Asumir tus dificultades para poder superarlas.

A lo largo de la vida todas las personas hemos desarrollado diferentes habilidades, como destacarnos en un deporte; el arte; la música y un sin fin de cosas, que nos generan satisfacción personal y aumento de la autoestima; lo cual hace que estemos orgullosos de nosotros mismos.

Al igual que las habilidades, los déficits también forman parte de nosotros. El problema no está en tenerlos sino en cómo cada uno de nosotros los interpreta. No nos olvidemos que NO son las situaciones las que nos perturban y nos causan problemas, sino la interpretación que cada individuo realiza de las mismas. Por lo tanto, cuando la mirada es juzgadora y denigrante ante nuestros “puntos flojos”, la autoestima baja y nos sentimos muy mal con nosotros mismos.

Algunos ejemplos: no poder hablar en público, falta de habilidades sociales, falta de oído musical, torpeza para los deportes, entre otros.

Estos déficits se pueden interpretar de manera negativa o disfuncional, en donde el sujeto tiene conductas que no lo ayudan a mejorar sino que por lo contrario, agravan lo que le pasa. Algunas características pueden ser:

-negar y no asumir los puntos flojos;

-sentirse inferior por lo que le ocurre;

-defenderse de forma agresiva;

– caer en estados depresivos.

¿Cómo tener una actitud saludable frente a los déficits?

Es importante poder identificarlos y asumirlos, para poder tener una actitud proactiva y resolutiva, esto significa poder enfrentarlos para superarlos.

Muchos sujetos producto del esfuerzo y de su perseverancia, han logrado convertir sus déficits en puntos fuertes, ya que mantuvieron una actitud positiva, es decir, la creencia y la convicción de que iban a poder lograrlo, y pudieron.

Algunas sugerencias que pueden ayudar a superar nuestras propias dificultades pueden ser:

-Reconocer y aceptar nuestras debilidades;

-Creer que SI vamos a poder superarlas;

-Hacer trabajar los pensamientos de manera positiva para lograr lo que nos hemos propuesto;

– Pensar que SI se puede mejorar;

-Actuar con valentía, enfrentar;

– Ser perseverante.

