La Cortesía Virtual.

Compartí :-) .









La cortesía es un comportamiento humano ajustado a la solidaridad, el respeto y las buenas costumbres; en la mejor expresión, es el uso práctico de las normas de etiqueta de una sociedad dada.

Resulta que estás a full con tu búsqueda del amor online. Ojalá Cupido esté de tu lado y encuentres más que pronto a esa persona especial con la que querés compartir el camino.

Hay una frase que deberías tener presente a lo largo y a lo ancho del proceso: “lo cortés no quita lo valiente”. En tiempos de liviandad vincular y poco respeto por las formas, la educación es un plus y marca la diferencia a la hora de entablar una relación.

Aquí, algunos tips para interactuar en línea con un posible candidato/a:

– La educación ante todo. Saludá de entrada y de salida, sin evaporarte en el éter dejando al otro expectante y sin respuesta.

– Contestá a todos y cada uno de quienes te escriben. Por sí o por no. Si no te interesa profundizar el vínculo con alguien, agradecele su interés y expresale que no vas a seguir adelante con el contacto. Nada de honestidad brutal. Del otro lado de la pantalla hay una persona con sentimientos.

– No te comprometas a citas o encuentros que no estés interesado/a en llevar adelante.

– No generes falsas expectativas en otras personas. Seguro no te gusta que te lo hagan; entonces no lo hagas.

– No “histeriquees”. Para quien busca una relación seria, toparse con alguien que juguetea del otro lado es muy molesto. Una cosa es la seducción, otra la histeria.

– Evita chatear con varias personas a la vez. Generarás demora en las respuestas, confusión y terminarás sin saber qué es lo que vos mismo/a querés.