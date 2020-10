Francisco «Perito» Moreno en el Jardín Botánico.

Compartí :-) .









Busto de Francisco «Perito» Moreno realizado por el argentino Domingo Páez Torres.

Es una obra de fibrocemento patinado posteriormente fundido en bronce que recuerda al Perito Francisco P. Moreno, quien donara los terrenos para la realización del Parque Nacional Nahuel Huapi el 6 de noviembre de 1903.

Francisco P. Moreno

Francisco P. Moreno consagró su vida a la República Argentina, al desarrollo del conocimiento geográfico de su territorio y al. progreso de su prosperidad nacional. Explorador infatigable, científico importante y verdadero patriota, el Dr. Moreno guió a sus conciudadanos hacia la ciencia y el amor a todo lo que representa la naturaleza. Entre los principales hechos que señala su carrera, que trataremos de esbozar en estas páginas, figura en forma sobresaliente su exploración a la Patagonia, la fundación y organización del Museo de La Plata y su parte activa al intervenir con sus valiosos conocimientos geográficos en las diferencias de ubicación de los límites con la República de Chile. Creó también la Institución de relevamientos topográficos de la Provincia de Buenos Aires. Nació en Buenos Aires, el 31 de mayo de 1852.























ESCULTORJESUS DOMINGO PAEZ TORRES

Este escultor puntano nació en San Isidro, Departamento San Martín, en la Provincia de San Luis, el 13 de mayo de 1920. Comenzó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza con el escultor Cardona.

Sus obras, – en muchos de los casos se trata de personajes de nuestra historia -, se encuentran diseminadas en distintos establecimientos públicos o plazas en la Provincia de San Luis, interior del país y en la Capital Federal, lugar de su residencia desde hace muchos años. En Buenos Aires hay obras de Páez Tor es en el Museo Sarmiento de la Boca, en la Casa de Gobierno, en el Jardín Botánico, etc. En San Luis en cambio en el Policlínico Regional, en los Tribunales, en la Universidad de San Luis, y en diversos lugares a lo largo del territorio provincial.

En el mes de abril del año 1941, en Boletín del Centro Puntano de la Capital Federal, se refirió al artista cuando éste contaba 20 años de edad. Expresó la revista en esa ocasión: “…es un joven escultor de vocación bien definida. Espíritu culto y animoso, vive para su arte, al que no le escatima sacrificios de ningún género, definiendo así, una trayectoria que lo lleva seguro y optimista al logro de sus nobles aspiraciones…” Más adelante el articulista, al aludir al éxito de su obra añadía que “sus trabajos escultóricos ya han merecido el aplauso unánime del periodismo, personas cultas de su pueblo, esta Capital y del Poder Ejecutivo que preside actualmente S. E. el Gobernador Sr. Toribio Mendoza, de San Luis, quien con justo estímulo, le concedió becas en los años 1939 y 1940 para que se perfeccione y curse estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano de esta Capital”. A continuación la nota intentaba aproximarse al aspecto estilístico de la obra escultórica de Páez Tor es: “Modela sus esculturas con dominio pleno de la buena forma, imprimiendo a sus trabajos el sello de su exquisito espíritu estético. No quiere ni admite para el arte los convencionalismos caprichosos, se solidariza con el clasicismo de los grandes maestros que hicieron de la forma escultórica un poema estético subyugante y puro. Admira a Rodin por el

contenido anímico y psicológico que imprimió a sus obras”. (…) “Sus primeros estudios – finalizaba la revista – los realizó como alumno libre de la Academia Provincial de Bellas Artes de Mendoza, debiendo costearse con su propio trabajo, que realizaba en plena cordillera a los 17 años, su estada en la academia citada; por eso decimos que no escatima sacrificios en obsequio de su arte”.

Desde aquellos años, varias veces expuso en forma individual o colectiva y de igual manera lo hizo en San Luis. En algunas oportunidades conjuntamente con su padre, Jesús Páez Sosa, pintor aficionado especializado en asuntos o personajes de nuestra historia. Así, en “La Nación” del 28 de agosto de 1960, leemos en la sección “Bel as Artes”: “Muestra en San Luis.

Con motivo de la Semana de San Luis, al Dirección de Cultura de esa provincia auspicia la exposición del pintor Jesús Páez Sosa y del escultor J. Domingo Páez, que se realiza en la capital puntana hasta el 30 del actual”.

