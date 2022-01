Tips para renovarse con accesorios.

Los accesorios te permiten plasmar tu estilo y diferenciarte. Usándolos de modo correcto, podés optimizar tu imagen. Es más sencillo elegir qué ropa usaremos y en base a esto el accesorio que hacer el camino contrario.

Los accesorios incluyen: joyas, bijouterie, pañuelos, cinturones, carteras, sombreros, guantes, pashminas, anteojos, chalinas, paraguas, billeteras, relojes, pulseras, anillos, etc.

Tenemos que considerar que el accesorio a elegir esté acorde al momento del día en que lo usamos: un anillo de cocktail que sea sentador en nuestro caso no dará la mejor imagen si lo usamos por la mañana para ir a trabajar. Es imprescindible considerar el ámbito y el momento del día para elegir el accesorio que mejor nos complemente. Los accesorios equivocados, por estilo, tamaño o contexto, actúan en detrimento de la imagen que proyectamos mientras que, conociendo estos tips, podés tomar el outfit más sencillo y hacer que se vea espectacular.

Tips.

Tips. Siempre colocá el accesorio donde desees llamar la atención y evitalo en zonas que prefieras disimular: el accesorio, por complementar nuestro outfit, hace que la mirada se dirija hacia el lugar donde está ubicado. De este modo, si quierés ocultar la zona abdominal, será mejor evitar los cinturones y optar por otro tipo de accesorios en áreas que te gusten más.

Tips. Usá accesorios cuyo tamaño esté en concordancia con las proporciones del cuerpo y la estatura: los accesorios pequeños son para mujeres que midan menos de 1,60 mts, los medianos para quienes midan entre 1,60 y 1,70 mts y los grandes para las mujeres de 1,70 mts en adelante. Si se usa el accesorio en un tamaño erróneo se verá una imagen distorsionada como ocurre por ejemplo con una mujer menuda que lleve una maxicartera. La idea es que la persona se destaque siempre y que los accesorios ayuden a esto pero no que veamos primero el accesorio y después a quien lo lleva.

Tips. Animate a combinar colores: no hace falta que las carteras y el calzado coincidan en tono, lo importante es que guarden coherencia con el outfit. Por eso, podés incorporar tendencias como la de tonos shocking en un accesorio, que te resultará más fácil de combinar que una prenda flúo. Incluso, si preferís los tonos neutros, podés combinarlos perfectamente de este modo como lo hace Alexa Chung.

Tips. Apostá a los accesorios de la temporada para mantener tu imagen actual sin necesidad de invertir tanto dinero en prendas.

Tips. Los accesorios, como un buen par de stilettos, un collar o una cartera, permiten darle vigencia a prendas de temporadas anteriores y a prendas clásicas sin que parezcas desactualizada.

Tips. Respetá tu estilo: incorporá el accesorio que sientas que te representa y te agrade ya que a veces, por tendencias, usamos complementos que no nos resultan cómodos y nuestra comunicación no verbal deja ver que no estamos a gusto. Si sos romántica, apostá por los accesorios en tonos apastelados y a las flores como estampados. Los tonos estridentes son ideales para las mujeres llamativas ya que les permiten destacarse.

