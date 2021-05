Patio Andaluz de Buenos Aires

El Jardín o Patio Andaluz decora una de las entradas del Rosedal de Palermo y se levanta en el lugar donde, durante muchos años, funcionó la confitería conocida como «El Pabellón de los Lagos«, construcción de hierro y vidrios, que fuera el remanente de la Exposición Industrial del Centenario.

El patio está decorado con azulejos tanto en la fuente como escaleras, pisos y bancos, y rodeado de glicinas.

Rejas y Glicinas por Ánegel Vargas



.

Es un hermoso lugar al aire libre para relajarse y desconectar.

Paseo del Rosedal

Llamado Paseo del Rosedal, es un tradicional parque ubicado en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires que integra el conjunto conocido como Parque Tres de Febrero. Es un lugar que debes agendar para cuando visites Buenos Aires.

18.000 rosales

En sus 3,4 hectáreas posee 18.000 rosales y se encuentran emplazadas numerosas obras de arte, entre ellos 26 bustos de poetas y escritores, un puente griego y un patio andaluz.

Ayuntamiento de Sevilla

El motivo principal de esta obra, que fue donada por el Ayuntamiento de Sevilla, está constituído por una glorieta (Glorieta Andaluza) en cuyo centro se encuentra una fuente de cerámica con su brocal de mayólica, ubicada en un patio construido a bajo nivel , de mosaico con alhambrillas, al cual se baja por cuatro escaleras encuadradas en ocho bancos o paredes con episodios de Don Quijote de la Mancha.

Pérgola

Está rodeado por una galería formada por una Pérgola que se sostiene por pilares de hierro forjado. En la base de la Fuente central se puede leer:

«A la caballerosa y opulenta Ciudad de Buenos Aires en testimonio y comunicación espiritual, Sevilla ofrece esta muestra de la industria de Triana, el barrio de los laboriosos alfareros y de los intrépidos navegantes».

De los antecedentes normativos surge que, no solo fue donada la fuente sino también la Glorieta y suponemos que esta donación incluye los bancos y mayólicas que servirían de ornato, como así también las rejas que decoran la Glorieta.

Después de estudiar el material transcrito, llegamos a la conclusión que la obra completa «Jardín o Patio Andaluz» fue donada en su totalidad por el Ayuntamiento de Sevilla, y como dijéramos anteriormente incluiría la glorieta, la fuente, las mayólicas, las alhambrillas, etc.

Jean Claude Nicolas Forestier

Jean Claude Nicolas Forestier (Aix-les-Bains, 9 de enero de 1861 – París, 26 de octubre de 1930) fue un arquitecto paisajista francés. Discípulo del Barón Georges-Eugène Haussmann y Jean-Charles Alphand, realizó la mayor parte de su carrera en París. En España proyectó varios parques y jardines, algunos como el Parque de María Luisa en Sevilla para la Exposición Iberoamericana de 1929 y la urbanización de la montaña de Montjuïc para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

Video del Patio Andaluz de Buenos Aires

OBRAS SIGNIFICATIVAS de

Jean Claude Nicolas Forestier

Principales realizaciones

1890: primera pista ciclista en el bosque de Vincennes.

1898: creación de la Avenida de Breteuil en París.

1904: nivelación del Campo de Marte.

1911: inauguración del Parque Ascensión en Badajoz.

1912: Jardines de la Casa del Rey Moro en Ronda (Málaga).

1913: anteproyecto para disposiciones urbanas en Marrakech.

1914: inauguración del Parque de María Luisa en Sevilla.

1915: Jardines del Palacio de Moratalla en Hornachuelos (Córdoba).

1916: Jardín del Palacio de Liria en Madrid.

1916: Jardín de la Fundación Julio Muñoz Ramonet, Barcelona.

1916: Jardín de la Plaza de Armas del Parque de la Ciudadela, Barcelona.

1916-1923: urbanización de la montaña de Montjuïc para la Exposición Internacional de Barcelona (jardines de Laribal, del Umbráculo, del Teatre Grec y de Miramar).

1917: Jardín para la terraza de las caballerizas del Palacio de la Magdalena, Santander.

1918: Parque del Guinardó, Barcelona.

1919: Jardín de Ángel Pérez, Valdenoja (Santander).

1920: realización del Parque René Fraga en Matanzas, Cuba.

1920: Parque de la Fraternidad Americana, en La Habana.

1923: proyecto de sistema de parques para París.

1924: Avenida Costera de Buenos Aires.

1927: Jardín de los Condes de Castilleja, Castilleja de Guzmán (Sevilla).

1929: jardín del Colegio Mayor Santa María del Buen Aire, Castilleja de Guzmán, Sevilla.

En el Rosedal de Palermo hay unas 18.000 plantas de rosas. Pero antes de 1852 también lo identifican con ese nombre aunque no aludían a los rosales sino a los dominios de Juan Manuel de Rosas, ex gobernador de Buenos Aires que tenía allí su residencia

Fue en esos terrenos expropiados donde se diseñó el Parque Tres de Febrero fecha de la batalla que decretó la caída de Rosas, Batalla de Caseros, tarea que estuvo a cargo del paisajista francés Carlos Thays.

Batalla de Caseros 3 de Febrero

CARTA DE LECTORES

1 – Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail info@palermonline.com.ar

SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS

Suscripción a Palermonline Noticias en Google News

2 – Sí Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

3 – Palermo On Line en Twitter.

4 – Palermo On line en Instagram.

5 – Palermo On line en Facebook

RESPUESTAS:

12 may. 2021 08:05 Laura: Hermoso lugar, me encanta Palermo y el patio Andaluz es una maravilla, recomendado para hacer turismo en el Barrio de Palermo. me gusta la web de palermonline Noticias, muy interesante la batalla de caseros la historia saludos

12 may. 2021 05:31 Oscar: Me encanta el Patio Andaluz del Rosedal, un lugar que me llevaba mi mamá en los años 60, lindos recuerdos, la primavera, mi novia luego mi esposa nos sacabamos fotos, excelente recomiendo ir

Gabriel Garcia Marquez

Miguel de Cervantes

Alejandro Casona

Dante Alighieri

Giaccomo Leopardi

Gibran Khalil Girban

Ramón Pérez de Ayala

Miguel Ángel Asturias

José Martí

Jorge Luis Borges

Rubén Darío

Miguel Hernández

Julián Aguirre

Rosalía de Castro

Paul-François Groussac

Fernán Félix de Amador

Rabindranath Tagore

Amado Nervo

Antonio Machado

Federico García Lorca

William Shakespeare

Taras Shevchenko

Alfonsina Storni

Schólem Aléijem