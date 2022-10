Denuncian a Gerardo Milman de ser parte de la banda de los copitos

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, calificó este jueves como «gravísimo» el testimonio ofrecido por un empleado del Congreso a la Justicia sobre que el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman tenía conocimiento de la preparación de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Es gravísimo que un dirigente político de JxC, del peso de Milman, mano derecha de Patricia Bullrich que es la candidata de (expresidente Mauricio) Macri, supiera que la iban a matar a Cristina», señaló De Pedro en declaraciones a El Destape Radio.

La Justicia Federal investiga si Milman sabía que la noche del 1 de septiembre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sería víctima de un intento de magnicidio, informaron a Télam fuentes judiciales.

La pista se investiga en un legajo reservado que se abrió a partir del testimonio brindado por un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, quien aseguró haber escuchado al legislador nacional de JxC hacer referencia al ataque antes de que ocurriera.

El testigo aseguró haber escuchado que el diputado Gerardo Milman, de JxC, le decía a dos mujeres con las las cuales compartía mesa que «cuando la maten» él iba a estar «camino a la costa»; algo que volvió a su mente después de producirse el intento de magnicidio.

En esta línea, el ministro del Interior consideró el intento de magnicidio contra la Vicepresidente fue un hecho que «algunos medios quisieron ocultar y otros sectores intentan relativizarlo».

«En la previa al intento de magnicidio, se generó un clima en donde aparecían 40 personas a insultar y todos con pancartas, una guillotina y siempre la palabra muerte, por lo que eso estaba todo armado. Por eso, para mí, existe una relación entre Revolución Federal y el intento de magnicidio, ya que el objetivo era generar un clima -de tensión- para que el asesinato quedara en marcado en ese contexto», dijo De Pedro, en alusión a la causa paralela a cargo el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi sobre el ese espacio y sus posibles implicaciones con el hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre.

Wado de Pedro remarcó que “quedó demostrado que las protestas están financiadas, organizadas y contaban con medios de comunicación”.

Finalmente, advirtió que siempre que los hechos terroristas y los hechos trágicos de la Argentina «entran en un sector del Poder Judicial, se confunde todo».

“Hay desconfianza con el sector judicial porque algunos viven haciendo política desde la Justicia”, concluyó.

Colmo político Argentino: El operador berreta Gerardo Milman denuncia una operación berreta

«Me voy a presentar ante la Justicia», aseguró Milman

El vicepresidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Gerardo Milman, anunció este jueves que se presentará a la Justicia «para desarmar esta operación berreta», en referencia al testimonio ofrecido por un empleado del Congreso a la Justicia.

«Hay una persona que dice que escuchó algo de mí y se presenta en la Justicia, la prueba es que estábamos en el mismo bar. Estoy a disposición de la Justicia y me voy a presentar en la Justicia para desarmar esta operación berreta, y que la Justicia determine todo lo que quiera», dijo Milman en diálogo con Perfil Radio.

En su descargo, Milman reconoció esa reunión y el viaje, pero negó haberse expresado en esos términos o haber tocado ese tema.

«No hubo ninguna discusión respecto a ningún atentado de Cristina, si es cierto que al día siguiente me fui a Pinamar a hacer campaña», aseguró.

Al ser consultado sobre por qué sus colaboradoras primero negaron el encuentro y luego lo aceptaron, tras ver las fotos de las cámaras del bar Casablanca, respondió que el hecho «ocurrió el 30 de agosto y (sus colaboradoras) declararon el día de ayer» porque «las habían ido a buscar en el domicilio de sus padres», y cuando lo supieron se presentaron espontáneamente a la Justicia.

«Esto ocurre en una confitería que queda enfrente de la Cámara de Diputados, donde muchos diputados vamos a tomar un café o comer algo. Las imágenes que muestran los medios oficialistas hacen referencia a que estoy comiendo o tomando algo con dos colaboradoras mías, pero no hubo ninguna discusión con respecto a un posible atentado contra Cristina Kirchner», sostuvo Milman.

«Me voy a presentar ante la Justicia y le voy a decir al juez que esto es un disparate», concluyó el diputado.

La justicia federal investiga si el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman sabía que la noche del 1 de septiembre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sería víctima de un intento de magnicidio.

La justicia federal investiga si el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman sabía que la noche del 1 de septiembre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sería víctima de un intento de magnicidio y si dijo que cuando ocurriera el hecho, él estaría «camino a la costa», informaron fuentes con acceso a la investigación judicial.

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, calificó como «grave” el testimonio de un empleado del Congreso que contó en la Justicia que el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman tenía conocimiento sobre que se preparaba un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, consideró que «es una cuestión delicada» la investigación que se sigue en la Justicia Federal para corroborar si Milman tenía conocimiento de que iba a perpetrarse el intento de magnicidio.

Finalmente, el diputado nacional Rodolfo Tailhade aseguró que la jueza federal María Eugenia Capuchetti «ya debería haber citado» al diputado de Juntos por el Cambio.

La pista que se investiga

La pista se investiga en un legajo reservado que se abrió a partir del testimonio de un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, quien aseguró haber escuchado a Milman hacer referencia al ataque antes de que ocurriera.

El testigo, cuya identidad se mantendrá bajo reserva, aseguró ante la justicia que el episodio ocurrió el 30 de agosto en el restorán Casablanca, ubicado a metros del Congreso, después de las 15.20, según pudo reconstruir Télam.

