hasta fines de 2016 ofreció un programa de perfeccionamiento en música y humanidades, en especial para estudiantes de Medio Oriente. La academia está ubicada en el antiguo depósito de la Staatsoper, y también aloja la Pierre Boulez Saal (Sala Pierre Boulez), diseñada por el notable arquitecto Frank Gehry. El Boulez Ensemble, fundado por Daniel Barenboim, tiene allí su sede artística. Daniel Barenboim fue galardonado con la Gran Cruz al Mérito de la República Federal de Alemania, es Knight Commander del Imperio Británico, Commandeur de la Légion d’Honneur, Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas y posee un doctorado honorario de la Universidad de Oxford. Sus libros incluyen su autobiografía Mi vida en la música (1991, segunda edición 2002), Paralelos y paradojas (en colaboración con Edward Said, 2002), Todo está conectado: el poder de la música (2008), Diálogos sobre música y teatro: Tristán e Isolda (con Patrice Chéreau, 2008), y La música es un todo: ética y estética (2012).

West-Eastern Divan Orchestra

La West-Eastern Divan Orchestra es una presencia significativa en el panorama internacional de la música desde hace 20 años. En 1999, Daniel Barenboim y Edward Said fundaron un taller para jóvenes músicos israelíes, palestinos y de numerosos países árabes con el fin de promover la coexistencia y el diálogo intercultural. El nombre que dieron a la orquesta fue tomado de una colección de poemas de Goethe llamada El diván de Oriente y Occidente, una obra central en el desarrollo del concepto de cultura mundial. Las primeras sesiones de la West-Eastern Divan Orchestra tuvieron lugar en Weimar y en Chicago. La base de la orquesta está formada por una cantidad igual de músicos israelíes y árabes, junto a músicos de Turquía, Irán y España. Sus integrantes reúnen cada verano para un taller en el que los ensayos se complementan con lecturas y conversaciones, y se continúan con una gira internacional de conciertos. La West-Eastern Divan Orchestra ha demostrado que la música puede quebrar barreras que antes se creía infranqueables. El único aspecto político que prevalece en el trabajo de la Divan es la convicción de que no hay solución militar posible para el conflicto árabe-israelí, y que los destinos de los israelíes y palestinos están inextricablemente unidos. A través de su labor y su existencia, la WEDO demuestra que es posible construir puentes para alentar a las personas a escuchar los argumentos del otro. La música de por sí no puede resolver el conflicto árabe-israelí, pero ofrece al individuo el derecho y la obligación de expresarse y al mismo tiempo escuchar a su prójimo. Basándose en esta noción de igualdad, cooperación y justicia para todos, la orquesta representa un modelo alternativo a la situación actual en Medio Oriente. El repertorio de la orquesta se extiende más allá del repertorio sinfónico y abarca también la ópera y los conciertos de música de cámara. Algunas presentaciones destacadas incluyen los escenarios más importantes Europa, Asia y las Américas. Al mismo tiempo en que se convirtió en invitada frecuente de los principales festivales internacionales de música de Europa, la WEDO tiene como uno de sus objetivos el ofrecer conciertos en los países de origen de sus miembros; entre estas presentaciones se destacan las ofrecidas en Rabat, Doha, Abu Dhabi y el emblemático concierto en Ramallah. La orquesta también se presentó en las Naciones Unidas, en diciembre de 2006 en honor del Secretario General Kofi Annan y en la Asamblea General en New York en octubre del 2015, por primera vez en la sede central de la ONU en Ginebra. El secretario general de la organización, Ban Ki-Moon, nombró a Daniel Barenboim Mensajero de Paz de las Naciones Unidas en 2007 y designó a la WEDO como Abogada Global para el Entendimiento Cultural de las Naciones Unidas en 2016. Recientemente, la West-Eastern Divan Orchestra lanzó al mercado una serie de CD y DVD. La incorporación más reciente a los proyectos Barenboim-Said es la Barenboim-Said Akademie Berlin.

Tanto Edward Said como Daniel Barenboim consideraron la música como una parte integral de la sociedad. Barenboim escribió y ofreció numerosas conferencias sobre el tema de la educación a través de la música, más que la mera educación musical. Desde 2015, talentosos músicos jóvenes de Medio Oriente se perfeccionan en la Barenboim-Said Akademie. A fines de 2016, esta universidad de música y humanidades que tiene su sede en un antiguo depósito de la Ópera Estatal de Berlín, reciclado para este propósito, comenzó a inscribir a más de 90 estudiantes en una carrera de cuatro años de duración.

