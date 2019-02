El Monumento a Taras Shevchenko, con pasado, con historia y con futuro.

Dentro del parque 3 de Febrero, en Palermo, se encuentra el Rosedal, con una colección de más de 18.000 rosas y un lago que lo rodea. También cuenta con un anfiteatro, un patio andaluz y el Jardín de los Poetas, con los bustos de distintos poetas y escritores célebres, entre los rosales se levantan bustos de poetas famosos, a quienes se rinde homenaje como Alfonsina Storni, Dante Alighieri, William Shakespeare, desde el mármol o el bronce, entre muchos más, se encuentran; Giaccomo Leopardi; Antonio Machado; Scholem Aleijem, Miguel Hernández, Federico García Lorca (vandalizada); José Martí; Alfonsina Storni, y Jorge Luis Borges, cuya imagen fue descubierta el 5 de diciembre de 1996 pero nos detendremos en este caso en el Monumento a Taras Shevchenko que se inauguró en Buenos Aires en 1971.

Fue donado por familias ucranianas que viven en la Argentina, con motivo de cumplirse, los 75 años de la llegada del primer contingente de Ucrania. Cuando decidimos hacer esta nota nos conectamos con familiares directos de los impulsores de este gran monumento, lo que produjo algunos sin sabores a este humilde periodista, que fué criticado duramente por querer homenajear a Taras Shevchenko. Pero finalmente la mayoría de una lista de WhatsApp de primos nacidos en Argentina con abuelos Ucranianos le dieron un respaldo absoluto a este humilde homenaje de Palermonline Noticias. No encontramos a pesar de haber buscado la lista completa de los Hijos de los primeros Inmigrantes que pagaron la escultura y no sabemos por que el monumento está emplazado por fuera del perimetro de la que se llama, ó llaman “Rincón de los Poetas” o “Jardín de los Artistas” ó “Jardín de los Escritores”, estos dos últimos, porque no hay sólo vates, sino también músicos, novelistas y escultores. El “Jardín de los Poetas” tiene su origen en la derogación de una medida. El 29 de octubre de 1924 se inauguró en el Rosedal un busto de bronce con la imagen del poeta y periodista Olegario V. Andrade que, así, fue el primer “habitante” de este curioso jardín dentro del Rosedal. Cuatro años después le siguió el escultor Lucio Correa Morales, pero en esa ocasión el intendente Horacio Casco dejó categóricamente aclarado que en adelante no se permitirían homenajes similares, para “no recargar la ornamentación escultórica” del lugar. La disposición tuvo efecto retroactivo, por lo que no pudo prosperar la aprobación, refrendada en 1926, para emplazar un busto del músico Julián Aguirre. Hubo que esperar hasta 1934, cuando el intendente Mariano de Vedia y Mitre propuso y logró que se anulara la prohibición dictada por Casco.

Sabemos que la comunidad Ucraniana en Argentina es una pequeña comunidad en cuanto a su número, pero es una gran comunidad que apuesta a la paz y al diálogo en la madre patria. Ucrania necesita de interlocutores que hablen el idioma de la Paz. No es necesario entrar en detalles.

El monumento de Palermo a Taras Shevchenko

Recuerda al poeta y pintor de este país. La figura en bronce fue realizada por Leo Mol, (ucraniano), y el relieve, de dos faces, en granito por Orio Dal Porto (argentino). Sobre el basamento de granito rojo dragón hay grabadas varias inscripciones. Una de ellas resume su historia:

“Este monumento a Taras Shevchenko poeta máximo de Ucrania incansable defensor de la libertad de su patria y de todos los pueblos oprimidos. Fue inaugurado el 5 de diciembre de 1971. Se lo erigió de acuerdo con la ley nacional nº 17.380, en este espacio generosamente cedido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires según el decreto nº 1042/68 los ucranianos radicados en la República Argentina y en el mundo libre y sus hijos aquí nacidos, aportaron los fondos en vísperas de 75º aniversario de la inmigración ucraniana a la hospitalaria patria del General Don José de San Martín. Los nombrados dedicaron este monumento a la noble Nación Argentina. lo hacen en prueba a su unánime y profunda gratitud por el cordial acogimiento que les ha sido les ha les es brindado en esta tierra. En ella los ucranianos y sus descendiente han encontrado y encuentran no solo paz y trabajo y bienestar, sino también las preciosas libertades democráticas por las cuales tanto luchó el heroico bardo de Ucrania.”

https://www.facebook.com/DescendientesUcranianosEnArgentina

Poemas de Tarás Shevchenko traducidos.

