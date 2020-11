José Martí en El Jardín de los Poetas del Rosedal de Palermo.

Compartí :-) .









José Julián Martí Pérez (La Habana, Capitanía General de Cuba; 28 de enero de 1853 — Dos Ríos, Capitanía General de Cuba; 19 de mayo de 1895) fue un escritor y político de origen cubano. Político republicano democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, llamada así a la guerra de Independencia de Cuba. No solo perteneció, sino inició el movimiento literario llamado modernismo.

Quién fue José Martí

José Martí, Poeta, escritor, político y soldado, fue uno de los que anticipó el modernismo, que luego otros poetas hispanoamericanos como Rubén Darío, José Asunción Silva, Julián del Casal y Leopoldo Lugones consolidarían y llevarían incluso

a la poesía española.























Nació en La Habana en 1853, en el seno de familia española con pocos recursos económicos y a los doce años empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien al reparar en las cualidades intelectuales del muchacho decidió dedicarse personalmente a su educación.

A los diecisiete años fue condenado a seis de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado a España, en este país publicó su primera obra de importancia, el drama Adúltera. Tras viajar durante tres años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México.

Allí se casó con la cubana Carmen Sayes Bazán y, poco después, gracias a la paz de Zanjón, que daba por concluida la guerra de los Diez Años contra España, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria.

Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba, y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país.

Dos años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, logró poner en marcha un proceso de independencia. Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas en 1895, cuando contaba cuarenta y dos años. Martí es, junto a Bolívar y San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica.

Algunos de sus poemas

La niña de Guatemala

Quiero, a la sombra de un ala,

contar este cuento en flor:

la niña de Guatemala,

la que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos;

y las orlas de reseda

y de jazmín; la enterramos

en una caja de seda…

Ella dio al desmemoriado

una almohadilla de olor;

él volvió, volvió casado;

ella se murió de amor.

Iban cargándola en andas

obispos y embajadores;

detrás iba el pueblo en tandas,

todo cargado de flores…

Ella, por volverlo a ver,

salió a verlo al mirador;

él volvió con su mujer,

ella se murió de amor.

Como de bronce candente,

al beso de despedida,

era su frente -¡la frente

que más he amado en mi vida!…

Se entró de tarde en el río,

la sacó muerta el doctor;

dicen que murió de frío,

yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,

la pusieron en dos bancos:

besé su mano afilada,

besé sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,

me llamó el enterrador;

nunca más he vuelto a ver

a la que murió de amor.

Banquete de tiranos

Hay una raza vil de hombres tenaces

De sí propios inflados, y hechos todos,

Todos del pelo al pie, de garra y diente;

Y hay otros, como flor, que al viento exhalan

En el amor del hombre su perfume.

Como en el bosque hay tórtolas y fieras

Y plantas insectívoras y pura

Sensitiva y clavel en los jardines.

De alma de hombres de unos se alimentan:

Los otros su alma dan a que se nutran

Y perfumen su diente los glotones,

Tal como el hierro frío en las entrañas

De la virgen que mata se calienta.

A un banquete se sientan los tiranos,

Pero cuando la mano ensangrentada

Hunden en el manjar, del mártir muerto

Surge una luz que les aterra, flores

Grandes como una cruz súbito surgen

Y huyen, rojo el hocico, y pavoridos

A sus negras entrañas los tiranos.

Los que se aman a sí, los que la augusta

Razón a su avaricia y gula ponen:

Los que no ostentan an la frente honrada

Ese cinto de luz que en el yugo funde

Como el inmenso sol en ascuas quiebra

Los astros que a su seno se abalanzan:

Los que no llevan del decoro humano

Ornado el sano pecho: los menores

Y los segundones de la vida, sólo

A su goce ruin y medro atentos

Y no al concierto universal.

Danzas, comidas, músicas, harenes,

Jamás la aprobación de un hombre honrado.

Y si acaso sin sangre hacerse puede,

Hágase… clávalos, clávalos

En el horcón más alto del camino

Por la mitad de la villana frente.

A la grandiosa humanidad traidores,

Como implacable obrero

Que un féretro de bronce clavetea,

Los que contigo

Se parten la nación a dentelladas.

Cultivo una rosa blanca

Cultivo una rosa blanca,

En julio como en enero,

Para el amigo sincero

Que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

El corazón con que vivo,

Cardo ni ortiga cultivo:

Cultivo la rosa blanca.

