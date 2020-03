Streptococcus pyogenes: ¿Cuándo consultar al médico?

Compartí :-) .







Síntomas y acciones preventivas para cuidar la salud de los más pequeños.

El Streptococcus pyogenes es una bacteria que causa una amplia variedad de enfermedades, desde faringitis hasta infecciones invasivas graves. Si bien esta patología afecta también a adultos, los pequeños son los más vulnerables. Fundación Barceló informa sobre sus síntomas y la importancia de su detección temprana.

Los niños presentan ciertos factores de riesgo que hacen esta bacteria más frecuente: disminución de las defensas inmunológicas, infecciones en la piel, padecer o haber tenido varicela recientemente y/o la presencia de infecciones virales. Desde Fundación Barceló advierten que es necesario consultar al médico cuando se presenta: fiebre alta (38°C o más), dolor de garganta y picazón o ronchas en la piel, siendo importante no esperar más de 2 días para visitar al profesional. Algunas recomendaciones a tener en cuenta en casos de presentar éstos síntomas son:

No automedicar al niñocon antifebriles: podría tapar un cuadro más agudo.

No perder la calma: ante el resultado positivo de un exudado, mantener la calma. Se trata de una infección muy frecuente en pediatría.

Control: si el paciente persiste con fiebre o mal estado general, debe concurrir de inmediato a la guardia médica.

Familiares: si un familiar comienza con fiebre es importante que acuda a la consulta médica.

Desde Fundación Barceló brindan algunos consejos para incorporar a la rutina diaria y prevenir esta bacteria:

Estornudar anteponiendo la boca al antebrazo (flexura del codo).

Lavarse periódicamente las manos.

Usar jabones antisépticos e intensificar la desinfección utilizando alcohol en gel.

En caso de presentar síntomas no llevar al niño al colegio, de esa manera prevenimos el contagio.

En caso de enfermedad informar a la escuela y presentar certificado médico de alta médica al reintegrarse.

De esta manera, Fundación Barceló busca concientizar sobre esta bacteria, brindando información útil para el cuidado de la salud de la comunidad.

Acerca de la Fundación Barceló

La Fundación Barceló no sólo es sinónimo de conocimientos científicos y académicos, sino también una herramienta de transmisión de valores, orientado a la formación de profesionales comprometidos e involucrados con la problemática actual en el campo de la salud. La ubicación estratégica de sus tres sedes: Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé (Corrientes), brinda una experiencia educativa única, en la que los alumnos pueden tomar contacto con diferentes realidades sociales y sanitarias así como conocer las particularidades del sistema de salud argentino. Actualmente, la Fundación Barceló cuenta con carreras de grado y posgrado acreditadas por la CONEAU bajo exigentes estándares de calidad. Además de los cursos a distancia y extensión universitaria que, complementados con los convenios con hospitales, universidades y otras instituciones ofrecen una amplia y enriquecedora propuesta educativa para los futuros y actuales profesionales de la salud.

barcelo.edu.ar

Facebook: @fundacionbarcelo

Twitter: @fundbarcelo

Instagram: @fundbarcelo