Tarás Shevchenko

Nació en una familia de siervos. Quedó huérfano a los 11 años. Debido a que mostraba talento para la pintura, su amo, P. Engelhardt, lo llevó a Vilna y San Petersburgo, donde Shevchenko recibió clases de pintura. Algunos pintores rusos y el poeta Vasili Zhukovski, intentaron obtener su libertad, la cual consiguieron en 1838, tras pagar 2.500 rublos. Ese mismo año fue aceptado en la Academia de Artes, en el estudio de Karl Briullov y recibió la Medalla de Plata por un paisaje. Dos años después recibió su segunda Medalla de Plata por su óleo Joven Mendigo dando pan a un perro.

En 1840 publicó a su primera colección de poesía, Kobzar, que estaba escribiendo desde su época de servidumbre. En 1841 apareció su poema épico Haidamaky sobre el movimiento campesino ucraniano (Jaidamaka) contra la nobleza polaca, y ganó su tercera medalla de Plata por La Gitana leyendo la suerte (Tsiganka Borozhity. En 1842 publicó una parte de la tragedia Nykyta Hayday y en 1843 completó el drama Nazar Stodolya. Luego del éxito de esas obras, Shevchenko viajó por Ucrania y comprobó las duras condiciones en las que vivían sus compatriotas y dibujó el álbum Ucrania pintoresca.

El 22 de marzo de 1845 la Academia de Artes le otorgó el título de artista y viajó de nuevo a su país, donde entró en contacto con integrantes de la “Hermandad de los Santos Cirilo y Metodio”, una sociedad secreta política que abogaba por amplias reformas en el seno del Imperio ruso. Shevchenko y otros miembros de la Hermandad fueron detenidos el 5 de abril de 1847, tras la prohibición de la sociedad; fue remitido a San Petersburgo y luego de encontrar la policía, en un allanamiento, su poema El Sueño (Hijo), en el cual criticaba al gobierno zarista, fue enviado al exilio cerca de Oremburgo, en los montes Urales, “bajo estricta vigilancia, con prohibición de escribir y pintar”. Escribió sin embargo su famoso Testamento (Zapovit) en 1848 y poco a poco consiguió condiciones para realizar algunas pinturas, como Niña Kazaja (1856). Sólo pudo regresar en 1857, pero al no poder residir en San Petersburgo, se estableció en Nizhny Nóvgorod. En mayo de 1859 obtuvo permiso para ir a Ucrania, pero fue arrestado por blasfemia en julio y se le ordenó regresar a San Petersburgo.

Tarás Sevchenko pasó los últimos años de su vida escribiendo poesía y pintando, pero tras los años de exilio, su salud se deterioró y murió el 10 de marzo de 1861.

Su obra se convirtió en cántigas populares, que cantaba y canta el pueblo ucraniano e impulsó a más escritores a escribir en lengua ucraniana, hasta entonces considerada por muchos como un dialecto del ruso. Varios músicos se han basado en su obra: el compositor austriaco Eusebius Mandyczewski se inspiró en sus textos para componer canciones y el grupo de heavy metal Drudkh ha musicalizado varios de sus textos.

Testamento

Poema escrito el 25 de diciembre de 1845. El autor le dio la forma de su testamento. Este poema es el canto de la lucha liberadora del pueblo ucraniano, que tuvo (y sigue teniendo) una gran influencia en la cultura ucraniana. Fue traducido a 150 idiomas.

Ucrania el granero del mundo

Hoy Ucrania está inmersa en una guerra muy intensa producto de su independencia de Rusia, fundamentalmente el problema central, son el idioma ucraniano en detrimento del obligado idioma ruso, los recursos de la Agroindustria y el poder económico. En la epoca de los zares, En el territorio de Ucrania lucharon distintas facciones durante la Revolución Rusa de 1917, y transcurre parte de la Primera Guerra Mundial, al que se añade el colapso del Imperio austrohúngaro y el Imperio ruso. Anteriormente la debacle de estos imperios tiene un gran efecto sobre el movimiento nacional ucraniano. Después de la Revolución rusa de octubre de 1917, y en plena Primera Guerra Mundial, territorios que habían pertenecido al Imperio ruso, incluyendo Ucrania, de pronto se encuentran en un vacío político. Diferentes facciones y varias fuerzas extranjeras luchan por el control del cada vez más caótico periodo de la Guerra Civil Rusa. Los ucranianos en la zona del río Dniéper, así como territorios más al oeste, declaran la República Popular Ucraniana. Después de la disolución del Imperio austrohúngaro, los territorios de Galitzia (Halýchyna), poblada por mayoría étnica ucraniana, Transcarpatia (Zakarpatia), y Bukovina (Bukovyna) se encuentran en disputa. En esta zona se proclama la República Nacional de Ucrania Occidental. Las alianzas y beligerancias entre contendientes, unos y otros variaban según las circunstancias del momento.