Mi reyecillo

Los persas tienen

Un rey sombrío;

Los hunos foscos

Un rey altivo;

Un rey ameno

Tienen los íberos;

Rey tiene el hombre,

Rey amarillo:

¡Mal van los hombres

Con su dominio!

Mas yo vasallo

De otro rey vivo,-

Un rey desnudo,

Blanco y rollizo:

Su cetro -un beso!

Mi premio -un mimo!

Oh! cual los áureos

Reyes divinos

De tierras muertas,

De pueblos idos

-¡Cuando te vayas

Llévame, hijo!-

Toca en mi frente

Tu cetro omnímodo;

Ungeme siervo,

Siervo sumiso:

¡No he de cansarme

De verme ungido!

¡Lealtad te juro,

Mi reyecillo!

Sea mi espalda

Pavés de mi hijo;

Posa en mis hombros

El mar sombrío:

Muera al ponerte

En tierra vivo:

Mas si amar piensas

El amarillo

Rey de los hombres,

¡Muere conmigo!

¿Vivir impuro?

¡No vivas, hijo!

Canto de otoño

Bien: ya lo sé! La Muerte está sentada

A mis umbrales: cautelosa viene,

Porque sus llantos y su amor no apronten

En mi defensa, cuando lejos viven

Padres e hijo. Al retornar ceñudo

De mi estéril labor, triste y oscura,

Con que a mi casa de invierno abrigo,

De pie sobre las hojas amarillas,

En la mano fatal la flor del sueño,

La negra toca en alas rematada,

Avido el rostro, trémulo la miro

Cada tarde aguardándome a mi puerta.

En mi hijo pienso, y de la dama oscura

Huyo sin fuerzas, devorado el pecho

De un frenético amor! Mujer más bella

No hay que la Muerte! Por un beso suyo

Bosques espesos de laureles varios,

Y las adelfas del amor, y el gozo

De remembrarme mis niñeces diera!

…Pienso en aquel a quien mi amor culpable

Trajo a vivir, y, sollozando, esquivo

De mi amada los brazos; mas ya gozo

De la aurora perenne el bien seguro.

Oh, vida, adiós! Quien va a morir, va muerto.

_

Oh, duelos con la sombra! Oh, pobladores

Ocultos del espacio! Oh, formidables

Gigantes que a los vivos azorados

Mueven, dirigen, postran, precipitan!

Oh, cónclave de jueces, balndos sólo

A la virtud, que en nube tenebrosa,

En grueso manto de oro recogidos,

Y duros como peña, aguardan torvos

A que al volver de la batalla rindan

-Como el frutal los frutos-

De sus obras de paz los hombres cuenta,

De sus divinas alas!… de los nuevos

Arboles que sembraron, de las tristes

Lágrimas que enjugaron, de las fosas

Que a los tigres y víboras abrieron,

Y de las fortalezas eminentes

Que al amor de los hombres levantaron!

¡Esta es la dama, el rey, la patria, el premio

Apetecido, la arrogante mora

Que a su brusco señor cautiva espera

Llorando en la desierta barbacana!

Este el santo Salem, éste el Sepulcro

De los hombres modernos. No se vierta

Más sangre que la propia! No se bata

Sino al que odie al amor! Unjanse presto

Soldados del amor los hombres todos!

La tierra entera marcha a la conquista

De este rey y señor, que guarda el cielo!

_

…Viles! El que es traidor a sus deberes,

Muere como un traidor, del golpe propio

De su arma ociosa el pecho atravesado!

Ved que no acaba el drama de la vida

En esta parte oscura! Ved que luego

Tras la losa de mármol o la blanda

Cortina de humo y césped se reanuda

El drama portentoso! y ved, oh viles,

Que los buenos, los tristes, los burlados,

Serán en la otra parte burladores!

_

Otros de lirio y sangre se alimenten:

Yo no! yo no! Los lóbregos espacios

Rasgué desde mi infancia con los tristes

Penetradores ojos: el misterio

En una hora feliz de sueño acaso

De los jueces así, y amé la vida

Porque del doloroso mal me salva

De volverla a vivir. Alegremente

El peso eché del infortunio al hombro:

Porque el que en huelga y regocijo vive

Y huye el dolor, y esquiva las sabrosas

Penas de la virtud, irá confuso

Del frío y torvo juez a la sentencia,

Cual soldado cobarde que en herrumbre

Dejó las nobles armas; y los jueces

No en su dosel lo ampararán, no en brazos

Lo encumbrarán, mas lo echarán altivos

A odiar, a amar y batallar de nuevo

En la fogosa sofocante arena!