Premios en las Bienales de San Luis

Al llevarse a cabo por iniciativa de Mario Cécil Quiroga Luco en 1970 la Primera Bienal de Artes Plásticas de San Luis, Páez Tor es envió desde Buenos Aires la obra “La Fe” – un cemento patinado – logrando con él el segundo premio en esa especialidad. De esta escultura el crítico de arte del diario “Clarín”, Eduardo Baliari – quien desde San Luis fue especialmente invitado – comentó: “Domingo Páez Torres, obtuvo el segundo premio con ‘La Fe’, única obra presentada. Es una figura que a pesar de estar vestida, la

actitud de un pie avanzando hace que haya aprovechado el recurso para insinuar la forma bajo la tela que se adhiere por el esfuerzo a las carnes. Trascienden de su figura, casi de tamaño natural, una resonancia espiritual innegable”. El diario “Los Andes” explicó a su vez de esa misma obra que:

“Distinta es la concepción plástica de Domingo Páez Torres, cuyo único envío, ‘La Fe’, obtuvo el segundo premio. De actitud estática, esta alta figura de mujer se eleva envuelta en una túnica de formas aplanadas, hasta una cabeza un tanto pequeña, con cierto gesto místico y contemplativo, que observa su mano extendida con una cruz, la que tal vez pudo economizarse sin desventaja del tema”.

En la Segunda Bienal de San Luis, en 1972, Jesús Domingo Páez Torres obtiene el Primer Premio en Escultura con el fibrocemento que tituló “Ensueño”. Una vez más el crítico Baliari desde “Clarín”, se ocupó generosamente de la muestra, y en el caso de Páez Torres consideró que su obra “aparece con su prestancia merecedora de la distinción. Es una figura de pie, cuyas formas surgen insinuadas debajo de una vestimenta que aprieta esas formas otorgándola una curiosa sugerencia”.

En esa circunstancia de llevarse acabo en 1976, la Cuarta Bienal Puntana, las autoridades de Cultura decidieron invitar especialmente a concurrir a ella a los ganadores de los primeros premios en cada especialidad, de las tres bienales anteriores. Jesús Domingo Páez Torres presentó en esta ocasión “Maternidad”, escultura realizada en cemento, fibra y amianto.

Escultor prolífico

Monumentos, estatuas, bustos, fuentes, relieves y medallones de este escultor se hallan diseminados, como decíamos al principio, en diferentes puntos del territorio nacional.

En la Capital Federal – donde largos años se desempeñó como restaurador de esculturas de la Municipalidad, llegando en 1953 a ocupar el

cargo de Jefe de la Sección Monumentos y Obras de Arte – se encuentra un busto de “Cornelio Saavedra” (en el Regimiento I de Patricios); un “Monumento

a la madre” (Parque Chacabuco); “Maternidad” (entre cal e Osorio y Garmendia); “Santos Discépolo” (plazoleta del mismo nombre); “Al Padre”

(plazoleta Adolfo Arana); “El Cóndor” (Escuela Jorge Newbery); “General Manuel Belgrano” (medal ón en la Academia Belgraniana); “La Ciencia” (Museo de Arte de la Boca); “Maternidad” (Instituto Cor eccional de Mujeres); “La Soberanía”, “Perito Moreno”, “Cristóbal N. Hiken” y “Sorprendida” (ubicados en

el Jardín Botánico). Un monumento a “Juan de Garay” engalana la plaza de su nombre en la ciudad de Santa Fe; un monumento “A la madre” en Tucumán; busto al “Gral.

San Martín” en San Martín de los Andes; “Indio Tehuelche” en Neuquén; busto al “Gral. Pablo Richieri” en Ciudadela; “Los Hipocampos” en Campo de Mayo; relieve “Confraternidad criol a” en El Palomar, y muchos otros.

“Aquí mismo en la capital puntana – ha escrito en 1986 Hugo Arnaldo Fourcade – esculturas suyas exornan espacios privilegiados de nuestra convivencia. En hall del Superior Tribunal de Justicia se ubicó, definitivamente, su ‘Juan B. Llerena’; para los jardines del Policlínico Regional se ha recuperado la grácil figura de ‘La Ciencia’; en el monolito recordatorio de la fundación de la ciudad persiste su ‘Escudo de San Luis’, tanto como se conserva en la Galería Permanente de Pintores y Escultores Puntanos de la Escuela Normal ‘Juan Pascual Pringles’ la recia cabeza de ‘El Dirigente’ y está en la Dirección de Cultura la réplica de su obra ‘Sorprendida’, como se erigió el ‘Busto de San Martín’ en la localidad del Departamento homónimo sanluiseño…”.

Lista de obras de arte del Jardín Bótanico.