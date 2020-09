L’Aquaiolo de Vincenzo Gemito en el Jardín Botánico.

Compartí :-) .













L’Aquaiolo

Estatua-fuente en bronce, obra del escultor italiano Vincenzo Gemito.

La obra original se encuentra en Acquaiolo Museo Michelangiolesco en Caprese Michelangelo, Italia

Su nombre significa “el aguatero” y representa a un adolescente desnudo que ofrece beber con un gesto y una sonrisa que van más allá de la oferta del agua. Sobre su cadera derecha lleva apoyado un cántaro que vuelca el agua y sirve como surtidor para la fuente que se encuentra a sus pies. En su mano izquierda lleva un jarro pequeño que ofrece amablemente.

Es una de las obras más célebres del autor, quien resolvió muy ingeniosamente lo escultórico y lo decorativo, sin resentir el mensaje artístico.

La obra fue donada por el Dr. Ezequiel P. Paz a la Municipalidad para su instalación en una de las plazoletas que conforman la Plaza San Martín, entre Maipú y Esmeralda. Retirada de allí en dos oportunidades para su reparación, se decidió en septiembre de 1988 instalarla en el Jardín Botánico para protegerla del posible vandalismo, colocando una copia en su emplazamiento original.

Vincenzo Gemito, nació en Italia el 17 de Julio de 1852 y falleció el 1º de mayo de 1929. Estudió bajo la dirección de Stanislao Lista. Si bien es conocido por sus retratos-bustos, es más famoso por sus figuras de jóvenes muchachos de bronce, esbeltos y juguetones (serie Los pescadores), sus aguateros o pescadores desnudos, con fuerte contenido homoerótico. En 1877, Gemito expone en el salón parisino una escultura que representa a un joven pescador (Il Pescatore, bronce, Florencia, Museo Nazionale del Bargello). El éxito de esta obra alienta al artista a continuar en ese género, proporcionando a sus modelos poses más expresivas.

Aquí, en el L’Acquaiolo, la pose balanceada de este scugnizzo (apodo dado a los niños de Nápoles), su sonrisa y su gesto provocador le proporcionan una carga erótica evidente. El escultor nos propone una escena realista de la calle, un diálogo vivo entre un vendedor de agua fresca y su cliente sediento – invisible. Pero la desnudez del niño, así como el zócalo en forma de fuente decorada con un mascarón, sitúan esta escena en la Antigüedad Romana, lo que permite al artista justificar su erotismo.

Fue en Nápoles, su ciudad natal, donde tras una larga estancia parisina Gemito realizó esta estatua. Una primera versión, púdicamente dotada de un calzón, fue destinada al rey de Nápoles, Francesco II, exiliado París.

Gemito forma parte de los escultores de la segunda mitad del siglo XIX llamados neoflorentinos, que se inspiraron del Renacimiento italiano. Esta obra se sitúa en la continuidad del “Joven pescador bailando tarantela” de Francisque Duret (Louvre) y del “Joven pescador napolitano” de Rude (Louvre). Pero también se inspira de las estatuaria romana antigua, de los numerosos faunos en bronce, de cuerpos gráciles, descubiertos en las ruinas de las lujosas villas de Pompeya y de Herculano.

Vincenzo Gemito (Nápoles, 16 de julio 1852 – 1 de marzo 1929) fue un escultor, diseñador y orfebre italiano. Fue considerado por sus contemporáneos al mismo tiempo como un genio y un loco, pero cuyas obras son tenidas en gran estima por galerías y coleccionistas internacionales.

A pesar de haber trabajado en varios estudios de artistas famosos en Nápoles, Roma y París, se considera en gran medida autodidacta, y este hecho se atribuye a su capacidad de producir tanto obras originales, y ser capaz de sustituir el sentimentalismo de su tiempo con un contundente realismo.

Gémito inició su carrera artística partiendo de los escalones más bajos

Mostró un talento muy precoz (a la edad de nueve años) para la escultura, y recibió lecciones en este campo gracias a los mecenas. Sin embargo, su formación fue en gran parte la del autodidacta.

Mostró un talento muy precoz (a la edad de nueve años) para la escultura, y recibió lecciones en este campo gracias a los mecenas. Sin embargo, su formación fue en gran parte la del autodidacta.

Su primera producción fueron bocetos, en su mayoría de terracota, que representaban erizos de Nápoles y escenas populares. En 1868, la compra de una de sus terracotas por parte del rey de Italia lo lanzó a la fama cuando sólo tenía dieciséis años.

