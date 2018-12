Temores y Depresión

Estar preparados para todo… ¿es posible? Sin duda, no. Sin embargo la

pregunta no es obvia, porque muchos quisieran estarlo, prevenir la mayoría,

si no todas, las posibles circunstancias que pueden cambiarnos la vida, como

decimos, de un día para otro.

Aunque sepamos que es imposible anticiparnos a lo que pueda suceder, cuando

el temor por lo por venir se acentúa, cuando nos sentimos inseguros, cuando

vaticinamos lo peor o tenemos malos presentimientos, podemos sospechar que

estamos atravesando un momento depresivo. Es clásico el temor por un futuro

incierto y amenazante, pero a pesar de eso, no siempre la gente lo reconoce

como señal de depresión.

Muchas veces la depresión no se expresa clásicamente, es decir, como

desgano, tristeza, angustia. Asume formas menos reconocibles, pero muy

difundidas: cansancio, apatía, escepticismo, pesimismo, malhumor,

irritabilidad, ansiedad.

El cansancio, la somnolencia, por ejemplo, son signos típicos de depresión;

sin embargo suelen no asociarse a ese estado anímico sino adjudicarse al

exceso de trabajo o al mal dormir, ya que las alteraciones del sueño son

casi lo primero que se manifiesta cuando alguien está deprimido. “Dormir a

pata suelta”, descansar profundamente, lograr un sueño totalmente reparador

es incompatible con la permanente preocupación de una mente apesadumbrada,

inquieta por lo que se avecina, lo que no terminó de resolver, las cuentas

pendientes que martillan la cabeza.

Los estados depresivos pueden atenderse, siempre y cuando se reconozcan. Las

causas pueden ser tantas como personas hay, pero si no les damos el lugar y

la importancia que tienen, se expresan como pueden, de manera disfrazada.

Como el agua, que se escurre por donde encuentra una hendija, una pendiente

o una facilitación.

Reconocer los signos es la condición previa para “tomar la sartén por el

mango” y solicitar la ayuda que se necesite. Si insistimos con los

argumentos falaces, no hacemos más que postergar y prolongar el sufrimiento.

No habría razón aparente para no admitir algo que quizá los demás no duden

en calificarlo como depresión. ¿Entonces por qué el propio interesado se

resiste a reconocerlo? No es seguro que los profesionales podamos responder

esa pregunta, pero lo que sí podemos afirmar es que lo verificamos.

No basta con ofrecer ayuda, además hay que encontrar la manera de que el

otro pueda tomarla; aunque parezca mentira, esto lo comprobamos

cotidianamente. No porque le digamos a alguien que le ofrecemos la

herramienta para resolver un problema, eso basta. Recién allí empieza el

verdadero trabajo: lidiar con las fuerzas que se oponen a la curación y que,

la mayoría de las veces, no son consientes.

Acerca de la Fundación Buenos Aires

Fundación Buenos Aires (

www.fundacionbsas.org.ar) brinda a la comunidad asistencia psicológica para

niños, adolescentes y adultos sin lista de espera y respectando las

posibilidades económicas de cada persona que consulta.

Esta institución sin fines de lucro, con 17 años de trayectoria, se dedica a

la formación y asistencia en salud mental. Además, promueve el compromiso

solidario, científico y ético de sus profesionales, tanto en su práctica

clínica como en la formación y actualización permanentes y en el desarrollo

de la investigación.

¿Cómo acceder al tratamiento?

· Solicitando telefónicamente una entrevista, el horario

de atención es de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y los sábados de 9 a 13 hs.

· El horario de la primera entrevista se acordará a la

brevedad según la disponibilidad de la persona que consulta.

· La atención es inmediata y sin lista de espera.

¿Qué se ofrece?

· Asistencia psicológica para adultos: tratamientos de 28

entrevistas.

· Asistencia psicológica para niños y adolescentes:

tratamientos de 18 entrevistas.

· Asistencia psicológica a familias y parejas:

tratamientos de 10 entrevistas.

· En todos los casos el pago de dichas entrevistas se

acuerda con el profesional respetando las posibilidades de la persona que

consulta.

Resultados de la labor:

· Estimulación de la capacidad de amar y crear vínculos

saludables.

· Estimulación de la capacidad de trabajar de los

adultos.

· Aumento de las capacidades de aprendizaje en los niños.

· Mayor adaptación de los adolescentes al ciclo escolar y

disminución de las deserciones escolares.

· Mayor integración familiar.

· Mejor inserción laboral, aumento de proyectos

personales.

Lic. Lila Isacovich

Directora del Área Asistencial de la FUNDACIÓN BUENOS AIRES

Más información:

www.fundacionbsas.org.ar

info@fundacionbsas.org.ar

4554-5407/ 5395

Av. Lacroze 2666 – Dpto. A – Ciudad de Buenos Aires