Martha Argerich

Piano

Nació en Buenos Aires en 1941 y a los tres años tuvo su primer contacto con el piano e inició su formación musical con el método de Ernestina de Kusrow. Dos años después comenzó a tomar clases con Vincenzo Scaramuzza, quien además la dirigió en su debut a los ocho años con la Orquesta de Radio El Mundo. En 1952 interpretó en el Teatro Colón el concierto de Schumann bajo la batuta de Washington Castro. En 1954 comenzó en Viena sus estudios con Friedrich Gulda y recibió clases de Arturo Benedetti Michelangeli, Nikita Magaloff y Stefen Askenase. En 1957 triunfó en los concursos Busoni de Bolzano e Internacional de Ginebra, y en 1965 en el Chopin de Varsovia. Desde 1960 realiza una intensa actividad discográfica para los sellos más importantes. En 1980 su interés por la música de cámara (junto a artistas como Nelson Freire, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Nicolas Economou, Stephen Kovacevich o Daniel Barenboim, entre otros) se tornó en el eje central de su actividad. En diferentes lugares del mundo se desarrollan festivales con su nombre, y el de Beppu, en Japón, ya lleva veinte ediciones. El Progetto Martha Argerich lleva más de diez ediciones en Lugano (Suiza) y tuvo cinco ediciones en Argentina. Argerich recibió premios y distinciones oficiales (premio Kennedy Center entregado por Barack Obama en 2016 y Orden del Sol Naciente otorgada por el emperador Akihito en Japón, entre otras). En su actividad se destaca el interés por brindar oportunidades a jóvenes músicos. Su agenda tiene compromisos hasta 2022.

Anne-Sophie Mutter

Violín

Figura indiscutida desde hace más de 40 años en los más prestigiosos círculos de la música clásica internacional, la violinista Anne-Sophie Mutter (ganadora de cuatro premios Grammy, entre muchas otras distinciones) es una artista comprometida tanto con la gran tradición musical como con los creadores de nuestro tiempo (ha estrenado cerca de treinta obras, y varios de los más importantes compositores de las últimas décadas han escrito para ella). Paralelamente, la artista se dedica a numerosos proyectos benéficos y al apoyo de las nuevas generaciones. Nacida en 1963 en Rheinfelden (Alemania), Mutter comenzó su formación musical a edad temprana, y recibió en esa etapa lecciones de Erna Honigberger, y luego con Aïda Stucki. En 1976, el legendario director austríaco Herbert von Karajan la escuchó en un recital en Lucerna, e invitó a la violinista, por entonces de trece años, a hacer su concierto debut junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín en Salzburgo; esta colaboración se consolidaría a través de actuaciones y grabaciones de algunos de los conciertos más famosos del repertorio para el sello Deutsche Grammophon. Instalada desde entonces en la primera fila de los artistas internacionales, Mutter colabora con las orquestas y directores más prestigiosos, en un repertorio que va desde el barroco hasta nuestros días.

Michael Barenboim

Violín

Comprometido con la esencia del repertorio clásico y romántico, Michael Barenboim es reconocido también por sus interpretaciones de la música contemporánea y del siglo XX. Su segundo álbum solista, con obras de Sciarrino, Tartini, Berio y Paganini, fue lanzado en enero del 2018 con excelente repercusión. Otros hitos recientes de su carrera incluyen su debut con la Filarmónica de Berlín con el concierto de Schönberg (obra que interpretó además con la Filarmónica de Viena, la Chicago Symphony Orchestra y la Filarmónica de Israel), su gira junto a Gianandrea Noseda y la Filarmónica de Israel, y su actuación en el Festival Enescu junto a la Philharmonia Orchestra. La temporada 2018/2019 comprende también su debut con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel, la Royal Liverpool Philharmonic y Robert Trevino y las orquestas Sinfónica de San Diego, Filarmónica de Dresde, Orquestra de Minas Gerais y Sinfónica de Tenerife. Además, estrenará obras de Widmann y Roustom, ofrecerá recitales y realizará giras con el Jerusalem Chamber Music Festival y se unirá a su padre, Daniel Barenboim, y al cellista Kian Soltani en el trío que conforman. La trayectoria de Michael incluye actuaciones con algunas de las orquestas sinfónicas y de cámara más prestigiosas y recitales en escenarios importantes de Europa y Australia. Es miembro fundador del Erlenbusch Quartet y frecuente invitado de importantes festivales. Colabora regularmente con su madre, la pianista Elena Bashkirova, y con artistas como Franz Helmerson, Julian Steckel, Guy Braunstein, Denis Kozhukhin, Andras Schiff y Martha Argerich, entre otros. Es concertino de la West-Eastern Divan Orchestra y desarrolla una actividad intensa en actividades educativas. Es profesor de Música de Cámara en la Academia Barenboim-Said y ofrece clases magistrales alrededor del mundo.