Así pudo empezar a vender una vasta serie de loza, bronces y bronces «realistas» que representaban principalmente a niños y adolescentes, a menudo desnudos o semidesnudos. El atractivo erótico de esta producción, sin duda, provenía de los gustos del escultor, pero al mismo tiempo encarnaba a la perfección ese sabor del «Mediterráneo» que un cliente homosexual del norte de Italia y del norte de Europa buscaba satisfacer en esos años con los chicos del sur de Italia.

El carácter homoerótico de su inspiración no escapó incluso a sus contemporáneos no homosexuales, como Salvatore Di Giacomo, quien, hablando de sus esculturas en 1905, afirmó:

«Los adolescentes comunes que él, por el premio de poco dinero al día, traía ofrecían a la admirable mezcla de su cera y arcilla magníficas piezas de desnudez, resecas por nuestro sol abrasador y bañadas como de color La velocidad de las extremidades dobló esos cuerpos efebicos en una singular gracia de forma (…)

En sus vagabundeos de observación Gemito había espiado continuamente (…) los movimientos y la pasión de esos jóvenes semidesnudos, cuya epidermis suave e intacta ya parecía teñida por una pátina metálica ”.

Y si el entusiasmo erótico está en las esculturas está bastante contenido, en los dibujos (menos conocidos) incluso es descarado.

Los años entre 1870 y 1885 son los de mayor éxito y mejor producción de Gemito; tras lo cual se produce una crisis tanto artística como humana.

El éxito, que otorga a Gémito importantes encargos «oficiales», lo arranca sin embargo del sueño poco «respetable» que representan los pescadores, trabajadores del agua y «scugnizzi», desnudos y disponibles (en una de las estatuas más famosas de Gémito, «El potabilizador» , una adolescente desnuda ofrece una copa con un gesto y una sonrisa que van más allá de la oferta de agua). Gemito respondió a las nuevas necesidades del mercado entregándose a una producción cada vez más fría y académica.

La crisis personal, precipitada también por el empeño de construir, casándose con Anna Cutolo, esa vida y esa familia tradicionalmente «normal» (heterosexual) que el expósito Gemito no había tenido (ya para su edad y posición social ya no era él mismo uno de los pilluelos que retrató) lo condujo finalmente hacia 1887 para mostrar signos de desequilibrio mental, que lo obligó durante unos veinte años a alternar períodos de asilo con períodos de trabajo más o menos regular.

Realista

Su parábola es paralela a la del pintor «realista» de la misma época, que compartía con Gemito el entusiasmo homoerótico por la niña napolitana, el estudio y quizás incluso la cama: Antonio Mancini (1852-1930), también internado en un asilo por familia y salió aniquilado.

Desafortunadamente para ellos, la inspiración «realista» de Gemito y Mancini los empujó hacia una sinceridad cada vez mayor, es decir, una inspiración homosexual cada vez más desvergonzada, de la que el éxito «burgués» les obligó a alejarse.

En 1909 Gemito también salió definitivamente del asilo, pero a pesar de no haber perdido su virtuosismo artístico, ya no podría encontrar la inspiración, la espontaneidad (y el éxito) de la juventud.

El encargo de algunos retratos de Antonio («Nino») Cesarini (1889-1943), el compañero de Jacques d’Adelsward Fersen, demuestra que su obra siguió atrayendo a esa clientela homosexual a la que sin embargo Gemito, por en su posición, a estas alturas ya no podía (o quería) girar.

Por otro lado, para el cliente burgués el homoerotismo de sus soberbios dibujos era ahora demasiado evidente (también debido al cambio de clima social y artístico), como muestra una anécdota: en 1904 su amigo y mecenas Achille Minozzi obtuvo, por Darle a Gemito algo de trabajo y dinero en cuanto salga del asilo, que el diario «Il Mattino» le encarga un cartel publicitario. Gemido,

No sabemos si por casualidad o por rareza eligió como modelo a Roberto Pane (entonces adolescente y luego ilustre y conocido arquitecto e historiador del arte) que retrató desnudo a lomos de un caballo corriendo. La junta directiva de «Mattino» , con todo el respeto a Minozzi, no le apetecía confiar su imagen a ese atrevido affiche, rechazaba la obra y el artista no veía ni un centavo ”.

No se pudo enviar un mensaje más explícito sobre lo inaceptable a Gemito