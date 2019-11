Cómo usar brillos.

Compartí :-) .







Los brillos están presentes en géneros como el raso y el terciopelo, así como en apliques que incluyen tachas, lentejuelas y pedrería. Son una excelente manera de llamar la atención y concentrar las miradas, por lo que siempre debemos colocarlos teniendo en cuenta los siguientes tips:

Ubicación

Donde los coloquemos es exactamente donde irán las miradas, por lo que debemos procurar que sea en nuestros puntos fuertes, incluyendo escote, hombros, piernas, cadera, cintura.

Tipo de cuerpo

Los brillos dan la sensación de mayor volumen en la zona en que están colocados, por lo que debemos elegirnos según nuestro tipo de cuerpo.

Por ejemplo, una mujer de caderas anchas y hombros estrechos se verá muy bien incorporando los brillos en prendas superiores. Si lo hiciera al revés, no lograría dar la sensación de una silueta reloj de arena, que es el tipo de cuerpo considerado culturalmente ideal.

Estilo personal

Aunque nos puede gustar ver brillos en el outfit de otra persona, no necesariamente implica que nos interese incorporarlo a nuestra vestimenta. Esto se debe a que no todas tenemos el mismo estilo y en algunos casos, como el estilo clásico y el estilo natural, las mujeres no se sentirían cómodas con prendas brillosas.

Sin embargo, pueden animarse a incorporar los brillos en pequeños detalles, como parte de la estética de calzado, en tonos de maquillaje y hasta en esmaltes.

Las mujeres llamativas se sentirán a gusto con esta tendencia, pero tienen que tener cuidado de incorporarla en exceso porque se crearían múltiples centros de atención y el objetivo es que el outfit tenga una prenda protagonista y que el resto acompañe.

Contexto

Además de respetar el estilo propio, tenemos que ser conscientes del contexto en que se utilizan los géneros con brillos. Culturalmente, tenemos la percepción de que es aceptable incorporarlos por la noche o para eventos de más importancia pero es posible usar brillos durante el día.

Para lograr un look radiante bajo el sol, lo que debemos intentar es combinar los brillos con prendas en tonos claros, preferentemente neutros como el marfil, el beige y tonos apastelados. También deberíamos intentar que las lentejuelas y la pedrería estén en tonos más claros, que tienden a asociarse más con el día que con la noche.

Los brillos también pueden usarse con neutros más oscuros, como los grises pero debemos intentar que las lentejuelas o la pedrería estén en tonos más claros para no llevarlo a un look demasiado nocturno.

Una propuesta interesante es incorporar los brillos solamente en parte de las prendas, como ocurre en la actualidad con los cuellos de las camisas y las mangas de sweaters.

Otra variante es incorporar tonos metalizados, como las tachas, en pulseras, carteras o zapatos ya que no estamos agregando demasiado brillo al outfit y la imagen total que proyectamos.

Laura Malpeli de Jordaan

Master en Asesoramiento de Imagen certificada por Colour me Beautiful

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar