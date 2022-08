Santa Rosa: Mito y Leyenda de la tormenta.

Santa Rosa: Mito o Tormenta ¿Llega Santa Rosa?

Siempre en esta época del año es común mencionar la llamada Tormenta de Santa Rosa. La creencia popular es que tiene lugar alrededor del 30 de agosto, a veces unos días antes, a veces unos días después. Muchos la consideran una de las peores tormentas del año. El nombre de la tormenta está asociado con Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, pero qué es mito y qué es realidad cuando se trata de la Tormenta de Santa Rosa.

Leyenda de la tormenta de Santa Rosa

En 1615 en la “Ciudad de Los Reyes” (Lima) una religiosa llamada Rosa –(Isabel Flores de Oliva, 1586-1617)– encabezó una rogativa desde una iglesia, ante el posible desembarco de piratas holandeses que ya habían asaltado el puerto vecino de Callao. Sin previo aviso, una gran tormenta impidió que las embarcaciones se acercaran a tierra y así, la ciudad de Lima quedó salva. Los creyentes comenzaron a atribuir la presencia de la tormenta y la huida de los piratas al poder místico de Rosa.

Copla popular sobre la tormenta de Santa Rosa

Santa Rosa se aproxima

Criticando a su vecina.

Porque dice cada cosa.

De la pobre criticada.

Que la deja mal parada

y sobre llovida mojada.

(Buenos Aires; principios de siglo XX)

Con gran fuerza

La leyenda se popularizó en Argentina, con gran fuerza en la zona del Río de la Plata, en Córdoba y en la región de Cuyo. La capital de la Provincia de La Pampa lleva su nombre. Es una región en donde se dan tormentas fuertes con mucha frecuencia, principalmente en primavera y verano. Generalmente las primeras tormentas de la temporada se suelen dar en la fecha de la Tormenta de Santa Rosa. En Uruguay también es muy popular dicha tormenta en los 5 primeros días posteriores o previos al 30 de agosto.

¿Cómo es La Tormenta de Santa Rosa?

Todos los estudios publicados hasta la fecha indican que la Tormenta Santa Rosa no es más que la primera tormenta que se suele producir en latitudes medias al final del invierno, entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. A medida que se acerca el equinoccio de primavera, la atmósfera comienza a sufrir cambios en los movimientos de circulación del viento. El avance de aire más cálido del norte, el aumento de la radiación solar y la entrada de perturbaciones atmosféricas del sur y oeste tienden a favorecer la ocurrencia de tormentas eléctricas a fines del invierno, en fechas cercanas al 30 de agosto. Estas perturbaciones también están asociadas con el aire muy frío que permanece en el sur de América. A pesar de la creencia de que la Tormenta de Santa Rosa es la más fuerte del año, la realidad estadística no prueba esta conclusión del imaginario popular.

El Temporal de Santa Rosa

El Temporal de Santa Rosa o tormenta de Santa Rosa es una expresión singular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en la porción sudoeste de América del Sur en el lapso entre los 5 días anteriores o posteriores al 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad católica de Santa Rosa de Lima, santa patrona de las Américas. La expresión tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes místicos de Isabel Flores de Oliva una fuerte tormenta que impidió que piratas holandeses atacaron la ciudad peruana de Lima, si bien lo que sucedió fue que el capitán holandés falleció súbitamente causando que sus adláteres abandonaran el intento. Según los meteorólogos, el evento no tiene la regularidad que el imaginario popular le atribuye, e imputan su ocurrencia al choque de las primeras masas de aire cálido que comienzan a incidir sobre los frentes fríos al acercarse la primavera.

Climáticamente en el hemisferio austral, la tormenta de Santa Rosa puede constituirse en una de las primeras tormentas, hacia el final del invierno, unos diez días antes del 30 de agosto y los veinte primeros días de septiembre.

La “Tormenta de Santa Rosa”

Para el Vocabulario Meteorológico Internacional de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, «tormenta” es la descarga brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve (el relámpago) y por un ruido seco o un estruendo sordo (el trueno), asociada a nubes convectivas (cumulunimbus) y suelen llegar con lluvia en forma de chaparrón o, en latitudes más altas, de nieve o granizo, y también de vientos fuertes.

En invierno no ocurren estas tormentas convectivas, porque para su desarrollo, se necesitan condiciones energéticas más de primavera y de verano. Y, al acercarse el equinoccio de primavera del hemisferio sur (22 o 23 de septiembre), el acercamiento paulatino (por el ángulo de inclinación del eje del planeta) de este sector de la Tierra al Sol aumenta la disponibilidad de energía en el «Subsistema Austral Climático Terrestre», produciéndose cambios en la «Circulación Atmosférica Regional», desde fines de agosto.

Con presencia de aire cálido y húmedo del norte, sumado a más radiación solar y a entrar «Perturbaciones Sinópticas» del oeste podría aparecer el fenómeno de tormenta saliendo del invierno, en cercanías del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima.

Dicha perturbación se produce ya que el Polo Sur sigue aún muy frío mientras que el continente austral comienza el lento proceso de calentamiento.

Probabilidad

Popularmente (mito) se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, pero normalmente no es así. Para la ciudad de Buenos Aires (Observatorio del SMN Villa Ortúzar), del análisis de la frecuencia de aparición del «Fenómeno Tormenta», cinco días antes y después del 30 de agosto, del período 1861-2003, se observa que solo 16 veces en 142 años, se produjo la «Tormenta» de Santa Rosa de Lima.

Un mito

Claramente no deja de ser un mito popular, pero no se puede negar que se presenta bastante seguido un panorama de lluvias para esas fechas, es especial si analizamos los registros más recientes: desde 2008 hasta 2020, el único año que no hubo tormenta de Santa Rosa fue el 2013.

La “Tormenta de Santa Rosa” se observa en algunas provincias argentinas, mientras que en otras, como Salta, Mendoza o San Juan, muy rara vez aparece este fenómeno. En Uruguay se produce con una frecuencia parecida a la de la provincia de Buenos Aires.

Recomendaciones por fuertes lluvias

– No sacar los residuos a la vía pública, teniendo en cuenta que los mismos pueden causar la obstrucción de los desagües e impedir el normal escurrimiento del agua, provocando anegamientos en calles y veredas.

– Mantenerse en un lugar seguro durante la tormenta y en caso de circular por la vía pública, hacerlo con precaución, a poca velocidad y con las luces bajas encendidas.

– No tocar cables ni postes de luz; y asegurar previamente objetos que puedan volarse en balcones y ventanas.

Por otra parte, en casos de emergencias, los vecinos podrán comunicarse al 103 de Defensa Civil y al 911 de la Policía; mientras que para realizar reclamos o pedidos, deben hacerlo a la línea de atención 147.

Para este viernes se espera en Capital Federal y sus alrededores neblinas por la mañana y chaparrones y tormentas fuertes entre la tarde y la noche, con vientos del noreste rotando al norte y temperaturas que irán de los 15°C a los 23°C.

El sábado se prevén tormentas fuertes y aisladas a la mañana , mejorando hacia la tarde con cielo parcial a ligeramente nublado, vientos del sur y marcas térmicas que estarán entre los 13°C y los 17°C . Por otro lado, se espera que el domingo vuelva el frío, con cielo despejado a parcialmente nublado, vientos del sur y los termómetros se ubicarán entre los 5°C y los 13°C .

