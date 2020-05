Compartí :-) .







Comparto unas frases del genial Groucho Marx, me imagino saben quien es, amigas/os, un filósofo del «realismo concreto», siglo XX y aledaños, además de actor, cantante ocasional y primer marido de la última mujer de Frank Sinatra:







«Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros.»

«Detrás de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de ésta su esposa.»

«¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?»

«La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.»

«Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…»

«El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido.»

«¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!.»

«Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.»

«Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien.»

«Nunca olvido una cara pero con la suya voy a hacer una excepción.»

«Debo confesar que nací a una edad muy temprana.»

«Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo.»

«He tenido una noche absolutamente maravillosa. Pero no ha sido ésta.»

Publicado por Palermonline Noticias