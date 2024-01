El dopaje en el deporte de alto rendimiento puede involucrar diversas sustancias prohibidas y métodos para mejorar el rendimiento.

Las sustancias más comunes que los atletas han utilizado para doparse incluyen:

Esteroides anabólicos: Se utilizan para aumentar la masa muscular y la fuerza.

Hormona de crecimiento humano (HGH): Ayuda en la recuperación y el desarrollo muscular.

Eritropoyetina (EPO): Aumenta la producción de glóbulos rojos, mejorando la capacidad de transporte de oxígeno.

Estimulantes: Mejoran temporalmente la alerta, la atención y la resistencia.

Diuréticos: Pueden utilizarse para enmascarar la presencia de otras sustancias y para perder peso rápidamente.

Moduladores selectivos de los receptores de andrógenos (SARMs): Se utilizan para aumentar la masa muscular sin los efectos secundarios de los esteroides.

Los análisis antidopaje suelen realizarse mediante muestras de orina y sangre. Estos exámenes buscan la presencia de sustancias prohibidas o sus metabolitos. Los laboratorios utilizan técnicas avanzadas, como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, para identificar y cuantificar estas sustancias con gran precisión.

En cuanto al caso de Diego Maradona en el Mundial de 1994, es importante aclarar que no fue un caso de dopaje en el sentido tradicional. Maradona fue excluido del torneo después de dar positivo por efedrina en un control antidopaje. La efedrina es una sustancia estimulante que se encuentra en algunos medicamentos y también puede estar presente en estimulantes naturales como la hoja de coca. Maradona alegó que la efedrina estaba presente en un suplemento vitamínico que estaba tomando.

Es relevante destacar que los casos de dopaje a menudo implican complejidades legales y médicas, y cada caso debe evaluarse individualmente. Los deportistas deben ser conscientes de las sustancias prohibidas y asegurarse de que cualquier medicamento o suplemento que tomen esté permitido por las regulaciones antidopaje.

El dopaje en el deporte de alto rendimiento ha sido un tema controvertido a lo largo de los años. Varios atletas famosos han dado positivo en pruebas de dopaje, lo que ha tenido un impacto significativo en sus carreras y en la percepción pública del deporte. Aquí hay algunos antecedentes de atletas famosos que dieron positivo en pruebas de dopaje:

Lance Armstrong (Ciclismo): Uno de los casos más conocidos de dopaje en el ciclismo. Lance Armstrong, ganador del Tour de Francia siete veces consecutivas, fue despojado de sus títulos en 2012 después de ser acusado de dopaje sistemático a lo largo de su carrera.

Marion Jones (Atletismo): Ganadora de cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Jones admitió en 2007 que se había dopado durante esos Juegos y fue despojada de sus medallas y títulos.

Ben Johnson (Atletismo): En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Johnson ganó la medalla de oro en los 100 metros, pero fue descalificado después de dar positivo por estanozolol, un esteroide anabólico.

Alex Rodriguez (Béisbol): A-Rod, una de las estrellas del béisbol, fue suspendido por 162 juegos en 2014 debido a su participación en el escándalo de dopaje vinculado a la clínica Biogenesis.

Maria Sharapova (Tenis): La tenista rusa Maria Sharapova fue suspendida por 15 meses en 2016 después de dar positivo por meldonium, una sustancia recientemente prohibida.

Justin Gatlin (Atletismo): El velocista estadounidense Justin Gatlin ha enfrentado suspensiones por dopaje en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

Estos son solo algunos ejemplos, y el dopaje sigue siendo un desafío constante en el mundo del deporte. Las organizaciones deportivas han implementado medidas más estrictas para prevenir y detectar el dopaje, pero los casos continúan surgiendo, lo que destaca la necesidad continua de abordar este problema.

El rugbier campeón mundial sudafricano Elton Jantjies, suspendido cuatro años por doping

El medio scrum sudafricano Elton Jantjies, de 33 años, campeón del mundo en Japón 2019, fue suspendido hoy por cuatro años por el organismo antidopaje de su país tras dar positivo por consumo de clembuterol en junio pasado.

El clembuterol es un producto utilizado habitualmente por muchos culturistas para perder peso y aumentar masa muscular. La sanción fue comunicada por el Instituto Sudafricano para un Deporte Libre de Drogas (SAIDS).

Jantjies afirmó que no había ingerido intencionalmente el producto: «Aseguro a todos mis fans que no he tomado ni tomaré deliberadamente ninguna sustancia prohibida y que haré todo lo que esté en mi poder para demostrar mi inocencia».

Sin embargo, la SAIDS anunció que el jugado, cuyo último club fue el Agen de Francia, no ejerció su derecho a que su caso fuera escuchado por un Panel Independiente de Audiencia Antidopaje (IDHP) y así ratificó la sanción que marca el final de la carrera, indicó RMC Sports de Francia.

El jugador vivió unos últimos 18 meses atormentados ya que lo arrestaron en 2022 por daños a la propiedad en un vuelo de Emirates, pero no fue condenado después de pagar una indemnización a la compañía. En septiembre de 2022, fue expulsado de la selección por un romance de adulterio con la dietista del equipo Zeenat Simjee.