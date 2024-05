Escribí una carta para enamorar

Enamorar en una carta

Resulta que estás conociendo a alguien online y el chat no es lo tuyo. Aún no estás listo/a para charlar por webcam porque te da timidez ¿Pensaste en enviar un buen email? Una especie de carta online en la que hablés de vos, de tus deseos y de tus sentimientos.

Gran parte de los amores memorables de la historia y del arte del mundo se han desarrollado por carta. Nada más atrapante que esas antiguas cartas de amor en las que los grandes próceres, escritores y artistas ponían por escrito sus sentimientos. Así como dicen que »a las palabras se las lleva el viento», aquellas que están plasmadas en una carta (o impresas desde un mail) difícilmente corran el mismo destino.

Así que, si estás conociendo a un hombre o a una mujer que te interesa, manos a la obra. Hacé de cuenta que tu mouse es una pluma de las de antes y empezá a escribir esa carta que la/lo va a enamorar.

Estos son algunos tips:

· Sé vos. Con tu estilo, con tus palabras, con tu particular manera de escribir. No tratés de imitar a nadie, tus textos deben reflejar tu alma.

· Hacé sentir a la otra persona que es única, especial. Al fin y al cabo es a él o ella a quien estás tratando de seducir.

· Apelá al sentido del humor, pero no caigas nunca en la grosería o en el chiste fácil. En lo posible, no hagas uso de los emoticones ni del “jaja”.

· Hablá de vos, de lo que te gusta, de lo que sentís. Imaginate a esa persona especial y escribile como si estuvieras tomando un café con ella.

· Sé cariñoso/a pero no “baboso”.

· Saludá de entrada (y de salida). La cortesía es clave en todo vínculo.

· No copiés y pegués frases o textos de otra persona o autor. Si vas a citar a alguien, justamente “citalo”, con nombre y apellido.

· Evitá los mails escritos a las apuradas desde un teléfono móvil o una tableta. Seguramente le quités todo romanticismo (y con seguridad, los acentos).

· No mientas. Siempre lo digo: así en la vida como en la Web, la mentira tiene patas cortas.

· Evitá los mensajes adjuntos, los PPS, las cadenas, etc. Estás hablando sobre vos – y sobre ustedes – y no son necesarios estos agregados. Podés incluir alguna fotografía en tu “carta” si lo considerás pertinente.

· No agregués signos de “urgencia” ni pedidos de confirmación. A mucha gente le molestan. Es una carta, no un envío de correo exprés.

· No pongas en el asunto del correo tu nombre y apellido. Es una señal de terrible egocentrismo. Más bien, un “querido/a…” o “Para…”

· Cuidá la ortografía. Las palabras son hermosas, siempre y cuando estén bien escritas.

Algunos consejos adicionales para escribir un buen correo electrónico a alguien que estás conociendo en línea:

Personaliza el mensaje: Investiga un poco sobre los intereses de la otra persona y menciona algo relevante en tu correo electrónico. Esto demuestra que has prestado atención y te interesa conocerla mejor.

Sé auténtico/a: No intentes ser alguien que no eres. La autenticidad es atractiva y ayuda a construir una conexión genuina desde el principio.

Haz preguntas abiertas: Fomenta la conversación haciéndole preguntas que requieran respuestas más elaboradas que un simple «sí» o «no». Esto ayudará a mantener el flujo de la conversación y a conocer mejor a la otra persona.

Comparte experiencias o anécdotas: Cuéntale algo interesante o divertido que te haya pasado recientemente. Esto ayuda a romper el hielo y a crear un ambiente más relajado y cercano.

Sé respetuoso/a y considerado/a: Respeta los límites de la otra persona y evita temas sensibles o controversiales en los primeros correos electrónicos. Es importante crear un ambiente de confianza y comodidad.

Revisa y corrige: Antes de enviar el correo electrónico, tómate un momento para revisarlo y corregir cualquier error gramatical o de ortografía. Esto muestra cuidado y atención a los detalles.

No te desanimes por una respuesta tardía: Recuerda que cada persona tiene su propio ritmo y puede que no siempre respondan de inmediato. Sé paciente y no te desanimes si no recibes una respuesta rápida.

Estos son algunos consejos

Recordá, una carta es un texto hecho con dedicación para esa persona importante para vos. Tomate el tiempo de escribirla, leerla y releerla. No cedás a la tentación de hacer clic en el mouse apenas esté lista. Aunque la envíes por email en lugar de por correo convencional, una carta siempre será una carta.

Si querés que tus palabras lleguen al corazón de esa persona especial, deben ser como un regalo: estar cuidadosamente elegidas.