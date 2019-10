Compartí :-) .







Al BCRA le quedan u$s43.503 millones de reservas brutas. La semana pasada perdió u$s3.383 millones y en lo que va de octubre, u$s2.110 millones. En septiembre perdió u$s10.597 millones y desde las PASO u$s22.806 millones.

El viernes se preveía que una política más dura iba a reducir de u$s 10.000 a u$s 2000 la posibilidad de comprar billete verde. Sin embargo, luego de la reunión de ayer el monto permitido es de u$s 200.

Se podrán comprar hasta u$s200 por mes.

La medida se adoptó luego de conocerse los resultados de la elección en las que el candidato Alberto Fernández se impuso como presidente electo.

Guido Sandleris:

“Es una forma de protejer las reservas y darle más grados de libertad a la nueva administración en el diseño de sus políticas económicas”

Conferencia de prensa de Guido Sandleris.

Anoche el ente monetario decidió casi pulverizar el límite para comprar dólares para atesorar a sólo u$s200 mensuales (antes, u$s10.000). “Ante el grado de incertidumbre actual, el BCRA decidió tomar una serie de medidas que buscan preservar las reservas. Las medidas anunciadas son transitorias hasta diciembre”, explicó el directorio. El nuevo cepo establece ahora un límite de u$s200 mensuales a la compra de la divisa para personas físicas con cuenta bancaria y de u$s100 para ser comprados en efectivo. Estos límites no son acumulativos.

“El objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta que el nuevo Gobierno defina su política económica y se despeje la incertidumbre”, enfatizó el funcionario.

“Las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente a la compra de dólares pera atesoramiento y no afectan al comercio exterior”, sostuvo Sandleris, en conferencia de prensa.

BOMBA

En la plaza local llevó al dólar oficial a un récord de 65 pesos en un mercado por una fuerte demanda por cobertura antes de las elecciones, que impulsó al blue a superar los $75 y al Contado con Liquidación por encima de los $81.