El testigo aseguró haber escuchado que el diputado Gerardo Milman, de JxC, le decía a dos mujeres con las que compartía mesa que «cuando la maten» él iba a estar «camino a la costa»; algo que volvió a su mente dos días después cuando se enteró del intento de magnicidio.

Repercusiones en el Frente de Todos

El ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro calificó como «grave» el testimonio que vincula a Milman con el atentado contra Cristina

“No nos imaginábamos que la violencia política podía volver a Argentina. Es muy serio y muy grave la denuncia que dice que un diputado como (Gerardo) Milman tenía conocimiento de este hecho”, señaló De Pedro en declaraciones a El Destape Radio.

En la misma línea, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, consideró que «es una cuestión delicada» la investigación que se sigue en la Justicia Federal para corroborar si el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman tenía conocimiento de que iba a perpetrarse un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«En los bordes de JxC y el PRO aparecen elementos llamativos. La posibilidad de que haya estado involucrado el diputado (Milman) es una cuestión delicada. En la investigación, la pista tiene que ser tratada con mucho cuidado», sostuvo Moreau en declaraciones para AM750.

Moreau aseguró que «la Justicia está dando pasos para avanzar en la causa» y «arrojar luz sobre aspectos centrales vinculados» al atentado contra la Vicepresidenta.

Por otra parte, Moreau sostuvo que la clave de la causa que se sigue por el atentado contra la Vicepresidenta, que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, está vinculada con la investigación que tiene a cargo el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi sobre el grupo Revolución Federal y sus posibles implicaciones con el hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre.

«Naturalmente la clave es el financiamiento de Revolución Federal. En ese sentido, en la causa se ha avanzado mucho para encontrar fuentes de recursos que parecían débiles pero se han ido fortaleciendo», opinó.

Asimismo, expresó que el descubrimiento del dinero proveniente del grupo de empresas de la familia del exministro de Finanzas de Cambiemos Luis Caputo destinado a Revolución Federal «da una magnitud diferente a la investigación».

Para el diputado, los vínculos aparentes entre Revolución Federal y el ataque a la vicepresidenta hace que «nos acerquemos a la recalificación de las causas».

«Mantener la causa como un intento de homicidio es absurdo, creo que estamos ante un hecho de terrorismo. Es un hecho institucional, hay que recalificar la investigación. Todo tiende a unificar las causas», concluyó.

Finalmente, el diputado Rodolfo Tailhade dijo que la jueza «ya debería haber citado a Milman» en la causa del intento de magnicidio

«A esta altura la jueza ya debería haber citado a Milman. Es un diputado de la nación, no cualquier persona. No se puede estar dando vueltas alrededor de un tema tan serio. Si tiene miedo que lo llamen como testigo, pero no puede pasar tanto tiempo», señaló Tailhade en diálogo con la radio AM 990.

«La jueza tomó medidas porque ratificó la reunión de Milman con estas dos mujeres y todo lo que dijo el testigo que había pasado, aparentemente ya lo tiene demostrado», sostuvo Tailhade.

En ese marco, el legislador del FdT y titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja advirtió que hasta ahora hubo «una respuesta muy lenta y pasiva» por parte de la jueza Capuchetti ya que el testimonio «tiene varios días».

Tailhade destacó los vínculos de Milman con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con quien trabajó en seguridad durante el gobierno de Macri.

Además, recordó que Milman «no solo fue jefe de gabinete» de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos sino que también «estaba a cargo de la inteligencia criminal», desde donde se hicieron «muchas operaciones del estilo espionaje ilegal macrista».

«También tengo el dato que las dos mujeres que estaban con Milman trabajaban en inteligencia criminal en el ministerio de Seguridad», agregó en referencia a Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, las dos mujeres que en la tarde del 30 de agosto compartieron la mesa con Milman en el restorán Casablanca.

Por otra parte, Tailhade criticó que la causa que investiga a la organización de ultraderecha Revolución Federal no este unificada con la del atentado a Cristina Fernández de Kirchner y atribuyó esa decisión procesal a una «estrategia de Comodoro Py» para que «no haya resultados en ninguna» de las investigaciones.

En cuanto al posible financiamiento a Revolución Federal por parte de un fideicomiso de la sociedad Caputo Hermanos, el diputado advirtió que «no hay nada que cierre alrededor» de ese grupo empresarial ya que -insistió- «no hay explicaciones razonables» sobre la contratación de la carpintería de Jonathan Morel para unas obras de construcción en Neuquén.

En esa línea, el legislador del FdT remarcó que el grupo que organizó la Marcha de Antorchas contra la Casa Rosada y que llevaba guillotinas en las protestas opositoras «estaba evidentemente muy bien financiado».

«Las explicaciones, de momento, a mí no me cerraron. Cómo llegan a la carpintería del (portavoz de Revolución Federal Jonathan) Morel una empresa constructora del nivel de Caputo cuando no tenía ni un cartel que lo identificara», profundizó.

Y agregó que desde la sociedad de Caputo Hermanos hubo «especulación» para tratar de mantenerse ajenos a la investigación y que solo se presentaron ante el juzgado cuando «se enteraron que era inevitable».

«Es una cosa detrás de la otra. Uno no quiere pensar mal pero está demasiado explícito», concluyó.