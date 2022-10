«El Polaco» y la «China». Primeras imágenes

«El Polaco» y la «China» Suárez juntos: primeras imágenes

Luego de su colaboración con Santiago Celli y del lanzamiento de «Lo que dicen de mí», la actriz grabó un nuevo tema.

Me pasaron este adelanto del video que grabó la China Suárez con El Polaco. Justo Wanda Nara acaba de grabar un video con L-Gante. Siento en mi cabeza la frase «yo hago ravioles, ella hace ravioles».😂 pic.twitter.com/faKqdBUsuX — Juan Abraham (@JuanAbraham86) October 17, 2022



«El Polaco» y la «China» Suárez.

Hace algunos meses, la «China» Suárez se lanzó como cantante solista. El primer paso fue dado de la mano de Santiago Celli, quien la invitó a sumarse en su tema «El juego del amor».

Después lanzó «Lo que dicen de mí», una canción que habría sido inspirada tras el famoso «wandagate». Ahora, grabó una colaboración con «El Polaco». El video se filtró antes del estreno oficial y horas antes de que se lance la canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara. ¿Casualidad?

«¿Qué pasaría si juntamos al Polaco y la China Suárez?», planteó el productor musical Chester Zeta en su cuenta de Tik Tok, con un breve adelanto en el que se los ve hablando por teléfono y bailando al ritmo de una cumbia.

«El Polaco» y la «China» Suárez juntos en un videoclip.

La noticia de esta colaboración entre la novia de Rusherking y el ex de Karina «La Princesita», lo anticipó la periodista Luli Fernández hace algunas semanas. «Estamos en condiciones de afirmar que la China Suárez y El Polaco van a estar grabando un tema juntos. Va a ser la primera colaboración entre ellos dos», dijo.

Se rumorea, según Fernández, que la canción «va a ser un hitazo». «Decimos ‘cuidado’, porque sabiendo sus pasados y sus antecedentes, tenemos miedo de que terminen en una cama revolcados», agregó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa, haciendo referencia a un posible romance entre los artistas.

Sobre la canción anterior, «Lo que dicen de mí», probablemente inspirada en el «wandagate», la «China» contó en el documental que se emitió por Star+ que: «La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción», explicó