Rolando Villazón

Tenor

A través de sus interpretaciones cautivantes en los principales escenarios líricos y con orquestas de todo el mundo, Rolando Villazón se consagró como una de las estrellas más aclamadas del mundo actual de la música. Es, además, uno de los artistas más versátiles de nuestro tiempo, con trayectoria en la dirección de escena, la narrativa y la televisión, en paralelo con su carrera musical. Villazón es un invitado regular de teatro como las óperas estatales de Berlín, Munich y Viena, el Teatro alla Scala de Milán, la Royal Opera House (Covent Garden) de Londres, el Metropolitan Opera House de New York y el Festival de Salzburgo. Colabora frecuentemente con orquestas de primer nivel y directores como Daniel Barenboim y Yannick Nézet-Séguin en conciertos en todo el mundo. Realizó su debut como director en el 2010 en Lyon, y desde entonces dirigió producciones para el Festspielhaus Baden-Baden, la Deutsche Oper Berlin, la Volksoper de Viena y la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf. Artista exclusivo de Deutsche Grammophon desde el 2007, Villazón grabó más de una veintena de CD y DVD, muchos de ellos galardonados. Es Chévalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de Francia, se desempeña como embajador de la Red Noses Clown Doctors International Charity, y es miembro del Collège de Pataphysique de París. En el 2013, la primera novela de Villazón, Malabares, fue publicada en España, y al año siguiente fueron publicadas traducciones al alemán y el francés. Su segunda novela, Paladas de sombra contra la oscuridad (Lebenkünstler), fue publicada en Alemania en abril del 2017. A comienzos de ese mismo año, Villazón fue designado embajador de la Fundación Mozarteum de Salzburgo y más tarde nombrado director artístico de la Semana Mozart de Salzburgo desde el 2019.

Sa’ed Atshan

Es profesor adjunto de Estudios sobre Paz y Conflicto en el Swarthmore College. Anteriormente fue becario de posdoctorado en el Instituto Watson de Estudios Internacionales en la Universidad Brown. Obtuvo un doctorado conjunto en Antropología y Estudios de Medio Oriente y un master en Antropología Social en la Universidad de Harvard, y un master en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School. Obtuvo su licenciatura en Swarthmore en 2006. Su campo de investigación se encuentra en el cruce entre la antropología de la política, los estudios de paz y conflicto, los estudios de género y sexualidad y los estudios críticos del desarrollo. En la primavera de 2020 serán publicados dos libros suyos: Palestina queer y el imperio de la crítica (Stanford University Press) y, en colaboración con Katharina Galor, El triángulo moral: alemanes, israelíes, palestinos (Duke University Press). Atshan fue premiado con numerosas becas de estudio, de instituciones como la Open Society Foundation, National Science Foundation, Social Science Research Council, Woodrow Wilson National Foundation, Andrew Mellon Foundation y la Jack Kent Cooke Foundation. Además recibió la Beca Soros y la Beca Kathryn Davis para la Paz. Trabajó para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, la organización Seeds of Peace, el Departamento de Negociaciones de Palestina y el gobierno de Dubai. Es además activista de los derechos LGBTQ, cuáquero y palestino.

Roni Mann

Es profesora de Filosofía y Pensamiento Político y directora de Humanidades en la Academia Barenboim-Said en Berlín (creada en 2016). Se ocupa de diseñar y supervisar la implementación del plan de estudios de artes liberales de la Academia, y dicta el curso principal de filosofía. Junto a Daniel Barenboim, trabaja en el equilibrio en la relación entre música y humanismo que alentó sus proyectos conjuntos con Edward W. Said. Mann se desempeñó anteriormente como becaria de investigación en el Centro de Ciencias Sociales de Berlín (WZB), y fue docente de numerosas materias en el Harvard College, entre ellas Filosofía Política, Teoría Social e Historia Constitucional de los Estados Unidos. Su tesis doctoral (Facultad de Derecho de Harvard, 2011) es una genealogía intelectual de la regulación de los mercados, y su reciente publicación, Una teoría no-ideal de la adjudicación constitucional (2018), gira en torno a la respuesta de los tribunales a las presiones sociales y políticas. Su campo de investigación se encuentra en el cruce entre discursos normativos políticos, legales, sociales y existenciales.