Oh! qué mortal que se asomó a la vida

Vivir de nuevo quiere?…

_

Puede ansiosa

La Muerte, pues, de pie en las hojas secas,

Eperarme a mi umbral con cada turbia

Tarde de Otoño, y silenciosa puede

Irme tejiendo con helados copos

Mi manto funeral.

_

No di al olvido

Las armas del amor: no de otra púrpura

Vestí que de mi sangre. Abre los brazos,

Listo estoy, madre Muerte: al juez me lleva!

_

Hijo!… Qué imagen miro? qué llorosa

Visión rompe la sombra, y blandamente

Como con luz de estrella la ilumina?

Hijo!… qué me demandan tus abiertos

Brazos? A qué descubres tu afligido

Pecho? Por qué me muestras tus desnudos

Pies, aún no heridos, y las blancas manos

Vuelves a mí, tristísimo gimiendo?…

Cesa! calla! reposa! vive! El padre

No ha de morir hasta que a la ardua lucha

Rico de todas armas lance al hijo!

Ven, oh mi hijuelo, y que tus alas blancas

De los abrazos de la Muerte oscura

Y de su manto funeral me libren!

Sed de belleza

Solo, estoy solo: viene el verso amigo,

Como el esposo diligente acude

De la erizada tórtola al reclamo.

Cual de los altos montes en deshielo

Por breñas y por valles en copiosos

Hilos las nieves desatadas bajan-

Así por mis entrañas oprimidas

Un balsámico amor y una celeste avaricia,

Celeste de hermosura se derraman.

Tal desde el vasto azul, sobre la tierra,

Cual si de alma virgen la sombría

Humanidad sangrienta perfumasen,

Su luz benigna las estrellas vierten

Esposas del silencio! – y de las flores

Tal el aroma vago se levanta.

_

Dadme lo sumo y lo perfecto: dadme

Un dibujo de Angelo: una espada

Con puño de Cellini, más hermosa

Que las techumbres de marfil calado

Que se place en labrar Naturaleza.

El cráneo augusto dadme donde ardieron

El universo Hamlet y la furia

Tempestuosa del moro: – la manceba

India que a orillas del ameno río

Que del viejo Chitchen los muros baña

A la sombra de un plátano pomposo

Y sus propios cabellos, el esbelto

Cuerpo bruñido y nítido enjugaba.

Dadme mi cielo azul…, dadme la pura,

La inefable, la plácida, la eterna

Alma de mármol que el soberbio Louvre

Dió, cual su espuma y flor, Milo famosa.

Poeta

Como nacen las palmas en la arena

Y la rosa en la orilla al mar salobre,

Así de mi dolor mis versos surgen

Convulsos, encendidos, perfumados.

Tal en los mares sobre el agua verde,

La vela hendida, el mástil trunco, abierto

A las ávidas olas el costado,

Después de la batalla fragorosa

Con los vientos, el buque sigue andando.

¡Horror, horror! ¡En tierra y mar no había

Más que crujidos, furia, niebla y lágrimas!

Los montes, desgajados sobre el llano

Rodaban; las llanuras, mares turbios,

En desbordados ríos convertidas,

Vaciaban en los mares; un gran pueblo

Del mar cabido hubiera en cada arruga;

Estaban en el cielo las estrellas

Apagadas; los vientos en jirones

Revueltos en la sombra, huían, se abrían,

Al chocar entre sí, y se despeñaban;

En los montes del aire resonaban

Rodando con estrépito; ¡en las nubes

Los astros locos se arrojaban llamas!

Río luego el Sol; en tierra y mar lucía

Una tranquila claridad de boda.

¡Fecunda y purifica la tormenta!

Del aire azul colgaban ya, prendidos

Cual gigantescos tules, los rasgados

Mantos de los crespudos vientos, rotos

En el fragor sublime. ¡Siempre quedan

Por un buen tiempo luego de la cura

Los bordes de la herida sonrosados!

Y el barco, como un niño, con las olas

Jugaba, se mecía, traveseaba.

Sobre mi hombro

Ved: sentado lo llevo

Sobre mi hombro:

Oculto va, y visible

Para mí solo!

Él me ciñe las sienes

Con su redondo

Brazo, cuando a las fieras

Penas me postro:?

Cuando el cabello hirsuto

Yérguese y hosco,

Cual de interna tormenta

Símbolo torvo,

Como un beso que vuela

Siento en el tosco

Cráneo: su mano amansa

El bridón loco!?

