“Sobreviviendo a Macri” Eduardo Sanguinetti, filósofo y poeta.

El relato del discurso que suele usar Macri hace daño, deteriora y degrada la trama de la sociedad toda y lo hace extensivo al mundo todo…

Macri inocula temor, miedo en la sociedad, deviniendo en instalar la palabra justa para que la incertidumbre crezca, se amplíe cual paisaje infernal, de un presente que impacta de manera brutal… el desafío es hacer de lado este discurso atroz, de un personaje con patologías inocultables, que llevan a la República Argentina a soportar a este vil y miserable funcionario, que pareciera se ha convertido en una pesadilla, para la enorme mayoría que en las elecciones primarias le dió la espalda, que no lo ha votado… el pueblo lo ha soportado casi 4 años, en estado de miserabilidad, indigencia y pobreza extrema, manipulando a la ciudadanía a “piaccere”, en estado de inestabilidad mental visible, sin réplicas de seres en pleno uso de sus facultades mentales, para derribar muros que separen a cuerdos de locos.

En abril de 2018, hubo una devaluación que arrastró a millones a la pobreza y la indigencia… ¿porque ahora determina que la Argentina este bajo los niveles en los social, político y económico?, porque el 50% de los argentinos/os no lo han votado, no le creen más sus fantasías que instala día a día, con el único recurso del dólar, que se disparó un 30% en horas luego de conocerse el resultado de las PASO… y ¿la timba financiera?, ¿los mercados?, quienes componen los mercados, sino los laderos de este cínico, que cree gobernar… situación límite se vive en Argentina.

Fondos comunes de inversión no tienen argumentos, pues no existe una orientación clara de un plan… cuando Macri habla del apoyo del mundo a su gestión espectral, es otra fábula… el mundo ha apoyado a Argentina cuando se confrontó con los Fondos Buitre, en guerra de Malvinas… ¿de qué habla este nefasto personaje?, Alberto Fernández, “el elegido” en las primarias, no dijo nada fuera de la eticidad, en espacio y tiempo de campaña, que supo captar los millones de votos de un pueblo harto del gobierno de los offshore.

Un convidado de piedra es Mauricio Macri, en los G20, donde no da una idea acerca del rumbo a seguir.. ¿lo ignoran?, o creen que es bienvenido como potente estadista, con discurso propio este pobre hombre… cuánto pero mejor, es el mensaje subyacente que lanza Macri… ¿desea una confrontación entre argentinos?

Sería sano y saludable que la transición del paso del mando sea en armonía y paz, pero sabemos ya que no puede verbalizar lo que desea manifestar, en el mejor de los casos… y el esfuerzo que dice hacer, es obligación de él y su gobierno… genera, insisto, incertidumbre en todos los ciudadanos que intentan sobrevivir en este presente espantoso… ¿con que derecho?, ¿en nombre de los mercados?, que antepone a las prisas de una comunidad en franca caída, con hambre y harta de este miserable y resentido gobernante.