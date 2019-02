Golf en el Barrio de Palermo: Campo de Golf Juan B. Segura

El Campo de Golf Juan B. Segura de 18 hoyos ubicado en la zona más cotizada de la Ciudad. El club de Palermo tiene 36 hectáreas y está ubicado dentro del Parque Tres de Febrero, uno de los más grandes de la Ciudad.

Av. Ernesto Tornquist 6397, Buenos Aires

es el único que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Una gran cancha Un campo centenario . Una cancha de gran diseño de 18 hoyos y municipal. Abierta de martes a domingo, es necesario poseer matrícula de Asociación de golf. Muy barata.

El golf es un deporte de precisión, cuyo objetivo es introducir una bola en los hoyos que están distribuidos en el campo con el menor número de golpes, utilizando para cada tipo de golpe uno de entre un conjunto de palos ligeramente diferentes entre sí, ya que la cabeza del palo tiene ángulos distintos, al igual que las varillas tienen longitudes diferentes. A menor número de grados de inclinación, mayor longitud de la varilla y, por lo tanto, más distancia. Como máximo se pueden llevar 14 palos y como mínimo 5 palos. Al que practica el golf se le denomina golfista.

En 1744, se fundó la primera asociación de jugadores en Escocia, y en 1745, también en Gran Bretaña, se creó la primera reglamentación del golf. Las primeras asociaciones de golf fueron la Honourable Company of Edinburgh Golfers (1744) y The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (1754).

Se cree que el juego de golf moderno se originó en Escocia en el siglo XV. Este deporte formó parte del programa Olímpico dos veces: en los Juegos de París 1900 y después en St. Louis 1904, donde solo se realizaron competiciones masculinas, y Estados Unidos y Canadá fueron los únicos participantes. En los Juegos de Río 2016, después de estar 112 años ausente, el golf volvió a los Juegos Olímpicos.

El golf de Palermo.

El golf fue creado en 1905 bajo el nombre de Golf Club Argentino por Ernesto Tornquist y entregado en concesión hasta 1950, cuando volvió a manos de la municipalidad. Es el único campo público en sudamérica ubicado en el radio urbano de una ciudad capital.

Según cuenta la leyenda el ex presidente Marcelo T.de Alvear mandó talar la copa de los árboles del bosque de eucaliptus del hoyo 7 para poder pasarlos con comodidad, algo que no lograba con demasiada frecuencia.