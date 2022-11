El Frente de Todos porteño no encuentra la salida. Utiliza la misma receta perdedora.

Barrio de Palermo – Comuna 14 – Actualizado el 20/11/2022 07:31 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina.

El Frente de Todos porteño no encuentra salida y no tiene brújula. Si Larreta mintiendo y vendiendo humo logró estar 15 años en el gobierno, significa que el electorado porteño sufre un síndrome muy raro y muy extraño. Ya no se trata de si el Porteño en su mayoría es gorila y antiperonista. Hay dirigentes que no los votó nadie para ocupar el micrófono.

El Frente de Todos porteño: Sin máquina desgorilizadora en la Ciudad. Misma receta, mismos resultados. Perder por capricho. Por no llamar a elecciones en cada barrio.

Lo que queda claro es que con las mismas personas el Frente de Todos porteño y con las mismas recetas no va a lograr nada. Nadie habla de los problemas concretos de los vecinos: El reclamo Número 1 de los vecinos, Ruidos molestos de bares, motos y autos, el descontrol de las expensas de la cual nadie quiere hablar y del robo de ingresos brutos del cual le debitan en forma automática a los comerciantes de la Ciudad. Mientras esto sucede la oposición se junta sin un rumbo serio. En resumen, el mismo equipo perdedor quiere asumir que ganará. Deberían ver más fútbol y entender que con los perdedores crónicos no ganas ni a la bolita.

Utilizar el mismo equipo perdedor en reiteradas oportunidades. El antifútbol de la política.

El Frente de Todos porteño realizó este sábado un foro multitudinario para hacer un balance de los últimos quince años de gestión del macrismo en la CABA bajo la consigna «15 años de gobierno para pocos/Foro por una ciudad para todos», con el objetivo de «consolidar un gran frente opositor que pueda plantearse como una alternativa para los porteños y porteñas en 2023».

«El modelo de ciudad y país del macrismo ha fracasado. La Ciudad está peor y es cada vez más desigual. El FdT está construyendo una fuerza política para gobernar. Estamos convencidos que podemos hacerlo bien y con un plan de gobierno en lugar de un plan de negocios», remarcó la legisladora Ofelia Fernández al leer las conclusiones.

La jornada de más de 20 paneles se llevó a cabo a partir de las 9 horas en la sede Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ubicada en Santiago del Estero 1029, con la participación de legisladores, funcionarios nacionales, representantes sociales, sindicales y de las distintas comunas de la Ciudad.

Al resumir la estrategia del FdT para el distrito, la legisladora Fernández retomó una definición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto del jueves en La Plata y resaltó que «el cambio es el Frente de Todos y, por lo tanto, somos los únicos capaces de cambiar la Ciudad».

«Vamos a ponerle fin al marketing, a la venta de humo, y a un Gobierno ineficiente. Vamos a llegar a cada vecino para que la Ciudad sea gobernada por una fuerza transformadora, popular», adelantó Ofelia Fernández.

En el foro estuvieron representados los distintos espacios que confluyen en el peronismo porteño y en el FdT de CABA, como Forja, La Cámpora, Nuevo Espacio de Participación (NEP), Peronismo Militante, Nuevo Encuentro y otros, cuyos referentes convocaron a debatir las deudas de la década y media de gestión del PRO junto a sus aliados como la Coalición Cívica, UCR-Evolución y el Partido Socialista.

En sintonía con una potencial plataforma electoral, los dirigentes llamaron a «construir las propuestas de cara a las próximas elecciones», y en ese marco advirtieron sobre la «desinversión» con que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está afectando áreas del Ejecutivo porteño como Educación, Salud, Seguridad, Ciencia y Tecnología, entre otras.

En las jornadas también se puso el foco sobre el gasto en marketing y publicidad de la administración porteña.

Los participantes del Foro se organizaron en paneles de debate clasificados según distintas problemáticas, entre ellas Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Ciencia y Tecnología, Ambiente, Cultura, Géneros y Diversidades, Transparencia y otras.

Las comisiones de trabajo estuvieron encabezadas por especialistas en cada una de esas cuestiones, entre los que hubo legisladores nacionales del FdT como Leandro Santoro, Hugo Yasky y Daniel Gollan, pero también miembros del Ejecutivo con inserción en el distrito porteño, como el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus o el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, entre otros.

El propio Filmus, al exponer en el panel de Educación, Ciencia y Tecnología, indicó que el Gobierno del PRO por ley debe invertir el 1% de su presupuesto en desarrollo científico pero al día de hoy solo invierte el 0,01% desde hace 15 años, cuestionó.

«Con el desarrollo de Ciencia y Tecnología (la Ciudad) podría resolver los temas educativos, de salud y de pobreza. Tomando el discurso de Cristina, en qué está pensando la gente es en qué tenemos que pensar nosotros», exhortó el ministro Filmus frente a un aula llena.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, consideró que durante su intervención en el panel que «el PRO tiene un problema grave de sucesión en la Ciudad, y eso está cambiando el mapa político».

«Tenemos que hacer del conocimiento nuestro aparato de transformación. Tenemos que transformar el peronismo en la Ciudad para ocupar cada centímetro que dejaron vacante», subrayó Peirano.

En materia de Salud, los expositores plantearon que una de las claves para el corto plazo será completar «un diagnóstico» sobre el estado de los servicios sanitarios en el distrito e incorporar esa cuestión como prioridad en el discurso de «los candidatos del espacio».

Este panel fue encabezado por el diputado nacional y exministro de Salud Daniel Gollan, quien aseguró que hoy la lucha de los residentes porteños «está repercutiendo en todo el país».

Asimismo, Gollan señaló que cuando el Gobierno de la Ciudad «ve afectado su costo político, tienen que salir a responder salarialmente».

«No les interesa la salud pública. Quieren que los porteños tengan un seguro de salud. Un seguro de salud es para atender la enfermedad, un sistema de salud es para cuidar la vida», diferenció el exministro.

Durante el panel de Educación habló la directora del colegio secundario Isauro Arancibia, quien afirmó que existe una necesidad de «sumar a la educación a nuestro proyecto de Patria».

En el cierre de la jornada resonó la consigna «si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar», en alusión al intento de asesinato contra la Vicepresidenta, mientras que se sucedieron los llamados para que la militancia llegue «a cada vecino para que la ciudad sea gobernada por una fuerza transformadora y popular».

En el foro participaron el senador nacional y titular del PJ porteño, Mariano Recalde; la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos; su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el titular del Congreso Metropolitano del PJ porteño, Víctor Santa María, y la diputada nacional Paula Penacca.

También formaron parte el secretario de Comercio, Matías Tombolini; la diputada nacional Gisela Marziotta y los legisladores porteños Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Magdalena Tiesso, Claudia Neira, Franco Vitali, Claudio Morresi y Laura Velasco, entre otros.