Podemos decir que la Guerra en el Donbáss (la última?), denominada también Guerra en el este de Ucrania es una serie de enfrentamientos armados sucedidos en las regiones del este de dicho país a partir del 12 de abril de 2014, como reacción contraria al Euromaidán y que se produjeron tras las protestas prorrusas en este país y la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk. Pero la nota no tiene nada que ver con la guerra, es más bien un homenaje a la poesia Ucraniana y a sus familias que prefirieron vivir en un país como Argentina que vive en paz. El conflicto empezó en noviembre de 2013, cuando varios manifestantes salieron a protestar a la Plaza de la Independencia de Kiev, debido a la controversia por escándalos de corrupción del gobierno ucraniano, así como la polarización en torno a la negativa del gobierno de Mikola Azárov de firmar el largamente negociado Acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea.

Los antecedentes de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, podriamos decir que fué realmente triste y lamentable. Babi Yar, es una gran herida en ucraniana, una hemorragia de hasta 100.000 almas que ya no pueden reclamar justicia. Fué el primer plato del Holocausto judío, cocinado con macabra eficiencia por los comandos de ejecución nazis en sólo dos días a las afueras de Kiev, la capital de la actual Ucrania. Este lugar será siempre un hoyo silencioso, donde entre hierbas salvajes el genocidio se alió con la orografía: todavía se abre el mismo vacío que entonces al borde de este barranco, el justo para que el cuerpo recién ametrallado ruede cuesta abajo con el resto de infelices. El 22 de junio de 1941 las tropas de la Alemania nazi y sus aliados invadieron la Unión Soviética en la denominada Operación Barbarroja: hay fotos de judíos ucranianos cavando sus propias tumbas en Storow, Ucrania, ya en el mes de julio. El horror a partir de entonces no dejó de ir en aumento. El 29 y el 30 de septiembre de ese año en el barranco de Babi Yar las SS y los soldados de la Wehrmacht asesinarían a 33.771 judíos en una sola operación. Una vez en el infame lugar, se les ordenó desnudarse y marchar: minutos después una ráfaga de ametralladora acabaría con sus vidas. Fueron 48 horas de sangre. El comunicado de los Nazis en Ucrania: “Todos los judíos residentes en Kiev y sus alrededores deben presentarse mañana lunes a las 8 de la mañana en la esquina de las calles Melnikovsky y Dokhturov. Deben portar sus documentos, dinero, objetos de valor y también ropa de abrigo. Cualquier judío que no cumpla estas instrucciones y que sea encontrado en algún otro lugar será fusilado. Cualquier civil que entre en las propiedades evacuadas por los judíos y robe sus pertenencias será fusilado”. Ese fue el parte que emitieron los ocupantes nazis el 28 de septiembre de 1941.



Ucrania signda por los desastres humanitarios

El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin (a 3 km de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania) el sábado 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima I en Japón de 2011, como el más grave en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (accidente mayor, nivel 7), constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia.

Asociaciones Ucranianas en Argentina

En 1947 fue creada la Representación Central Ucrania en la Repúbica Argentina que por hoy está integrada más de 30 asociaciones de la diáspora ucraniana. Los principales miembros colectivos de la RCU son la Asociación Ucrania de Cultura «Prosvita» y la Asociación Ucrania «Renacimiento».

La Asociación Ucrania de Cultura «Prosvita» fue fundada en 1924. Además de la Sede Central ubicada en Buenos Aires, «Prosvita» tiene 9 filiales en las ciudades de la Provincia de Buenos Aires y tres filiales en la Provincia de Chaco. Durante más de 80 años «Prosvita» edita el periódico bimestral «La Palabra Ucrania». La Asociación posee el Centro Recreativo «Veselka» que se encuentra cerca de la Capital Federal.

La Asociación Ucrania «Renacimiento» fue fundada en 1939. El «Renacimiento» tiene su Sede Central en la Ciudad de Buenos Aires, tres filiales de la Provinia de Buenos Aires y el Centro Recreativo «Kalyna». El periódico vocero de la Asociación «Nash Klych» durante últimos años no se publica por razones financieras.

Además de las Asociaciones citadas arriba la RCU está integrada por la Asociación de Graduados Universitarios Argentino Ucranios, la Fundación Tarás Shevchenko, que se ocupa en el mantenimiento del Monumento a Taras Shevchenko en Buenos Aires y el Cementerio Ucraniano en Monte Grande, la Asociación Ucrania Juvenil «Plast», la Asociación Juvenil Ucrania (CYM), las asociaciones de mujeres: la Organización de Damas de «Renacimiento», la Unión de Mujeres de «Prosvita» y otras. La mayoría de las mismas tienen sus propias sedes. En Argentina funcionan más de 20 ballets y coros, los más conocidos de los cuales son el Ballet de «Prosvita», «Vesna», «Kyiv» (la Asociación Ucrania de Cultura «Prosvita»), «Zhuravli» (la Asociación Ucrania «Renacimiento»), el Ballet Ucraniano Dunay, la Capilla de Banduristas «Taras Shevchenko». E miembro asociado de la RCU es la Cámara Argentino-Ucrania de Comercio e Industria integrada por los empresarios argentinos de origen ucraniano.

Asimismo, diferentes asociaciones ucranianas desarrollan sus actividades en en el interior de la República Argentina donde viven muchos inmigrantes ucranianos, en particular en las ciudades Posadas, Oberá, Apóstoles, Barrenqueras y Leandro Álem en la Provincia de Misiones, las ciudades de Resistencia, Saens Peña y Coronel du Graty en la Provincia de Chaco, la ciudad de Córdoba en la Provincia de Córdoba.

En lo referente a las organizacioes religiosas hay que destacar que en la Argentina funcionan la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucrania (la Catedral Santa Virgen en Buenos Aires) y la Eparquía Santa María del Patrocinio Bonaerense de los Ucranios (de rito bizantino-ucraniano) (está subordinada a la Iglecia Ucraniana Griego-Católica con sede en Kyiv), que tiene la Catedral «Santa María del Patrocinio» en Capital Federal, 18 iglecias y 36 capillas en todo el país. La Eparquía cuenta con 150 mil parroquianos, edita el periódioco bilingüe «La Voz de la Iglecia Ucrania». Además en Buenos Aires se encuentra el centro de la Agrupación Ucrania Evangélico Bautista en la América del Sur.

Además, en la Provincia de Buenos Aires desarrollan sus actividades culturales y deportivas los clubs que integran la Federación de Instituciones Culturales de Inmigrantes Belarusos, Rusos y Ucranianos de la ex Unión Soviética, entre ellos el Club Cultural y Deportivo «Vissarion G. Belinski» (San Martín), el Club Cultural y Deportivo «Maximo Gorki» (Valentín Alsina), el Club Cultural y Deportivo «Nicolás A. Ostrovsky» (Lanús), el Club Cultural y Deportivo «Dnipro» (Llavallol), el Club Cultural y Deportivo «A. S. Pushkin» (Buenos Aires) y el Centro Cultural «Aurora» (Mar del Plata).

Los centros relativamente concentrados y organizados de los inmigrantes de la última ola de inmigración desde Ucrania independiente son el complejo de vivienda de la Iglesia Católica Ucrania (de rito bizantino-ucraniano) en Buenos Aires y el Centro Cultural «Aurora» en Mar del Plata (la mayoría de los miembros son marinos y sus familias).

En 2006 en la Ciudad de Buenos Aires fue creada la Asociación Civil «Oranta» que se ocupa de la protección de los derechos sociales de inmigrantges y refugiados de los países de la ex-Unión Soviética y Europa Oriental.

Centros Educativos Ucranianos en Argentina



En las sedes centrales y filiales de la Asociación Ucrania de Cultura «Prosvita», de la Asociación Ucrania «Renacimiento» y de la Iglesia Ucrania Católica (de rito bizantino-ucraniano) en la ciudad de Buenos Aires funcionan las clases de sábado del idioma ucraniano.

Además los cursos del idioma ucraniano se dan en la Universidad Nacional de Misiones, la Asociación Cultural Ucrania «27 de Agosto» en la ciudad de Posadas (Misiones), en los Consulados Honorarios de Ucrania en las Provincias Misiones y Chaco, en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la ciudad de Resistencia (Chaco) y sus filiales en San Bernardo y Las Breñas (Chaco).

Los egresados de la Cátedra de Traductores de Idiomas Extranjeros de la UBA (Facultad de Derecho) pueden obtener el título de traductor del idioma ucraniano, para que deben aprobar un examen correspondiente (los examinadores son Leónidas Holocwan y Oleg Jachno).

En 2007 sobre la base de la filial Buenos Aires de la Universidad Católica Ucrania «San Clemente Papa» (Roma, Italia), que había dejado de funcionar, fue creado El Instituto de Cultura y Educación Ucrania, Patriarca Josyf Slipyj en la República Agrentina, adscripto a la Universidad Católica Ucrania de Lviv. La principal tarea del Instituto es mantener y promover entre los descendientes de los inmigrantes ucranianos en la República Argentina la cultura e idioma ucranianos en el contexto de la creencia cristiana oriental mediante la formación de los profesores y maestros de diferentes materias sobre cultura e historia de Ucrania en parroquias y centro ucranianos. Además el Instituto realiza las investigaciones científicas y la actividad editorial. Actualmente en varano el Instituto organiza cursos de cultura e idioma ucraniano de alta intensidad para jóvenes y adultos en la Provincia de Misiones, los cuales atienden también alumnos de las Provincias de Chaco, Buenos Aires y Mendoza. Este curso dura dos semanas durante las cuales los estudiantes viven juntos en una residencia. Desde 1967 el Instituto organizó 24 cursos de este tipo. Por ahora la institución educativa no tiene su propio edificio y funciona en las instalaciones de la Catedral Católica Ucrania (de rito bizantino-ucranio) en Buenos Aires.

Las direcciones y los datos de contacto de las clases, cursos y facultades, donde se puede estudiar el idioma ucraniano y otras materias sobre Ucrania

Destacados representantes de la Colectividad Ucraniana

Dr. Pedro Lylyk – renombrado médico neurocirujano, fundador y director del Instituto Médico ENERI en Buenos Aires, Presidente de la Representación Central Ucrania en la República Argentina

Dr. Eugenio Bladimiro Juzwa – radiólogo, fundador del Instituto especializado en Radiodiagnóstico Odontológico en la Ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, Intendente Municipal de Berisso durante los años 1991 – 1995, al mismo tiempo ejerció la presidencia del Partido Justicialista en la Ciudad de Berisso, Presidente de la Representación Central Ucrania en la República Argentina (mandato cumplido).

Gustavo Grobocopatel – Presidente del Grupo Los Grobo que es un grupo económico argentino con eje en la producción y exportación agroindustrial alimentaria en la Argentina, Paraguay y Uruguay, uno de los principales grupos empresariales de la Argentina, el primer productor de trigo del país y el segundo de soja.

Ramón Hreñuk – propietario de la compañía fundada por su padre Demetrio HREÑUK, hijo de inmigrantes ucranianos, en el año 1936, que se dedicó a la plantación, cosecha y secado de la yerba mate «ROSAMONTE».

Jorge Néstor – Presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM).

Diego Muruniak – Cónsul Honorario de Ucrania en la Provincia de Misiones, Vicepresidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM).

Elías Andrujovich – propietario del Hotel Cabañas Del Parque en la ciudad de Oberá (Misiones).

Óscar Pablo Dudyk – el legislador en la Provincia de Chaco.

Óscar Korovaichuk – empresario en el sector agropecuario, Cónsul Honorario de Ucrania en las Provincias de Chaco y Formosa.

Horacio «Chango» Spasiuk – compositor y acordeonista argentino de chamamé, nieto de inmigrantes ucranianos, ganador como revelación de los World Music Awards de la BBC.

Noticias de la Comunidad en Argentina

En la Argentina se celebró el acto de la conmemoración de la hazaña de los Héroes de Maidán



El 20 de febrero del año en curso, en las instalaciones de la Embajada de Ucrania en la República Argentina fue organizado el acto de la conmemoración de la hazaña de los participantes de la Revolución de la Dignidad y de la perpetuación de la memoria de los Héroes de la Centena Celestial.

Participaron del acto el Presidente de la Representación Central Ucrania en la República Argentina, Dr. Petró Lylyk, con su Señora Sandra Lylyk, el Director Ejecutivo de la Cámara Argentino-Ucrania de Comercio e Industria, Lic. Oleh Jachno, el Secretario de la RCU, Ing. Iván Poloz, representantes de las organizaciones cívicas, culturales y juveniles ucranianas, así como los funcionarios de la Embajada y sus familias.

Comentario final del editor: Evidentemente la poesia ucraniana de Taras Shevchenko esta más actual que nunca.