Cuando en medio del recio

Camino lóbrego,

Sonrío, y desmayado

Del raro gozo,

La mano tiendo en busca

De amigo apoyo,?

Es que un beso invisible

Me da el hermoso

Niño que va sentado

Sobre mi hombro

Fue uno de los grandes poetas de América Latina en la etapa de transición

al modernismo.

Estudió desde sus doce años de edad en el colegio del poeta Rafael María

de Mendive. Fue detenido por su adhesión a los grupos independentistas

cuando contaba diecisiete años y condenado a seis años de cárcel con

trabajos forzados. Fue indultado por su mal estado de salud y deportado a

España donde publicó su drama Adúltera. Poco después se licenció en

Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza.

Visitó Europa y América durante tres años y se radicó en México donde se

casó con la cubana Carmen Sayes Bazán. La “Paz de Zanjón” dio concluida la

guerra de los Diez Años y regresó a Cuba pero fue deportado por su pasado

revolucionario. Vivió entonces en Nueva York donde organizó un nuevo

proceso revolucionario en Cuba, fundó el Partido Revolucionario Cubano y

la revista Patria (1892).

Aliado con el generalísimo Máximo Gómez, puso en acción el proceso de la

independencia cubana, partió al frente de un grupo pequeño, pero murió a

manos las tropas realistas (1895). Había nacido en La Habana el 28 de

enero de 1853.

José Martí es el autor de Ismaelillo, Versos libres, La edad de oro y

Versos sencillos. Amistad funesta, también llamada Lucía Jérez y firmada

como Adelaida Ral fue su única novela. También escribió las obras

teatrales Adúltera, Amor con amor se paga y Asala, organizó la revista

infantil La Edad de Oro, donde publicó sus cuentos Bebé y el señor Don

Pomposo, Nené traviesa y La muñeca negra. Entre otros medios de prensa,

colaboró con el diario La Nación de Buenos Aires. Entre sus escritos son

especialmente recordados El presidio político en Cuba (1871) y El

Manifiesto de Montecristi.

En 1871 José Martí ya era Maestro Masón de la Logia Caballeros Cruzados N°

62, del Gran Oriente Lusitano Unido, bajo el nombre simbólico Anahuac. Se

lo relaciona, además, con las Logias Libertad N°40 y Armonía N° 52.

La Masonería Argentina recuerda hoy al hermano que desde su juventud forjó

el ideario de la libertad por la que luchó hasta ofrendar su vida. En

jurisdicción de la Gran Logia trabaja en su homenaje la Respetable Logia

José Martí 168, de la Ciudad de La Plata.

27 de Enero 2013

LA CIUDAD RINDE HOMENAJE AL POETA CUBANO JOSÉ MARTÍ EN BARES, PLAZAS, LIBRERÍAS Y MUSEOS AL CUMPLIRSE 160 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Organizado por el Ministerio de Cultura porteño y la Embajada de Cuba

Continuará el lunes 28 a las 10 de la mañana en El Jardín de los Poetas del Rosedal de Palermo, la serie de actos de homenaje al poeta cubano José Martí que con motivo de cumplirse 160 años de su nacimiento organizaron en bares, plazas, librerías y museos el Ministerio de Cultura porteño y la Embajada de Cuba.

Durante el acto en el Jardín de los Poetas el Ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, y el Embajador de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaró, colocarán una placa de homenaje a Martí y la actriz Soledad Silveyra leerá allí los poemas «Mi reyecillo» y «Sobre mi hombro», del libro Ismaelillo; «Canto de otoño», «Sed de belleza» y «Poeta», de Versos Libres, y algunos poemas del libro Versos sencillos, todos de quien fue a lo largo de su vida, poeta, escritor, político y soldado, esto último durante la Guerra de la Independencia de Cuba.

“Tributamos este homenaje con la emoción de sentir que José Martí es no sólo uno de los más grandes poetas que ha dado la literatura hispanoamericana, sino también un ejemplo de compromiso con un valor esencial como la libertad.” –expresó el Ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi.

Por otra parte, el martes 5 de febrero a las 19 en el Café La Poesía, Chile 502, barrio de San Telmo, y el martes 12 también a las 19 en la librería Eterna Cadencia, Honduras 5574, Palermo, se escuchará en la voz del actor en la voz del actor Rubén Ballester, “Dos patrias tengo: Cuba y la noche”, una selección de poemas y textos de Martí y se entregarán poemas de Martí.

Durante estas jornadas, se repartirán más de 50 mil poemas del escritor en bares, plazas, librerías y museos porteños en el marco del programa No hay Ciudad sin poesía.